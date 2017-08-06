Éditeur : Fellow Traveller

Développeur : Sunset visitor

Genre : Aventure

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS5/XSX

Date de sortie : 4 Novembre 2025

Langues : Anglais / Chinois / Japonais

Les textes du jeu seront traduits en portugais, en coréen et en français.

Les traductions seront disponibles dès le 4 novembre 2025.

Dans un avenir proche, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers : de mystérieux extraterrestres géants, que nous appelons « Occupants », débarquent sur la Terre pour l'envahir.Bien qu'ils ne soient pas hostiles, leur venue sonnera le glas de l'humanité, qui va disparaître en quelques mois, succombant à une pandémie que les Occupants ont amenée avec eux.Seule survivante, une adolescente nommée Iris semble immunisée contre cette maladie.