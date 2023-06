Zelda 2 : Adventure of Link est un jeu très mystérieux, qui est régulièrement critiqué comme étant le pire jeu de la série Zelda ou même juste un mauvais jeu tout court et pourtant c’est un jeu qui a conquis le monde du jeu vidéo à sa sortie avec des journalistes très élogieux, des ventes excellentes et surtout il a eu une influence énorme dans sa propre série ou même sur les jeux de son époque, et si beaucoup de gens sont perdus et ne savent pas trop quoi penser de ce jeu c’est par ce qu’il est tellement différent des autres jeux Zelda qu’il est souvent incompris, des points d’expérience, des niveaux, des combats en vue de côté, des phrases bizarres de PNJ, Zelda 2 est un jeu qui peut surprendre dans le bon et mauvais sens du terme tant il est étrange, par ce qu’il résulte d’un développement étrange et d’une période ou Nintendo essayait de nouvelles choses. Aujourd’hui on retrace l’histoire du Zelda détesté, détesté par son propre créateur Shigeru Miyamoto qui le décrit comme le jeu qu’il regrette le plus alors qu’il a été un énorme succès critique ou commercial.