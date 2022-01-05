Actualité

Encore une collaboration avec le jeu NieR: Automata et l'androïde 2B, mais cette fois c'est une collab maison :Pour l'occasion les joueurs du jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis pourront tenter d'obtenir Tifa avec la tenue de 2B ainsi que Yuffie avec la tenue de 10H de NieR Reincarnation (le défunt jeu mobile). Le fan-service que certains attendaient de longue date, même si ici il manque un certain justaucorps blancDurant l'évènement intitulé "YoRHa No.2 Type B Intercept – Encounter in the City Ruins", 2B apparaitra également comme un boss. Avis aux amateurs, c'est déjà en court depuis le 27 novembre dernier (semaine dernière).7Pour l'occasion, DK le chara-designer du premier NieR a posté un artwork de Tifa :Pas encore la confirmation, mais dans une seconde partie de la collaboration Aerith porterait la nuisette de Kainé (et Sephiroth la tenue de NieR), c'est pour l'instant seulement teasé dans une emote pour les réseaux sociaux.