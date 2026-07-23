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khazawi
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Pétition vs Pétition
La fameuse pétition contre PlayStation sur la fin du physique a amené 340 000 signataires dans le monde afin de faire changer la politique de PlayStation en 2028.

https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games

Et puis, on a une pétition contre la sélection argentine (Argentine Out) qui a vu 23 millions de personnes la signer, proche du record de 24M. Elle ne semble plus accessible depuis.

https://fr.euronews.com/culture/2026/07/21/la-petition-expulser-largentine-du-mondial-frole-le-record-guinness

Les gens semblent donc bien plus préoccupés à vouloir exclure l'Argentine pour son comportement hideux que mettre la pression sur PlayStation pour qu'ils reviennent sur la fin du physique ?
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    posted the 07/23/2026 at 07:36 AM by khazawi
    comments (6)
    hypermario posted the 07/23/2026 at 08:00 AM
    Comparer des voyoux a une politique legal d'une entreprise
    shinz0 posted the 07/23/2026 at 08:05 AM
    Une pétition c'est bien mais voter avec son argent c'est mieux

    Concernant le foot la presse d'Argentine a trouvé leur équipe "polie et respectueuse".
    vers0 posted the 07/23/2026 at 08:13 AM
    Comparaison très pertinente
    rogeraf posted the 07/23/2026 at 08:17 AM
    C'est pas pareil, y a un sujet important le foot, et un sujet pas important le disque
    rider288 posted the 07/23/2026 at 08:19 AM
    Après les petitions, qui en a déjà vu une pris en compte ?
    kambei312 posted the 07/23/2026 at 08:25 AM
    Bah ouai le JV concerne peu de monde, surtout le monde des consoles et les jeux a 80€/$ ca concerne que l'occident et quelques pays riches...

    Le foot ça parle a bien plus de monde partout sur la planète... Faut se réveiller les gars!
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