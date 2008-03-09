profile
Cinéma et Séries TV
Cinéma et Séries TV
Gaming Zone
Gaming Zone
liquidus
09/03/2008
09/08/2025
Retrouvez l'essentiel de l'actualité du jeu vidéo et de la culture pop
Sony et l'échec de son univers Marvel
Cinéma


Sony Pictures le reconnaît désormais : la recette des super-héros ne suffit plus. Lors d’une conférence Bank of America, son PDG Ravi Ahuja a dressé un constat lucide sur l’état du marché : "Aujourd’hui, il faut de l’originalité, une connexion émotionnelle et en faire un événement culturel. Et surtout, vous ne pouvez plus faire un mauvais film."

Depuis Venom en 2018 (856 millions de dollars), Sony a tenté de bâtir un "Spider-Man Universe"… sans Spider-Man. La suite a rapidement tourné au fiasco : Morbius plafonnait à 167 millions, Madame Web s’arrêtait à 100 millions, et Kraven the Hunter s’effondrait à 62 millions.

Pire encore, Venom lui-même a été transformé en figure comique, loin de son essence sombre et ambiguë dans les comics. A cela s’ajoutait une stratégie qui entretenait l’illusion qu’un Spider-Man finirait par apparaître dans cet univers. Une promesse implicite qui n’a jamais été tenue, et qui ne le sera jamais puisque ce projet partagé est désormais abandonné.



L’annonce de films autour de personnages obscurs comme El Muerto ou Hypno-Hustler a accentué l’incompréhension. Le public n’attendait rien de ces productions, et l’impression a dominé que Sony cherchait avant tout à exploiter son catalogue plutôt qu’à raconter des histoires solides.

Le contraste est d’autant plus frappant que du côté de l’animation, Sony a prouvé sa capacité à livrer des œuvres majeures. La saga Spider-Verse a été unanimement saluée pour son audace visuelle et son écriture ambitieuse. Ce succès montre que le problème n’est pas la licence en elle-même, mais bien la stratégie adoptée en live-action.



La seule véritable constante positive reste la collaboration avec Marvel Studios autour de Tom Holland. Spider-Man : No Way Home a frôlé les 2 milliards de dollars et le prochain volet, Brand New Day, s’annonce déjà comme un événement et attire la curiosité avec les récents teasings et par le biais des premières images du tournage qui a débuté récemment. Mais ici encore, la direction créative vient de Marvel, tandis que Sony se place essentiellement en distributeur.



Le constat de Ravi Ahuja est juste, mais incomplet. Ce qui a condamné l’univers Sony, ce n’est pas seulement la saturation du marché, c’est avant tout l’incapacité à livrer de bons films. En misant sur des projets secondaires, en dénaturant ses personnages, et en laissant planer l’idée trompeuse d’un Spider-Man qui n’est jamais venu, Sony a perdu la confiance du public.

Le studio a déjà prouvé avec les films d'animation Spider-Verse qu’il savait viser l’excellence. Reste à se demander pourquoi cette exigence n’a jamais été appliquée à ses productions live-action. Car avant de rêver "d’événements culturels", la priorité aurait dû être claire : faire des films solides, crédibles et respectueux de leur univers.
The Wrap - https://www.thewrap.com/sony-marvel-superhero-movies-ceo-ravi-ahuja-comments/
    pimoody, idd, burningcrimson
    posted the 09/04/2025 at 07:33 PM by liquidus
    comments
    solarr posted the 09/04/2025 at 07:37 PM
    Venom, une blague.
    Je retiens les Avengers, Iron Man, Logan, Black Panther, Wolverine et les récents Batman.

    Il paraît que le nouveau Superman n'est pas mal.
    aozora78 posted the 09/04/2025 at 07:41 PM
    Et ces abrutis, même si ils ont encore les droits de productions des suites, ont lachés une grosse partie des droits de la licence KPOP Demon Hunters à Netflix car ils n'y croyaient pas assez...

    Et là c'est ce film d'animation est un phénomène mondial, film le plus vu sur netflix, dont les musiques fait des scores de fou sur les applications de musique... et si il continu sur cette lancée, il va même devenir le plus vu tout média confondus sur netflix. Il plait même à des gens qui n'en ont rien à foutre de la Kpop (comme moi)
    aozora78 posted the 09/04/2025 at 07:43 PM
    Donc que ce soit dans le jeu vidéo ou dans le cinéma, ils ont pris des décisions ridicules depuis 6 ans (en dehors de la qualité des films d'animations en eux même)
    arquion posted the 09/04/2025 at 07:53 PM
    aozora78 ça fait un bon moment que n'importe quelle filiale de Sony prend de mauvaises décisions (Playstation y compris)
    aozora78 posted the 09/04/2025 at 07:56 PM
    arquion ils sont très bien dans la musique en vrai. Mais ouai si ils prenaient de meilleurs décisions, vu la créativité de leurs équipes et de leur expérience (jeu vidéo, technologie, cinéma) non seulement ils feraient des dingueries, mais aussi de la thune et se créerait (ou recréerait) une image de fou.
    tripy73 posted the 09/04/2025 at 07:58 PM
    aozora78 arquion : c'est clair que le Sony d'aujourd'hui ne fait plus autant rêvé que celui d'hier que ce soit dans le cinéma ou dans le JV (idem pour Nintendo ou MS), mais j'ai de l'espoir que les mauvais retours/audiences les remettent sur la bonne voie même si cela prendra du temps.
    shambala93 posted the 09/04/2025 at 08:01 PM
    Mis à part Spiderman, le reste n’a aucun impact sur le grand public.

    J’ai beau aimé les comics, pour le grand public, si t’enlève Batman, Superman, Spiderman et les avengers, c’est pas la folichon pour eux.
    kenjushi posted the 09/04/2025 at 08:08 PM
    solarr : Je retiens les Avengers, Iron Man, Logan, Black Panther, Wolverine et les récents Batman.

    Que des films qui ne sont pas produits par Sony Pictures.

    Sony ne possède les droits ciné que pour Spider-Man et son univers. Donc oui, quand tu exploites bien trop une licence (jeux, films, séries...) tu commences à lasser ton public et il te le fait bien comprendre. Et puis vouloir produire à fond c'est bien, mais faut encore que ça respecte l'œuvre original et pas tomber dans le n'importe quoi (quand on voit la gueule du Venom, le film est tout sauf bon, tu te doute bien que les autre projets vont etre tout aussi minable)
    aozora78 posted the 09/04/2025 at 08:10 PM
    tripy73 ce qui me fait garder espoir, c'est quand je vois la force de leurs studios (cinéma et jeu vidéo), même ébranlés par de mauvaises décisions des hauts-placés, ils sont encore là et peuvent sortir des dingueries si il y a une vraie remise en question.

    Maintenant on va voir dans les prochaines années, je suis très curieux pour leur Resident Evil et Legend of Zelda x)
    choroq posted the 09/04/2025 at 08:12 PM
    Les gouts et les couleurs, bizarrement, j'adore Antman celui que tout le monde déteste. BvS reste surement avec le premier Avengers et le Premier ironman, mes préfèré Marvel/DC depuis tim burton (batman et returns). Bon quelques uns sont pas mal le premier thor etc..., mais après c'est plus pop corn, c'est sympa, c'est beau, mais rengaine.
    tripy73 posted the 09/04/2025 at 08:20 PM
    aozora78 : oui c'est sûr qu'heureusement que les studios font encore taf malgré les choix douteux de la direction éditoriale, mais je suis aussi curieux pour RE et Zelda même si j'ai peur d'être déçu dans les deux cas...
    aozora78 posted the 09/04/2025 at 08:34 PM
    tripy73 je pense que ça va être un carnage
    altendorf posted the 09/04/2025 at 08:41 PM
    Le problème de Sony avec son univers Marvel, c'est de ne pas avoir mis à la tête un mec comme Kevin Feige pour superviser l'ensemble des projets, apporter sa vision ect... Là chaque projet était refilé à des réalisateurs et basta.

    tripy73 Sony n'est pas impliqué dans la production de RE et Zelda. C'est juste de la distribution.
    abookhouseboy posted the 09/04/2025 at 08:42 PM
    Les films Sony font passer les Marvel disney pour des chefs-d’œuvre, en fait.
    altendorf posted the 09/04/2025 at 08:44 PM
    aozora78 Sony a toujours les droits. Ils ont juste cédé ceux du premier film à Netflix car comme ils l'ont toujours dit, ce sont principalement des fournisseurs pour les plateformes de streaming comme The Boys, The Night Agent ou encore Blacklist. Les musiques c'est eux qui produisent.
    aozora78 posted the 09/04/2025 at 08:52 PM
    altendorf bah les infos sont pas clairs là dessus. Moi j'espère que sa suite sortira au cinéma, ce serait incroyable. Mais avec Netflix dans le rouage...
    jackfrost posted the 09/04/2025 at 08:57 PM
    Marvel, c'est l'overdose depuis longtemps.
    altendorf posted the 09/04/2025 at 09:00 PM
    aozora78 Ils discutent avec Netflix pour un deuxième film, une série animée et... une adaptation live-action.
    shanks posted the 09/04/2025 at 09:47 PM
    Sony Pictures dont j'ai dernièrement vu le soft reboot de Souviens Toi l'été dernier et c'est une MERDE TOTALE.

    Une PUTAIN DE MERDE.
    Fourni avec les pires dialogues de ces dernières années.
    tripy73 posted the 09/04/2025 at 09:59 PM
    altendorf : pour le premier il est bien co-produit par PlayStation Productions et Constantin Film, pour le second je sais qu’il s'occupe uniquement de la distribution, mais ce n'est pas pour ça que j'ai peur, juste pour le fait que ce sera un live action
    51love posted the 09/04/2025 at 10:19 PM
    Au moins leur studio animation a fait KPop Demon Hunters et les Spiderman Spider Verse qui sont tres tres cool

    A part ça, ça fait au moins 10 voir 15 ans que jpp des Marvels.

    Ce sont des films beaucoup trop pop corn / fast food sans interet a mes yeux.
    docteurdeggman posted the 09/05/2025 at 05:09 AM
    Non mais on est d’accord que d’avoir voulu exploiter tous ces vilains sans Spiderman c’était une idée à la con?
    nyseko posted the 09/05/2025 at 06:20 AM
    Disons que ce sont des films globalement moyen, Kraven ne vole pas très haut et n'a pas d'aura donc pour attirer les spectateurs, c'est compliqué.

    Sony a globalement fait du Sony, de la surexploitation de ses licences jusqu'à l'os sans trop se focaliser sur le scénario.

    Et forcément, cela ne fonctionne pas.
