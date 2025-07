Actualité générale

L’information circule depuis quelques heures :, sans annonce officielle mais avec des signes de plus en plus clairs., contributeur de longue date du site, a publié un message confirmant que la franchise NFS a été, entraînant dans la fouléedéclare-t-il dans une publication désormais virale.Fondé à l’origine comme. Véritable référence dans la scène auto mondiale, le site avait su rassembler photographes, rédacteurs, pilotes et passionnés autour d’une vision artistique et technique de la culture automobile allant du drift japonais aux rassemblements européens en passant par les builds les plus extrêmes.Mais depuis plusieurs mois, le site était silencieux. Plusieurs contributeurs avaient cessé toute activité, et aucune mise à jour n’avait été publiée. Selon des sources proches du projet,En parallèle, EA a annoncé, alimentant les spéculations sur une mise en veille prolongée, voire même un arrêt pur et simple de la franchise., participant à populariser le tuning, l’import japonais et la course urbaine dans l’imaginaire collectif vidéoludique, bien avant l’explosion deLa série avait connu, mais sans réussir à retrouver la dynamique des grandes années. Le manque de renouvellement, des choix artistiques clivants et une concurrence de plus en plus rude (en tête) ont peu à peu relégué la licence au second plan dans le paysage des jeux de course.. D’autant plus symbolique que, son prolongement culturel, disparaît dans la foulée.a été contacté pour obtenir un commentaire officiel. À l’heure actuelle, aucune réponse n’a été donnée.