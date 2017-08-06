Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
1000xRESIST aussi sur PS5/XSX
Aventure





Éditeur : Fellow Traveller
Développeur : Sunset visitor
Genre : Aventure
Disponible sur PC/Switch
Prévu sur PS5/XSX
Date de sortie : 4 Novembre 2025
Langues : Anglais / Chinois / Japonais

Dans un avenir proche, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers : de mystérieux extraterrestres géants, que nous appelons « Occupants », débarquent sur la Terre pour l'envahir.
Bien qu'ils ne soient pas hostiles, leur venue sonnera le glas de l'humanité, qui va disparaître en quelques mois, succombant à une pandémie que les Occupants ont amenée avec eux.
Seule survivante, une adolescente nommée Iris semble immunisée contre cette maladie.

Les textes du jeu seront traduits en portugais, en coréen et en français.
Les traductions seront disponibles dès le 4 novembre 2025.



Steam
PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie sur XSX
Quelques tests :
OpenCritic 89% Gamekult 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=odxmZdBFIDM
    olimar59
    posted the 10/15/2025 at 04:30 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    olimar59 posted the 10/15/2025 at 04:34 PM
    Jeu à faire. Je le referai en français
    nicolasgourry posted the 10/15/2025 at 04:40 PM
    kisukesan une info qui peut t'intéresser, je pense.
    sph1x posted the 10/15/2025 at 05:21 PM
    Si je comprends bien, la traduction n'est pas directement embarqué dans le jeu et il faudra une MAJ ?
    nicolasgourry posted the 10/15/2025 at 05:23 PM
    sph1x oui, au moment de la sortie sur PS5/XSX
    sph1x posted the 10/15/2025 at 05:28 PM
    encore un truc mal goalé
    nox31 posted the 10/15/2025 at 07:01 PM
    Tellement différent comme jeu. Et putain quelle qualité d'écriture.
