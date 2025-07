Actualité générale

. À peine quelques jours après la condamnation de trois anciens cadres pour harcèlement moral et sexuel , une nouvelle étape vient bousculer l’équilibre fragile du géant du jeu vidéo :Déposée en citation directe par l’avocate, qui représentait notamment déjà les parties civiles durant les audiences de juin,. Car si les comportements toxiques ont été décrits, reconnus, et partiellement sanctionnés, la question centrale reste entière : Qui a couvert ? Qui a su et n’a rien fait ?L’argument est limpide :. L’inaction prolongée, malgré les alertes, devient ici le cœur de l’accusation : une forme de complicité par inertie, dans une logique d’entreprise où les résultats priment sur la sécurité.Ce rebondissement était attendu.Ce nouvel épisode change la donne. Il force la justice à se pencher non plus seulement sur les individus, mais sur l’architecture même de la culture d’entreprise, ses failles systémiques, ses silences confortables. Le PDG, longtemps protégé par son statut, doit désormais répondre à une question simple :, de son côté, affirme ne pas avoir encore reçu la citation mais se dit. Une déclaration attendue, sans substance, presque copiée collée des éléments de langage de 2020, lorsque le scandale avait éclaté. Pourtant cette fois ci, la justice semble déterminée à remonter jusqu’à la tête.La symbolique est forte : il ne s’agit plus de quelques, comme on aime à les désigner dans les communiqués bien ficelés, mais d’un terreau favorable, d’une direction qui aurait, par stratégie ou lâcheté, préféré fermer les yeux. À force de tolérer l’intolérable, Ubisoft a peut être franchi la ligne où l’omission devient faute.. Ce que cette procédure propose, c’est de mettre enfin à nu la mécanique du silence, et de rappeler qu’un PDG n’est pas seulement garant de résultats financiers, mais aussi du climat éthique dans lequel ils sont obtenus.Ce nouveau procès devrait commencer en 2026.