Nous avons fait beaucoup de recherches ! Pour décider de la structure de base, du type de pneus, etc., nous avons étudié les types de véhicules modernes utilisés dans les déserts et sur les routes de mauvaise qualité, y compris les véhicules militaires.



Ensuite, nous avons examiné l'aspect extérieur du véhicule. Des éléments de design tels que le moteur à réaction à l'arrière pour l'accélération et les vis d'hélice pour les déplacements sur l'eau ont été inclus pour rappeler le design quelque peu fantastique du buggy dans le jeu FINAL FANTASY VII original.



Cependant, nous avons accordé une attention particulière à la conception de ces éléments fictifs de manière à ce qu'ils aient l'air réels et fonctionnels.

Nous voulons que le joueur ressente un sentiment de libération et de liberté dans la station balnéaire de Costa Del Sol, c'est pourquoi nous avons donné à Cloud et à la bande un petit véhicule amusant et excentrique pour se déplacer en scooter plutôt qu'en marchant comme d'habitude !



Une campagne promotionnelle spéciale est également en cours (dans le jeu), au cours de laquelle vous pouvez gagner des souvenirs en parcourant certaines distances à bord de ces véhicules. J'invite donc les joueurs à les essayer lors de leur visite à Costa Del Sol !

Bien sûr, le Tiny Bronco apparaîtra aussi !



En raison des événements de l'histoire, le temps pendant lequel il peut voler est très court, mais vous pouvez toujours l'utiliser après que les ailes ont été endommagées pour traverser les océans librement - comme dans le jeu original.

On en apprend plus via une nouvelle interview sur le site Square Enix:Le buggy:Le Wheelie:Le Tiny Bronco: