Éditeur : Purple Play

Développeur : Purple Tree

Genre : Combat

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : Q3 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Japonais / Portugais / Espagnol.

Dans la veine de la licence Punch out !Par le développeur deÊtes-vous prêt à entrer dans l'arène et à revendiquer votre place en tant que plus fort ?Seuls les plus habiles et les plus déterminés pourront vaincre dans le Blood Arena.