Semaine 15 : du 10/04/2023 au 15/04/2023



1) God Of War RAGNARÖK (PS5) / =

2) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / +1

3) Hogwarts Legacy - L'Héritage de Poudlard (PS5) / -1

4) New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch) / Retour

5) Super Mario Odyssey (Switch) / Retour

S.E.L.L.

God Of War RAGNARÖKHogwarts Legacy - L'Héritage de PoudlardResident Evil 4Resident Evil 4FIFA 23The Last Of Us Part IIForza Horizon 5 - Premium EditionHogwarts Legacy - L'Héritage de PoudlardResident Evil 4FIFA 23GTA V : Édition PremiumThe Callisto ProtocolMario Kart 8 DeluxeNew Super Mario Bros. U DeluxeSuper Mario OdysseyMicrosoft Flight SimulatorMinecraft Java & BedrockFarming Simulator 22Le dématérialisé n'est pas pris en compte.