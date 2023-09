Actualité générale

"Comme nous l'avons déjà affirmé, notre engagement envers Battlefield est total. Aujourd'hui, Criterion se joint à nos studios Battlefield de renommée mondiale, dont la mission est d'inaugurer une nouvelle ère pour cette franchise. La majeure partie de l'équipe travaillera main dans la main avec DICE, Ripple Effect, et Ridgeline, sous la houlette de Byron Beede, directeur général de Battlefield.



L'expertise de Criterion sur de Battlefield, sa maîtrise de la technologie, et son aptitude à créer des expériences captivantes auront un impact immédiat sur le développement de Battlefield 2042. De plus, cela influencera positivement la pré-production d'un univers Battlefield interconnecté. Il n'y a pas de studio meilleur que Criterion pour nous accompagner dans cette nouvelle aventure, et je suis extrêmement enthousiaste à cette idée.



En outre, le travail se poursuivra sur les futurs titres Need for Speed. Vous êtes peut-être familier avec mon historique dans l'industrie du jeu, ayant collaboré avec des équipes exceptionnelles sur des titres tels qu'Apex Legends, Titanfall, et Star Wars Jedi, ici même chez Electronic Arts. Cependant, vous ignorez peut-être ma passion pour les voitures, ce qui rend Criterion le choix idéal pour explorer un autre genre de jeu que j'adore."

, studio légendaire pour les amoureux de jeux de courses endiablées et notamment connu pour être le créateur de la franchise, s'apprête à prendre un nouveau virage pour sa carrière, sans mauvais jeux de mots. En effet,. Auparavant affilié à la bannière EA Sports,n'est pas réellement étranger à la franchise puisque cela fait de nombreuses années que. Pour le coup, il est question d'être un véritable "acteur" pour l'avenir de la franchise.Une information capitale pour les employés de Criterion :, une annonce a été faite par EA chez GamesIndustry.biz.En parallèle de son travail sur Battlefield,Dans un billet de blog,a déclaré :