Actualité

Dernier épisode d'un drama qui aurait pu être évité. Il a fallu que la communauté gueule et aille jusqu'à pratiquer le review bombing sur les stores de Google et Apple pour que les développeurs coréens de Brown Dust II fassent un mea-culpa et durant un livestream d'urgence annoncent ne plus vouloir censurer les contenus passés et futurs du jeu. Aucun contenu ne sera donc modifié pour la version globale du jeu.Ainsi le prochain costume prestige de Liberta avec une scène où l'héroïne est dans un "pot de tentacules" (ne cherchez pas à comprendre ce que c'est, c'est une référence à un meme +18...) sera offert à tous les joueurs, et le mini-jeu de rythme musical Slap Slap Pop sera conservé tout comme les costumes et interactions concernés.Néanmoins NEOWIZ va préparer une version censuré du jeu pour les pays (dont on ignore lesquels mais on peut tabler sur le Royaume Uni, l'Allemagne ou encore les pays du Moyen Orient) pour qui les contenus suggestifs posent problème. Ce qui aurait dû être la décision de départ, au lieu de vouloir censurer pour tout le monde.