Souvenirs de joueurs

, une nouvelle génération de consoles s’apprête à envahir les salons.. Et pour promouvoir son line-up, la firme opte pour une stratégie bien dans l’air du temps :. Un peu kitsch aujourd’hui, mais diablement efficace à l’époque.proposait une sélection de jeux qui allaient bientôt constituer les piliers du catalogue de la console :. On retrouvait également, selon les versions, des teasers de titres à venir commeLe tout était accompagné d’une interface simple, parfois sans menu, enchaînant les vidéos sur fond musical, avec cette voix-off très sérieuse qu’on retrouvait souvent dans les supports promo de l’époque. L’objectif était clair :Ce DVD avait aussi l’avantage d’arriver à une époque charnière.. L’internet haut débit n’étant pas encore généralisé, ces supports physiques permettaient de faire découvrir les nouveautés autrement que par les captures floues des magazines ou les vidéos RealPlayer de mauvaise qualité (on l'avait tous, mais on pestait tous dessus, avouons-le ! xD). Mais à l’époque, ce genre de DVD suffisait à faire monter l’excitation. Même si les conférences existaient déjà à cette époque, il n’y avait pas besoin de 15 minutes de présentation ou de voix de développeur en anglais sous-titré : quelques images bien choisies, une musique entraînante, et le tour était joué.. Bien sûr, la technologie a changé, les attentes aussi.. Une simplicité directe, un moyen tangible de découvrir ce qui allait arriver, sans sur-analyse ni fuites massives en amont.