Éditeur : Fellow Traveller
Développeur : Sunset visitor
Genre : Aventure
Disponible sur PC/Switch
Prévu sur PS5/XSX
Date de sortie : 4 Novembre 2025
Langues : Anglais / Chinois / Japonais
Dans un avenir proche, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers : de mystérieux extraterrestres géants, que nous appelons « Occupants », débarquent sur la Terre pour l'envahir.
Bien qu'ils ne soient pas hostiles, leur venue sonnera le glas de l'humanité, qui va disparaître en quelques mois, succombant à une pandémie que les Occupants ont amenée avec eux.
Seule survivante, une adolescente nommée Iris semble immunisée contre cette maladie.
Les textes du jeu seront traduits en portugais, en coréen et en français.
Les traductions seront disponibles dès le 4 novembre 2025.