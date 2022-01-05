profile
Square Enix annonce encore une collab avec NieR: Automata
Actualité
Encore une collaboration avec le jeu NieR: Automata et l'androïde 2B, mais cette fois c'est une collab maison :



Pour l'occasion les joueurs du jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis pourront tenter d'obtenir Tifa avec la tenue de 2B ainsi que Yuffie avec la tenue de 10H de NieR Reincarnation (le défunt jeu mobile). Le fan-service que certains attendaient de longue date, même si ici il manque un certain justaucorps blanc .

Durant l'évènement intitulé "YoRHa No.2 Type B Intercept – Encounter in the City Ruins", 2B apparaitra également comme un boss. Avis aux amateurs, c'est déjà en court depuis le 27 novembre dernier (semaine dernière).7



Pour l'occasion, DK le chara-designer du premier NieR a posté un artwork de Tifa :



Pas encore la confirmation, mais dans une seconde partie de la collaboration Aerith porterait la nuisette de Kainé (et Sephiroth la tenue de NieR), c'est pour l'instant seulement teasé dans une emote pour les réseaux sociaux.

    tags : final fantasy ff7 square-enix nier automata
    adamjensen
    posted the 12/01/2025 at 04:06 PM by masharu
    comments (4)
    akinen posted the 12/01/2025 at 05:51 PM
    Quel jeu incroyable ce nier Automata et puis cette ost
    shirou posted the 12/01/2025 at 06:21 PM
    L'artwork de Tifa sublime
    darkxehanort94 posted the 12/01/2025 at 06:43 PM
    akinen Jamais lancé.
    sdkios posted the 12/01/2025 at 06:45 PM
    Ca rend plutot bien je trouves ! Tifa est canon
