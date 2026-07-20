Huit ans après avoir tourné le dos à l'industrie du jeu vidéo, Cliff Bleszinski pourrait finalement revenir aux affaires. Le créateur de Gears of War a confié lors d'un entretien accordé à 80 Level qu'il réfléchissait sérieusement à reprendre le développement de jeux à temps plein.Pour rappel, Cliff Bleszinski avait quitté le secteur en 2018 à la suite de la fermeture de Boss Key Productions. Son studio n'avait pas réussi à trouver son public avec LawBreakers, un FPS multijoueur compétitif, puis Radical Heights, un battle royale inspiré des années 80. À l'époque, il avait même affirmé qu'il ne créerait plus jamais de jeux.Depuis, Cliff Bleszinski s'est consacré à plusieurs projets en dehors du jeu vidéo. Il a notamment publié son autobiographie, participé à la production d'une comédie musicale récompensée aux Tony Awards et évoqué son combat contre l'alcoolisme. Hospitalisé en mars dernier à la suite de ses problèmes de santé, il explique avoir arrêté de boire, une décision qui lui aurait permis de retrouver son envie de jouer... et surtout de créer.Selon lui, sa motivation reste intacte : il souhaite toujours imaginer des univers et des personnages capables de marquer les joueurs sur le long terme, au point de les voir inspirer du cosplay ou même des tatouages.Cliff Bleszinski a d'ailleurs déjà remis un pied dans le milieu en intervenant comme consultant sur le jeu d'horreur Soul Walker. Une expérience positive qui lui donne aujourd'hui envie d'aller plus loin avec un véritable retour, même s'il reste prudent sur ses intentions.En revanche, une chose semble déjà arrêtée : il ne souhaite plus revenir sur des jeux exclusivement orientés PvP. Cliff Bleszinski estime que ce marché est devenu particulièrement difficile et préfère désormais les expériences coopératives PvE. Il cite notamment le mode Horde de Gears of War 2, qu'il considère comme un élément majeur du succès de la série, convaincu que les joueurs apprécient toujours autant de se retrouver entre amis pour affronter des vagues d'ennemis.Concernant son éventuel prochain projet, le créateur américain reste très discret. Il assure ne pas être prêt à dévoiler la moindre information concrète, tout en laissant entendre qu'il possède déjà quelques idées. Il glisse simplement qu'il existe encore de nombreuses façons d'aborder les jeux d'action, au-delà des éternelles tronçonneuses qui ont fait la réputation de Gears of War.