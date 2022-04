Éditeur : Whitethorn Games / Gamious

Développeur : Gamious

Genre : Aventure

Disponible sur PC/XSX/XOne

Prévu sur PS5/PS4

Date de sortie : 8 Avril 2022

Langues : Français / Anglais / Allemand / Chinois / Espagnol / Japonais / Russe / Portugais / Turc.

1er septembre 1986. Vous incarnez Meredith Weiss, une quadragénaire qui quitte la grande ville et rentre dans sa paisible commune natale. Mettant sa carrière dans une entreprise en informatique entre parenthèses, elle se retrouve à remplacer son père et à distribuer le courrier.Au cours de ce séjour de deux semaines dans le cadre idyllique de Providence Oaks, en Orégon, Meredith enchaîne les retrouvailles, mais aussi les nouvelles rencontres. À vous de décider à qui parler, de forger des amitiés ou, pourquoi pas, d'entamer une histoire d'amour.Dans tous les cas, Meredith devra bien finir par trancher. Retournera-t-elle à la grande ville et à son travail exigeant ? Ou choisira-t-elle, au contraire, de rester dans la commune qui l'a vu naître ?