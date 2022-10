JVC 19/20

Bayonetta 3 marque définitivement le retour en grâce de la sorcière de Platinum Games. Avec cette nouvelle aventure, Bayonetta prouve une fois de plus qu'elle est la reine du beat'em up en proposant des combats toujours aussi grisants et spectaculaires qui sont ici sublimés grâce à de nombreuses armes inédites et à la mécanique d'invocation de démons qui bouleverse la façon de se battre. En plus d'être un superbe beat'em up, le titre n'en oublie pas de proposer une certaine variété, aussi bien dans ses niveaux plus ouverts que dans ses phases jeux, notamment en nous faisant jouer d'autres personnages comme Viola et Jeanne. Et puis, l'aventure est d'autant plus agréable à parcourir qu'elle profite d'une fréquence d'images élevée en combat, d'une mise en scène épique, mais aussi d'un scénario plus grave qui délivre un dénouement grandiose. Évidemment, cet épisode n'en est pas pour autant parfait, avec ses affrontements parfois brouillons, ses graphismes loin d'être irréprochables ou son côté plus sage qu'à l'accoutumée, mais il n'en reste pas moins une nouvelle aventure mémorable qui valait clairement le coup d'attendre aussi longtemps.Impossible de ne pas tomber sous le charme dantesque de Bayonetta 3. PlatinumGames donne encore naissance à une création qui frise la perfection en s’appuyant sur un système de jeu impeccable et une réalisation incontestable. Toujours plus démesuré, frénétique, riche, varié et avec des boss encore plus monstrueux et épiques, le jeu ne fait pas dans la dentelle. Les développeurs s’en donnent à coeur joie sans presque jamais être pris à défaut. Une production aussi agréable à prendre en main que phénoménale avec laquelle sa reine nous pique en plein cœur. Les faiblesses techniques, les quelques environnements moins réussis et les soucis de lisibilité ne peuvent rien face à l’avalanche de bons points qui mérite de se perdre dans les superlatifs. Une danse maîtrisée sans presque aucun faux pas et un immanquable de la Switch.Au départ, nous pensions voir un Bayonetta 2.5 sans grandes nouveautés et pourtant, le studio japonais a su apporter un brin de fraicheur avec ce troisième volet. Une évolution intéressante de nos personnages, un récit prenant, une prise en main qui change au fil de nos expéditions, des moments cocasses, loufoques et épiques, comment ne pas tomber amoureux de ce Bayonetta 3 ? Alors certes, tout n’est pas parfait, mais le titre ne se prend pas au sérieux, PlatinumGames assume cet univers décalé pour envoûter les joueurs et fans, et ça marche. Si vous avez une Nintendo Switch à la maison, c’est certainement le titre à ne pas louper en cette fin d’année !Bayonetta 3 s'impose sans aucun problème comme le jeu d'action de cette année 2022. Il semblait difficile de faire mieux que Bayonetta 2, et pourtant Platinum Games propose avec ce troisième épisode son œuvre la plus fournie, la plus démesurée, la plus fun. Les nombreuses nouveautés de gameplay et les diverses mécaniques ajoutées (armes, invocations) permettent de rendre l'expérience toujours excitante, offrant au joueurs de nombreuses options pour appréhender les divers affrontements présentés dans le jeu. On ne s'y ennuie pas une seule seconde, et la fluidité globale du soft le rend particulièrement agréable à parcourir, et à reparcourir pour obtenir les trophées platine de chaque niveau. Dans l'ensemble, c'est un jeu comme on n'en fait plus. Et on en veut plus !Bayonetta 3 est un titre qui n’hésite pas à aller dans l’extrême pour servir une expérience hors du commun. Afin d'en apprécier tout le charme, il est fortement recommandé de jouer aux titres précédents. Sinon cet univers décalé pourrait en dérouter plus d’un. Mais une fois imprégné de l’aura de Bayonetta, se plonger dans ce nouvel épisode est un plaisir incontesté. Nintendo et Platinum Games nous offrent la nouvelle pépite des jeux d'action qui s’imposera rapidement comme un incontournable de la Switch.Avec son gameplay nerveux et technique mais accessible, Bayonetta 3 s’impose comme l’évolution logique de la série. Le jeu conserve les sensations qui rendaient cette licence unique, sans pour autant tomber dans la redondance en en proposant toujours plus, que ce soit dans son gameplay, dans ses visuels, ou même sa musique absolument iconique, et ce, tout au long de l’aventure. Et ce ne sont pas ses quelques faiblesses graphiques et les légers désagréments de caméra qui viendront ternir le tableau, tant le reste du jeu est parfaitement maitrisé. Une réussite pour PlatinumGames, une patience récompensée pour les fans et un incontournable pour la Switch.Aussi magnétisante qu’à ses débuts il y a une douzaine d’années, la série Bayonetta reste une référence en matière de beat’em up. Loin du caractère intime des derniers God of War, la sorcière d’Umbra crache à la gueule de la narration pour tout miser sur le verbe et le skill. Le système de combat d’une profondeur extrême, des boss qui tabassent, ce rythme insensé du premier au dernier chapitre, la richesse du contenu, la B.O. qui résonne encore dans nos têtes : Bayonetta 3 rappelle avec brio que PlatinumGames fait partie des grands studios de ce monde et qu’il est capable de se réinventer d’un verset à l’autre. Et dans tout ça, l’intégration de Viola se fait sans forcer, comme si elle avait toujours été là, prête à suivre les traces de la maîtresse des lieux. Tant mieux, car on ne peut pas dire de l’histoire qu’elle soit d’un grand intérêt. On regrette aussi les quelques caprices de la caméra et certaines concessions graphiques pour favoriser le 60fps. Certainement par le GOTY 2022, mais incontestablement une valeur sûre de la Nintendo Switch, ce qui est déjà beaucoup.Avec ce troisième épisode, Bayonetta assit sa domination sur le beat them up 3D avec de nouvelles mécaniques osées et déstabilisantes, mais qui mènent à des combinaisons encore plus jouissives et puissantes qu'auparavant. Un cœur de jeu excellent entaché par une technique lacunaire qui cause soucis de précision et de lisibilité de l'action, ce qui est particulièrement problématique pour un jeu de ce type. Pas de quoi bouder son plaisir néanmoins, la sorcière a de nouveau réussi à nous envoûter pendant la quinzaine d'heures que dure ce nouveau voyage.Fluide, mais moche. Généreux, mais indigeste. Bayonetta 3 assume son côté grand spectacle à outrance, devenant alors cet épisode qui hésite un peu trop entre l’apothéose et la maladresse. PlatinumGames fait clairement du zèle avec cette exclusivité Nintendo Switch, assommant la joueuse et le joueur avec des phases de jeu parfois hors-sujet.C’est dommage. Quand on gratte cette surcouche et qu’on oublie le ton un peu trop olé olé qui n’est plus vraiment dans l’air du temps, on retrouve ce gameplay ciselé qui a fait la réputation de Bayonetta et de Bayonetta 2. Dans sa volonté de bien trop en faire, le studio japonais noie l’essence d’une saga qui a déjà été trop chahutée par le passé.