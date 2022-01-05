profile
Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Waifukyo
8
Likes
Likers
Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/20/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 225
visites since opening : 533577
subscribers : 4
bloggers : 1
Une MAJ pour Spy Drops et une demo à venir pour Parasite Mutant
Actualité


Spy Drops, le jeu développé par Rainy Night Creations qui rend hommage à Metal Gear Solide et à la PS1 disponible depuis cet été sur Steam, a reçu une nouvelle mise à jour. La version 1.4.0.2 ajoute une nouvelle option de camera pour avoir la caméra derrière l'héroïne, ainsi que des options de résolution et de gameplay de tir au choix pour les joueurs.

Résolution "classique"


Résolution moderne




Toujours concernant Steam, Parasite Mutant des développeurs IceSitruuna, lui plutôt d'inspiration sur Parasite Eve et attendu prochainement, se voit doter d'une demo. Celle-ci avait été annoncé pour fin décembre mais les développeurs ont dû la repousser au 7 janvier prochain.

Bonjour à toutes et à tous !

Nous sommes désolés d’avoir modifié la date du téléchargement gratuit. La démo de « Parasite Mutant » sera finalement mise en ligne le 7 janvier 2026 à 02h00 (heure de Paris). Nous vous invitons à l’essayer et à nous faire part de vos précieux retours.

J’avais oublié que les Soldes d’hiver Steam ont lieu en ce moment. Si nous publions la démo pendant cette période, nous risquons de perdre une précieuse opportunité de visibilité sur Steam.

Vous pouvez également rejoindre notre Discord pour échanger de manière conviviale avec le producteur taki — je suis en ligne tous les jours. La démo contient environ 45 minutes de contenu en début de jeu, avec tutoriel, combats, énigmes et plusieurs modules de fonctionnalités. Certaines fonctionnalités ne sont pas encore activées — merci de votre compréhension !

Cordialement,
taki (Icesitruuna)




NoisePixel - https://noisypixel.net/parasite-mutant-demo-january-6-steam-release/
    tags : spy drops rainy night creations parasite mutant icesitruuna
    3
    Likes
    Who likes this ?
    gareauxloups, bogsnake, adamjensen
    posted the 12/19/2025 at 09:35 PM by masharu
    comments (1)
    kujotaro posted the 12/20/2025 at 12:04 PM
    Très sympas les jeux de ce studio, à quand une sortie ps5 ?
