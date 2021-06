Avis







Là je vais utiliser un mercenaire pour briser les ailes de l'opposition, comme dans la réalité.



Ca vous change des 25-50% de croûtes en pixel habituellement rencontrées n'est-ce pas ?



Quelques-uns des affreux que vous aurez à combattre

DONNEZ DONNEZ MOI DES ARMES EN PAGAILLE





Comme vous pouvez le constater, l'armement disponible est conséquent, en sachant que certains d'entre eux sont bien évidemment surpuissants

comparés aux autres, notamment le marteau récupéré en premier.





Cette vidéo vous permet d'observer que l'utilisation de chaque arme invoque l'esprit du boss lié

et que c'est lui qui porte le coup et non votre héroïne



Les aires de repos, vous permettant de sauvegarder, d'équiper/améliorer vos diverses reliques/esprits et d'utiliser une fonction voyage rapide, sont très souvent un pur festin visuel.

Plaisir des yeux et des mains, avec un personnage facilement contrôlable, Ender Lilies ne révolutionne en rien la formule metroidvania mais l'applique avec méthode et précision, ce qui lui permet de fournir au joueur une bonne vingtaine d'heures de jeu plaisantes. On regrettera un manque de boss majeurs et une décroissance de leur intérêt au fil de leur aventure mais cette dernière restera un bon souvenir pour les amateurs, notamment grâce à son ambiance, et un bon jeu d'introduction au genre avec sa difficulté moindre par rapport aux ténors. La note finale sera donc de çafaitlecafé/10, ce qui correspond à un bon 7/10.





Les points de purification:

- Très beaux graphismes et animations

- Le principe de l'armement

- Nombreux secrets et objets à dénicher

- Bonne introduction au genre vu sa difficulté



Les points de corruption:

- Quelques boss plus coriaces n'auraient pas été de refus

- Manque de défis véritables sur la fin

- Pas de NG+



*Jeu non fourni par l'éditeur, testé sur Switch, captures faites sur la même console