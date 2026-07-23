La fameuse pétition contre PlayStation sur la fin du physique a amené 340 000 signataires dans le monde afin de faire changer la politique de PlayStation en 2028.



https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games



Et puis, on a une pétition contre la sélection argentine (Argentine Out) qui a vu 23 millions de personnes la signer, proche du record de 24M. Elle ne semble plus accessible depuis.



https://fr.euronews.com/culture/2026/07/21/la-petition-expulser-largentine-du-mondial-frole-le-record-guinness



Les gens semblent donc bien plus préoccupés à vouloir exclure l'Argentine pour son comportement hideux que mettre la pression sur PlayStation pour qu'ils reviennent sur la fin du physique ?