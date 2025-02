Éditeur : Assemble Entertainment

Développeur : Tainted Pact

Genre : Horreur

Prévu sur PC

Date de sortie : Q4 2025

Langue : Anglais.

En février un kickstarter sera lancé pour financer des fonctionnalités supplémentaires et des portages sur console.

KickStarter

Incarnez un agent d'élite de la section d'intervention des faucheurs (R.I.P.), une force d'intervention secrète déployée pour neutraliser Victor « The Dripper » Ripper, un ancien agent de la CIA brillant mais dérangé. Ses sinistres expériences ont transformé une petite ville isolée en un cauchemar peuplé de monstres grotesques et d'esclaves contrôlés par l'esprit.Votre mission est claire : éliminer Ripper, découvrir ses secrets effrayants et survivre aux horreurs qui se cachent dans son manoir transformé en laboratoire.Êtes-vous prêt à entrer dans les ténèbres ?