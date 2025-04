Actualité

Suivez d'ici 20 min en direct le programme pour les 2 ans et demi du jeu mobile Goddess of Victory: NIKKE, dont la présentation du prochain évènement majeur centré vraisemblablement sur La Petite Sirène (Siren). Possible aperçu de la collaboration avec Stellar Blade pour juin, des même développeurs (EVE jouable dans NIKKE et les costumes NIKKE dans Stellar Blade).Je ferais un UP avec le récaptitulatif.