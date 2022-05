Une nouvelle figurine annoncée 1/4 de Tifa Lockhart, ici faisant la fameuse pose de Jack-O' Valentine de Guilty Gear (qui engendra le meme "Jack-O Challenge" à la sortie du dernier opus) par EAStudio. Au prix de $728.99 USD (incluant la version R-18 NSFW).Non-officielle vu la pose évidement hein, donc pas reconnue par Square-Enix et son département éthique autant le préciser...Sinon, n'oubliez pas le premier versus : Sniper Wolf VS Quiet (Metal Gear).

posted the 05/07/2022 at 11:12 AM by masharu