Bonjour à toutes et à tous !



Nous sommes désolés d’avoir modifié la date du téléchargement gratuit. La démo de « Parasite Mutant » sera finalement mise en ligne le 7 janvier 2026 à 02h00 (heure de Paris). Nous vous invitons à l’essayer et à nous faire part de vos précieux retours.



J’avais oublié que les Soldes d’hiver Steam ont lieu en ce moment. Si nous publions la démo pendant cette période, nous risquons de perdre une précieuse opportunité de visibilité sur Steam.



Vous pouvez également rejoindre notre Discord pour échanger de manière conviviale avec le producteur taki — je suis en ligne tous les jours. La démo contient environ 45 minutes de contenu en début de jeu, avec tutoriel, combats, énigmes et plusieurs modules de fonctionnalités. Certaines fonctionnalités ne sont pas encore activées — merci de votre compréhension !



Cordialement,

taki (Icesitruuna)

Spy Drops, le jeu développé par Rainy Night Creations qui rend hommage à Metal Gear Solide et à la PS1 disponible depuis cet été sur Steam, a reçu une nouvelle mise à jour. La version 1.4.0.2 ajoute une nouvelle option de camera pour avoir la caméra derrière l'héroïne, ainsi que des options de résolution et de gameplay de tir au choix pour les joueurs.Toujours concernant Steam, Parasite Mutant des développeurs IceSitruuna, lui plutôt d'inspiration sur Parasite Eve et attendu prochainement, se voit doter d'une demo. Celle-ci avait été annoncé pour fin décembre mais les développeurs ont dû la repousser au 7 janvier prochain.