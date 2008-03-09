profile
Un article qui sort un peu des sentiers battus. Pas de coulisses aujourd’hui, mais un zoom sur un accessoire aussi discret que fascinant : le câble i-mode de la PlayStation. Une curiosité technologique qui, bien avant l’ère des smartphones, voulait déjà relier notre console au monde extérieur.







    posted the 08/14/2025 at 05:29 PM by liquidus
    comments
    darksector posted the 08/14/2025 at 05:31 PM
    La ps one était vraiment jolie
    keiku posted the 08/14/2025 at 06:32 PM
    le remote play c'était un peu l'idée de la console hybride avant l'heure, le soucis c'est qu'il fallait 2 consoles...
    cail2 posted the 08/14/2025 at 07:17 PM
    solarr
    Si tu as connu le Mini Disc, c'était Sony à son apogée.
    Aujourd'hui encore la finition et la qualité sonore sont incroyables, bien loin devant le MP3.
    solarr posted the 08/14/2025 at 07:18 PM
    fantastiques article et inventions. Comme quoi, les idées sont déjà là, mais quand le matériel ne suit pas...

    Superbe Sony, je n'oublierai jamais mon orfèvre de WALKMAN en acier poli avec étui sur fond de velours rouge, avec double jack, prise micro, et double micro externe. 400 euros en 1982 ... Merci papa et maman.
    solarr posted the 08/14/2025 at 07:19 PM
    cail2 j'ai effacé mon message entre-temps.
    Je te crois : le Mini Disc et ses lecteurs, quelles tueries. Je lorgne sur un modèle de walkman que je vais me prendre, il y a un vendeur de cassettes audios dans mes environs.
