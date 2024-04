Éditeur : XSEED Games / Marvelous Europe,

Développeur : GalaxyTrail

Genre : Plateforme

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langue : Anglais.

Rejoignez les héros d'Avalice alors qu'ils font face à leur plus grand défi !Au cours des années qui se sont écoulées depuis les événements du jeu original, nos trois héros de retour ont affiné leurs capacités, les rendant plus redoutables que jamais.Profitez de la vitesse de Lilas avec son Dragon Boost, atteignez de nouveaux sommets avec le disque de saut ou la moto de Carol, ou adoptez une approche plus mesurée avec le bouclier de Milla. Neera, le tout nouveau personnage jouable, n'est pas en reste puisqu'elle peut utiliser ses puissants Frost Arts pour punir ses ennemis.