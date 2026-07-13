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« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
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name :
God of War : Laufey
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
PlayStation Studios
genre :
action-aventure
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nicolasgourry
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[PS5] God of War Laufey aura une sortie physique
We can confirm God of War Laufey will be available on disc.
Traduction : Nous pouvons confirmer que Laufey (God of War) sera disponible sur disque.
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kalas28
posted the 07/13/2026 at 09:35 AM by
nicolasgourry
comments (
62
)
keiku
posted
the 07/13/2026 at 09:38 AM
mais qui ne sera pas jouable sur ps6 donc a boycott
cyr
posted
the 07/13/2026 at 09:38 AM
Et donc va falloir boycotter avec wolverine pour faire passer un message a sony.
ouroboros4
posted
the 07/13/2026 at 09:42 AM
Ce sera day one en physique pour les deux
malroth
posted
the 07/13/2026 at 09:42 AM
Boycottez moi cette entreprise afin qu'elle revienne en rompant vers les joueurs sinon meme les pro demat vont le regretter amèrement dans quelques années. Faut bien comprendre que le physique permettait de réguler le marché. Sans physique, oubliez les promo sur le PS STORE
Vraiment certains ne se rendent pas encore compte de ce qu'il va se passer quand ça sera full demat.
Mais à ce moment la, se plaindre ne servira à rien. C'est maintenant qu'il faut se battre pour votre industrie.
Pro demat ou pro physique, ce combat vous concerne tous
.
piratees
posted
the 07/13/2026 at 09:42 AM
je le prends d'occasion y a bien des zicoto pour l'acheté day one
nicolasgourry
posted
the 07/13/2026 at 09:47 AM
malroth
le soucis, pour l'instant c'est encore abstrait, en 2028, quand ça sera concret, là beaucoup vont comprendre, car entre imaginer et le vivre, ça fait souvent la différence.
icebergbrulant
posted
the 07/13/2026 at 09:51 AM
cyr En occasion et le tour est joué, on ne pourra plus le faire après... à moins que...
piratees Idem
Sony nous a craché à la gueule, il faut bien se venger
Dommage et peut-être "injuste" pour Insomniac Games et Sanra Monica mais bon... vu le silence de tous ces éditeur-tiers, je considère qu’ils sont également tous de connivence
balf
posted
the 07/13/2026 at 09:59 AM
Pourquoi boycotter les studios ? ils n'ont rien à voir dans les décision de Sony.
Boycottez plutôt le dématérialisé et privilégiez le physique
tab
posted
the 07/13/2026 at 10:00 AM
keiku
pourqoi? Le lecteur bluray sera sûrement compatible
cail2
posted
the 07/13/2026 at 10:04 AM
balf
Complètement, les gens mélangent tout et partent d'un extrême à l'autre sans mesure ni recul...
P'tite pensée pour la Team Asobi qui a fait l'essentiel de ses ventes en physique sur Astrobot, la suite du voyage s'annonce compliquée pour eux notamment...
ouroboros4
posted
the 07/13/2026 at 10:07 AM
balf
exactement
oreillesal
posted
the 07/13/2026 at 10:07 AM
Sony qui communique sur une banalité
Ce non-événement
icebergbrulant
posted
the 07/13/2026 at 10:09 AM
balf
ouroboros4
Donc on doit acheter comme de toutous Day One et filer l’argent à Sony tranquillement ?!
Non merci
ouroboros4
posted
the 07/13/2026 at 10:14 AM
icebergbrulant
tu as bien des toutous qui vont gentiment donner leur argent pour GTA VI
djfab
posted
the 07/13/2026 at 10:15 AM
tab
: tu es bien optimiste dis donc ! Moi je pense pas qu' il sera compatible.
gamerdome
posted
the 07/13/2026 at 10:17 AM
Il faudrait justement que 100% des gens continuent d'acheter les jeux qu'ils veulent, mais uniquement et exclusivement en physique. Là je me demande si Sony nous ferait encore des tableaux comparatifs physique vs démat et qu'il nous dirait qu'ils suivent le choix des joueurs
Faudrait que les pro démat fassent cet "effort" d'acheter leurs jeux en magasin (donc moins cher soit dit en passant) ne fut-ce que pendant 1 an et demi jusqu'à la date fatidique du 1er janvier 2028, mais c'est trop leur demander.
Alors leur demander, comme certains vont le faire apparemment (ce que je respecte tout à fait), de ne pas acheter du tout, ça n'arrivera pas.
jasonduval
posted
the 07/13/2026 at 10:17 AM
Boycott sera pas difficile vu comment c'est devenu daubesque cette licence
Sinon une version physique pour intergalactic?
Vous inquiétez pas ya bien tous les pnj qui ont acheté des portages ps3 des bo a 20 balles + 30 balles les dlc il va bien se vendre
piratees
posted
the 07/13/2026 at 10:18 AM
2028 go xbox si elle fait aussi PC sinon PC only et switch 2
nicolasgourry
posted
the 07/13/2026 at 10:20 AM
icebergbrulant
Plus il y aura de joueurs qui achèteront la version physique, moins l'argument de Sony pour passer au "tout dématérialisé" aura de poids.
Sinon, ils pourront dire "Vous voyez, la version physique n'a pas eu de succès."
La seule autre issue serait que ni la version physique ni la version dématérialisée ne se vendent.
gamerdome
posted
the 07/13/2026 at 10:22 AM
djfab
tab
Moi non plus j'y crois pas, le lecteur de la PS5 sur la PS6 ?
En 2028 tous les nouveaux jeux seront uniquement démat, même ceux sur PS5 (et la cross-gen risque d'être la plus longue jamais connue), donc Sony ne fournira pas un lecteur qui permet de lire uniquement les vieux jeux PS4 et PS5 sur leur nouvelle PS6. Des vieux jeux qui en plus seraient trouvables en occaz, ce que Sony veut justement tuer.
Elle sera peut-être rétro-compatible mais uniquement en démat.
keiku
posted
the 07/13/2026 at 10:24 AM
tab
jamais il ne sera compatible, ils arrête la production de blue ray, la production de lecteur va suivre... donc jamais la ps6 ne lira le physique c'est presque acté a 100%
icebergbrulant
posted
the 07/13/2026 at 10:27 AM
ouroboros4
ah mais ça, c’est leur problème et malheureusement, c’est un mauvais exemple car c’est LE jeu tant attendu de la décennie, comment tu veux lutter ?!
Ils n’auront pas la force de résister, c’est comme ça
Puis bon, on sait comment se comporte la masse majoritaire des "joueurs"
nicolasgourry
Je n’y crois pas à cet argument "achetez physique et on réfléchira" car pour eux, c’est déjà réfléchi
Je veux bien être naïf mais à un moment donné, il y a des limites
keiku
posted
the 07/13/2026 at 10:28 AM
nicolasgourry
Plus il y aura de joueurs qui achèteront la version physique, moins l'argument de Sony pour passer au "tout dématérialisé" aura de poids.
sauf que le tout démat est déja acté... a partir du moment ou ils touche leur usine, tu ne peux légalement plus rien faire..., le point c'est de 1 leur faire regretter leur décision , le second de faire voter la possession du démat au acheteur
niflheim
posted
the 07/13/2026 at 10:32 AM
- Le vrai combat jusqu'au bout contre Sony, c'est acheter day one Wolverine et God of War Laufey en version physique pour leur faire voir
que le marché physique est encore là
(même si ces chiffres ne datent que de 2023)
- Ne pas les acheter d'occasion car ça ne sera pas comptabiliser comme 'une vente' et ne surtout pas les acheter en demat
- Et aussi boycotter GTA VI pour bien montrer l'exemple.
- Comme les joueurs auraient dû boycotter aussi les Black Ops 1 et 2 en demat, il y a quelques jours.
Mais bon apparemment, si on comprend bien, c'est pas eux qui gueuleraient sur les réseaux.
A croire que les joueurs qui achètent du physique ont de meilleurs goûts en jeu vidéo, n'est-ce pas
jasonduval
?
GTA V :
17 victoires & 29 nominations
God of War Ragnarök :
44 victoires & 30 nominations
kalas28
posted
the 07/13/2026 at 10:35 AM
day one en disque ps5 le jeu va être une nouvelle masterclass
icebergbrulant
posted
the 07/13/2026 at 10:36 AM
niflheim
Et tu crois vraiment que Sony va communiquer les super chiffres physiques de Wolverine si une masse de joueurs prennent le jeu Day One en version disque ?!
Bien sûr que non !
A moins qu’un fichier secret se fasse leaker
angelsduck
posted
the 07/13/2026 at 10:40 AM
cyr
Ou acheter en masse en version physique. J'ai entendu qu'il y avait un mouvement comme ça pour Wolverine, le faire atteindre très rapidement plusieurs millions en physique, au contraire du boycott ça n'impacte pas le studio, les employés et ça envoi le même message, on veut du physique.
keiku
posted
the 07/13/2026 at 10:55 AM
niflheim
- Le vrai combat jusqu'au bout contre Sony, c'est acheter day one Wolverine et God of War Laufey en version physique pour leur faire voir que le marché physique est encore là (même si ces chiffres ne datent que de 2023)
le vrai combat jusqu'au bout c'est de boycott tout leur jeu, si tu achètes tu leur donne de l'argent donc tu justifie la décision qu'ils ont prise... pire encore en achetant en physique , il pourront te revendre le jeu une seconde fois sur la gen suivante...
donc non seulement tu va perdre le physique mais en plus tu n'auras pas droit a la rétrocompatibilité... et tu devra repayer pour jouer la gen suivante au même jeu..
tu va te faire enfler 2 fois si tu l'achètes en physique
icebergbrulant
posted
the 07/13/2026 at 11:01 AM
angelsduck
Oui mais le problème, c’est de savoir combien il y a de stocks en physique initialement car si Sony fait pareil que ces petits enfoirés de Capcom et leur stock de lilliputiens de Resident Evil 9 Requiem en rupture dès sa sortie, on la connaît la technique
Même Pragmata est difficile à trouver, j’imagine qu’ils vont faire la même avec Onimusha
"Oh désolé, c’est en rupture mais vous pouvez acheter dès maintenant sur notre joli store le jeu en démat !! Youpi !!"
Tout le monde est de connivence, c’est tellement flagrant
nicolasgourry
posted
the 07/13/2026 at 11:06 AM
icebergbrulant
Donc, si je suis ton raisonnement, tu vas plus acheter en physique ou démat des jeux Sony (et Capcom) ?
51love
posted
the 07/13/2026 at 11:09 AM
niflheim
Le vrai combat jusqu'au bout contre Sony, c'est acheter day one Wolverine et God of War Laufey en version physique pour leur faire voir que le marché physique est encore là (même si ces chiffres ne datent que de 2023)
vous me faites tellement rire, et ça a quoi? 30? 40 ans?
Vous pensez que votre façon de lutter est le "saint combat", comme si vous déteniez la "vérité"
Je pourrais très bien dire que le vrai combat, il a commencé à l'époque de la PS3, o
ù les jeux physiques ont arrêté d'être plug & play sur console
: installation sur disque dur, internet, patch régulier...
Bref, des consoles qui ont commencé à singer maladroitement le PC sans en prendre les qualités et qui m'ont fait fuir
Je pourrais aussi dire que
la vraie lutte, c'était de ne pas accepter un ecosysteme Playstation de plus en plus fermé, avec des abos online payants, etc...
Et que l
e "vrai" combat, il a commencé en 2010
tiens, quand je me suis barré sur PC,
pas en 2026 devant la ligne d'arrivée de la sodomie à sec
, cette course qui a commencé il a 20 ans chez Sony
Bah oui, parce que je peux prétendre aussi détenir la vérité universelle si je le souhaite, aussi ridicule que ça puisse l'être
Mais à défaut, parce que je suis un peu plus intelligent que ça pour imposer ma vision de la consommation aux autres,
je pourrais une nouvelle fois dire qu'ici, le "saint combat" est de purement boycotter tout l'écosystème Playstation dès aujourd'hui
ne plus rien acheter chez eux, et encore moins des jeux maisons, peu importe le format.
Mais on sent que certains ont besoin de se trouver des
excuses
et de s'inventer une
vérité
parce qu'ils vont quand même devoir
mettre de l'eau dans leur vin
et bien ecarter leurs petites fesses de temps a autres, ça commence par les 2 prochains titres maisons : Wolverine et GoW
Tout ça pour dire,
laissez les gens consommer comme ils l'entendent
, vous n'avez pas à les juger, surtout quand derrière, vous faites des choix souvent plus grotesques que ce que vous voulez dénoncer
Certains devraient prendre un peu de hauteur, et arrêter de se reluquer le nombril comme s'ils était un envoyé de dieu tout puissant
gamerdome
posted
the 07/13/2026 at 11:10 AM
keiku
donc non seulement tu va perdre le physique mais en plus tu n'auras pas droit a la rétrocompatibilité... et tu devra repayer pour jouer la gen suivante au même jeu..
tu va te faire enfler 2 fois si tu l'achètes en physique
Moi je pensais plutôt continuer à acheter les jeux physique pendant que c'est possible, et puis en 2028 TOUT boycotter : les jeux démat ET la PS6. Donc, pas de deuxième rachat.
keiku
posted
the 07/13/2026 at 11:13 AM
gamerdome
ou tu quitte sony et tu change de plateforme, tu te constitue une bibliothèque ailleurs... que se soit chez nintendo ou sur pc...
mais dans tous les ca continuer a acheter chez sony alors qu'ils ont annoncer la fin du physique c'est valider leur décision... parce qu'il ne changeront pas d'avis s'il continue a recevoir de l'argent et ca confortera les investisseurs
boycotter des aujourd'hui, la ca va les faire bouger ( et se désabonner de leur service au passage si tu y est souscris) car 2 a voir leur revenu diminuer la les investisseurs vont paniquer
triplewater
posted
the 07/13/2026 at 11:13 AM
keiku
Donc si les gens achete en demat ( ce qui va forcement être le cas ) et que personne en achète physique tu donne raison à Sony c'est pas le move idéal
walterwhite
posted
the 07/13/2026 at 11:13 AM
Ça sera d’occasion
keiku
posted
the 07/13/2026 at 11:15 AM
triplewater
non, c'est pas acheter en démat qu'il faut faire, c'estne plus acheter du tout, c'est la seule et unique chose qui fera bouger les choses, absolument rien d'autre n'aura d'impact
kameofever
posted
the 07/13/2026 at 11:15 AM
malroth
C'est certain qu'un boycott est nécessaire.
Mais autant ne pas faire payer le studio et simplement acheter le jeu en format physique et boycotter le démat.
Même si on l'a vu malheureusement le boycott ne marche pas sur les gros.
Par exemple MS qui est de loin la pire chose qui soit jamais arrivé au JV, vient de tuer d'innombrables studios.
Malgré le boycott, ils contribuent à faire disparaitre le jeu vidéo.
Merci les GAFAM, ce cancer...
J'ai bien peur que Sony prenne le même chemin.
keiku
posted
the 07/13/2026 at 11:16 AM
triplewater
si tu ne prend pas sur toi en tant que joueurs ca montre que tu es faible, donc si tu achètes (peu importe en physique ou en démat) ca démontre que tu es un mouton sans aucune volonté pour sony et sony c'est ce qu'ils veulent, un publique de mouton sans volonté
icebergbrulant
posted
the 07/13/2026 at 11:19 AM
nicolasgourry
Capcom si car ce n’est pas le constructeur
Ils auront mon argent pour Onimusha et Resident Evil Veronica
Mais leur stock minime d’un hit comme Resident Evil 9 Requiem a commencé à m’ouvrir les yeux
Tous les éditeurs-tiers veulent qu’on passe en démat, c’est tellement obvious
triplewater
posted
the 07/13/2026 at 11:19 AM
keiku
Sauf que tu peux pas contrôler les gens qui achète en demat ( c'est des personne qui sont en dehors des réseaux sociaux) donc si ces personne la achète en demat mais que ceux qui sont actif sur les réseaux achète plus en physique
Bas il restera que les personne en dehors donc le demat sera en priorité et ça va donné le signal à Sony que ' Les gens achète en demat et on abandonné le physique '
keiku
posted
the 07/13/2026 at 11:19 AM
kameofever
Mais autant ne pas faire payer le studio et simplement acheter le jeu en format physique et boycotter le démat.
le studio appartient a sony ca sera un dommage collatéral nécessaire, il n'auront qu'a cracher sur sony et leur décision de merde... tu peux pas sauver un studio sony et en opposé vouloir allez contre sony c'est pas compatible... soit tu acceptes toute la politique, soit tu la refuse entièrement , la demi mesure ca ne sert qu'a se donner bonne conscience mais c'est la pire des chose a faire
jenicris
posted
the 07/13/2026 at 11:20 AM
keiku
justement non acheter en physique c'est montrer justement à Sony qu'on veut ce support et non le demat.
A contrario les joueurs devrait boycott le demat
51love
posted
the 07/13/2026 at 11:20 AM
keiku
mais qui ne sera pas jouable sur ps6 donc a boycott
Pas certains, comme je disais hier
je vois 2 scénarios, et dans les 2 cas Sony est un gros bâtard :
1. des mecs se sont fait de gros catalogues de jeux physiques sur PS4 et PS5, et ce catalogue ne pourra pas les suivre prochainement s'il n'y a pas de lecteur optionnel = obsolescence programmée alors que la PS6 sera nativement compatible avec les jeux PS4/5 à n'en pas douter.
2. La PS6 supportera bien un lecteur de disque pour une raison de rétrocompatibilité (je juge ça extrêmement probable) mais les éditeurs et joueurs ne pourront pas l'exploiter à partir de 2028 pour les futurs sorties?
Mais on marche sur la tête ! Sur PS5, la techno est là, les joueurs l'ont achetée, et Sony a décidé qu'en 2028 on ira tous bien se faire enculer
C'est une dinguerie, il faut le vivre pour le croire.
Honnetement, le scenarios 2 me semblent tres probables au final, car garder la retrocompatibilité au moins sur PS6 via un lecteur externe envers les jeux physiques PS4/5, c'est un petit truc en plus pr inciter à rester sur l'écosysteme Playstation, et ils en auront bien besoin vu toute les merdes qu'ils font depuis trop longtemps deja.
keiku
posted
the 07/13/2026 at 11:31 AM
triplewater
bien sur qu'on ne peut pas controler les gens, mais dans tous les cas plus il y aura de personne qui boycott, plus il y aura de chance que sa bouge, même si ce n'est que 20%, par contre consomer la tu es sur a 100% que rien ne changera, donc a choisir entre les 2...
jenicris
non car la décision a déja été annoncée, si les gens avait fait ca avant l'annonce j'aurais été d'accord, sony ne cherche pas a rendre de compte a ses clients mais a ses investisseurs... hors les investisseurs , il regarde pas la part du physique et du démat , il regarde les rentrée d'argent... et c'est les investisseur qui auront un poid sur la suite pas les joueurs, donc c'est au investisseurs qu'il faut montrer que sony a pris la mauvaise décision et pour ca il n'y a que le boycott total possible
51love
1.
des mecs se sont fait de gros catalogues de jeux physiques sur PS4 et PS5, et ce catalogue ne pourra pas les suivre prochainement s'il n'y a pas de lecteur optionnel = obsolescence programmée alors que la PS6 sera nativement compatible avec les jeux PS4/5 à n'en pas douter.
non sony veut l'obsolescence, c'est pour ca que dans les conditions général les stores ont une date de péremption... pouvoir te refaire payer leur portage a chaque gen c'est ce qu'il veule pour le futur, mais tant que le physique existe l'obsolescence ne peut pas être introduite
La PS6 supportera bien un lecteur de disque pour une raison de rétrocompatibilité (je juge ça extrêmement probable) mais les éditeurs et joueurs ne pourront pas l'exploiter à partir de 2028 pour les futurs sorties?
non plus, faire repayer une seconde fois les pigeons qui auront acheter du physique, sera une source de revenu suplémentaire (on parle de quand même 30 a 60% selon les jeux) pour la transition de la ps6 qui s'avère très difficile économiquement parlant...
leur but a terme c'est de faire un gamepass aussi a sony... même s'il ne le dise pas, le but est de te supprimer la rétrocompatibilité, le but est de t'attacher a leur écosystème
donc la progression qui va se faire, c'est la même que xbox... fin du physique -> démat , fin du démat -> cloud et entre temps il réduiront la durée de vie des stores pour te faire comprendre que l'abonnement coute moins cher qu'acheter des jeux qui de toute facon disparaitrons quelque année plus tard....
c'est vers ca que l'industrie des média veut aller, et pas que dans le jeu video, la musique et les film également...
fan2jeux
posted
the 07/13/2026 at 11:32 AM
Ils feront 100 copies physique, histoire de faire genre
triplewater
posted
the 07/13/2026 at 11:38 AM
keiku
Sauf que le but c'est pas que de boycott le but c'est de dire 'On veut du physique ' même si on est 20% à pas acheter le jeu mais que le jeu se vend en full digital on a quand même perdu
( c'est comme un jeu morbide ou celui qui a le plus de vote meurt si toi et moi on décide de pas voter mais que les autre décide tous de voter contre toi tu aura quand même perdu )
51love
posted
the 07/13/2026 at 11:39 AM
keiku
on verra bien, on ne sait rien de la PS6 pour l'instant à ma connaissance, donc c'est bien pour ça que j'envisage les 2 possibles scenarios.
donc la progression qui va se faire, c'est la même que xbox...
Oui mais meme l'écosysteme Xbox, pourtant largement en avant sur l'aspect demat par rapport à Playstation, n'a pas annoncé mettre fin au support physique sur console et n'a pas non plus donné de date
Il y a aura probablement encore des jeux sur disque sur Serie X apres la mort du support physique sur PS5
Donc pour le coup, Sony est en avance, une fois n'est pas coutume
Mais c'est la confirmation pour ceux qui ne l'auraient pas compris que Sony est devenu pire encore que Microsoft depuis deja plusieurs années
fan2jeux
on prend les paris?
suzukube
posted
the 07/13/2026 at 11:45 AM
triplewater
ca va etre coton si les pro physique boycotte l’achat du jeu physique, 100% des ventes seront en demat’ si vous arrivez a tous vous coordonner
keiku
posted
the 07/13/2026 at 11:47 AM
51love
je vais même encore développer le système économique ultime de l'industrie se basera sur l’éphémère, a savoir tu auras des jeux disponible pour une durée limitée, et si tu veux y jouer il faudra que tu payes dans la limite de temps impartit...
En faisant ca, ils s'assurent que tu payeras plein pot pour jouer au risque de ne jamais pouvoir toucher le jeu, a la Super Mario Bros. 35 mais ca sera pour tout les jeux...
Donc pour le coup, Sony est en avance, une fois n'est pas coutume
sony est surtout en panique, ils voient leur actions en bourse chuter de plus de 20% sur l'année, leur marge sont ultra faible et leur milliard d'investissement dans leur jeu services ont été des catastrophe industrielle
l'annonce de la fin du physique et la transformation instantanée de leur usine c'est pour accuser le cout de la perte qu'ils vont devoir annoncer
a leur investisseurs, et grater de l'argent le plus rapidement possible pour remonter après coup
je pense qu'ils sont actuellement dans une situation très délicate, et cette situation est la depuis le début de la ps5, comme je l'ai dis ils ont eu une politique de rétention ses 8 dernières année, hors une politique de rétention si ca fait augmenter les bénéfices et le CA, ca détruit la base de joueurs et sur la longueur le cout est bien plus important que le gain
le fait que le président sony a vendu la moitié de ses actions indique que sony va devoir annoncer la fin de cette politique de rétention (et donc des bénéfice et du ca) et donc rentrer dans le rouge pour les prochaines année...
triplewater
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the 07/13/2026 at 11:48 AM
suzukube
Oui c'est ce que je dit vaut mieux que tout les pro physique achete en physique plutôt que de pas acheté
( après bon perso moi je suis déjà dans la team on a déjà perdu ) mais s'il y a un moyen de gagner c'est de dire ' OK on achete tous le physique et on tente de renverser la vapeur '
leonsilverburg
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the 07/13/2026 at 11:50 AM
A acheter en occasion, 0 argent pour Sony !
keiku
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the 07/13/2026 at 11:50 AM
suzukube
ca va etre coton si les pro physique boycotte l’achat du jeu physique, 100% des ventes seront en demat’ si vous arrivez a tous vous coordonner
mais qu'est ce qui est le plus percutant pour sony
1 000 000 vente physique + démat avec 70% de vente physique
ou 300 000 vente démat totale ?
triplewater
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the 07/13/2026 at 11:53 AM
keiku
Bas le physique parce que ca peux montrer sur un miracle que le physique est encore d'actualité
300k de demat tu joue au jeu de Sony
keiku
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the 07/13/2026 at 11:55 AM
triplewater
bein du coup on a rien besoin de changer parce que le ratio actuelle c'est celui des gros jeux physique en 2025, qui ont mené a l'annonce de la fin du physique
jenicris
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the 07/13/2026 at 11:55 AM
keiku
peu importe, si les gens n'achètaient plus en demat, ça rendrait les choses beaucoup plus claire.
Malheureusement ils le feront pas, faut pas s'étonner après
triplewater
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the 07/13/2026 at 11:59 AM
keiku
Justement le but c'est de faire en sorte que le physique devienne rentable pour eux ( bon c'est utopique) donc c'est de pousser plus de gens à acheter en physique
Parce que si tu boycott des gens vont acheter en demat
ça revient à mon exemple du jeu morbide si tu dis au autre ne voter personne tu aura aucune garantis que personne va le faire mais si tu peux faire en sorte que les gens votent contre une personne tu survis
51love
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the 07/13/2026 at 11:59 AM
triplewater
a mon sens, la seule chose que regardera Sony c'est son CA et son benefice, tant que c'est pas dans le rouge, pourquoi changer de strategie?
Acheter un jeu physique, ne veut pas necessairement dire que vous n'acheterez pas le jeu en demat le jour ou vous n'aurez pas le choix.
Sony vend bcp de jeux physiques, ça les empeche pas de vouloir tuer ce support.
A mon sens, si les joueurs pouvaient se mettre d'accord pour faire trembler Sony, ça serait le 0 tolérance, et plus aucun achat sur l'écosysteme Playstation, il n'y a que ça qu'ils comprendront.
keiku
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the 07/13/2026 at 12:00 PM
jenicris
si les gens n'achètaient plus en demat, ça rendrait les choses beaucoup plus claire.
mais ca ca n'arrivera pas, regarde dans le com ceux qui défende le démat..
donc vu qu'on sait qu'on ne pourra pas changer les joueurs démat, le but est donc de montrer par le boycott le poid total du physique dans l'industrie
si le prochain god of war par exemple est boycott par tous ceux qui achète du physique et ne vend que 5 millions au lieu de 20... sony et les actionnaire verront l'ampleur du poid du physique...
mais si les gens achète sony dira oui , c'est une majorité qui a acheter en démat... et vu qu'il ne donneront pas de chiffre bah on dira , ah oui le démat a gagner...
en boycottant totalement c'est le seul moyen visible de montrer la part du physique , en achetant en physique sony peut camoufler les ventes... comme ce qu'ils ont fait sur le graphique pour montrer la part du physique face au démat
triplewater
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the 07/13/2026 at 12:02 PM
51love
Sauf que tu peux pas contrôler ça si les gens achète en full demat et que Sony finit pas dans le rouge tu aura perdu sur toute la ligne
Alors que si tu fais en sorte ( c'est utopique ) que le physique devient rentable tu gagne parce que tu aura prouve que le physique devient rentable donc c'est une erreur de l'arrêter
keiku
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the 07/13/2026 at 12:04 PM
triplewater
t que Sony finit pas dans le rouge tu aura perdu sur toute la ligne
au contraire la on aura gagner sur tout la ligne, l'important n'est pas sony mais bien le physique... faut pas ce tromper de cible si sony crève c'est pas grave si le physique survit
triplewater
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the 07/13/2026 at 12:07 PM
keiku
J'ai dit ' Sony ne finit PAS dans le rouge ' pas ' Sony finit dans le rouge '
keiku
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the 07/13/2026 at 12:09 PM
triplewater
pardon en effet, mais ca ne change pas ma phrase
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Vraiment certains ne se rendent pas encore compte de ce qu'il va se passer quand ça sera full demat.
Mais à ce moment la, se plaindre ne servira à rien. C'est maintenant qu'il faut se battre pour votre industrie.
Pro demat ou pro physique, ce combat vous concerne tous.
piratees Idem
Sony nous a craché à la gueule, il faut bien se venger
Dommage et peut-être "injuste" pour Insomniac Games et Sanra Monica mais bon... vu le silence de tous ces éditeur-tiers, je considère qu’ils sont également tous de connivence
Boycottez plutôt le dématérialisé et privilégiez le physique
Complètement, les gens mélangent tout et partent d'un extrême à l'autre sans mesure ni recul...
P'tite pensée pour la Team Asobi qui a fait l'essentiel de ses ventes en physique sur Astrobot, la suite du voyage s'annonce compliquée pour eux notamment...
Ce non-événement
Non merci
Faudrait que les pro démat fassent cet "effort" d'acheter leurs jeux en magasin (donc moins cher soit dit en passant) ne fut-ce que pendant 1 an et demi jusqu'à la date fatidique du 1er janvier 2028, mais c'est trop leur demander.
Alors leur demander, comme certains vont le faire apparemment (ce que je respecte tout à fait), de ne pas acheter du tout, ça n'arrivera pas.
Sinon une version physique pour intergalactic?
Vous inquiétez pas ya bien tous les pnj qui ont acheté des portages ps3 des bo a 20 balles + 30 balles les dlc il va bien se vendre
Sinon, ils pourront dire "Vous voyez, la version physique n'a pas eu de succès."
La seule autre issue serait que ni la version physique ni la version dématérialisée ne se vendent.
En 2028 tous les nouveaux jeux seront uniquement démat, même ceux sur PS5 (et la cross-gen risque d'être la plus longue jamais connue), donc Sony ne fournira pas un lecteur qui permet de lire uniquement les vieux jeux PS4 et PS5 sur leur nouvelle PS6. Des vieux jeux qui en plus seraient trouvables en occaz, ce que Sony veut justement tuer.
Elle sera peut-être rétro-compatible mais uniquement en démat.
Ils n’auront pas la force de résister, c’est comme ça
Puis bon, on sait comment se comporte la masse majoritaire des "joueurs"
nicolasgourry Je n’y crois pas à cet argument "achetez physique et on réfléchira" car pour eux, c’est déjà réfléchi
Je veux bien être naïf mais à un moment donné, il y a des limites
sauf que le tout démat est déja acté... a partir du moment ou ils touche leur usine, tu ne peux légalement plus rien faire..., le point c'est de 1 leur faire regretter leur décision , le second de faire voter la possession du démat au acheteur
- Ne pas les acheter d'occasion car ça ne sera pas comptabiliser comme 'une vente' et ne surtout pas les acheter en demat
- Et aussi boycotter GTA VI pour bien montrer l'exemple.
- Comme les joueurs auraient dû boycotter aussi les Black Ops 1 et 2 en demat, il y a quelques jours.
Mais bon apparemment, si on comprend bien, c'est pas eux qui gueuleraient sur les réseaux.
A croire que les joueurs qui achètent du physique ont de meilleurs goûts en jeu vidéo, n'est-ce pas jasonduval ?
GTA V : 17 victoires & 29 nominations
God of War Ragnarök : 44 victoires & 30 nominations
Bien sûr que non !
A moins qu’un fichier secret se fasse leaker
le vrai combat jusqu'au bout c'est de boycott tout leur jeu, si tu achètes tu leur donne de l'argent donc tu justifie la décision qu'ils ont prise... pire encore en achetant en physique , il pourront te revendre le jeu une seconde fois sur la gen suivante...
donc non seulement tu va perdre le physique mais en plus tu n'auras pas droit a la rétrocompatibilité... et tu devra repayer pour jouer la gen suivante au même jeu..
tu va te faire enfler 2 fois si tu l'achètes en physique
Même Pragmata est difficile à trouver, j’imagine qu’ils vont faire la même avec Onimusha
"Oh désolé, c’est en rupture mais vous pouvez acheter dès maintenant sur notre joli store le jeu en démat !! Youpi !!"
Tout le monde est de connivence, c’est tellement flagrant
vous me faites tellement rire, et ça a quoi? 30? 40 ans?
Vous pensez que votre façon de lutter est le "saint combat", comme si vous déteniez la "vérité"
Je pourrais très bien dire que le vrai combat, il a commencé à l'époque de la PS3, où les jeux physiques ont arrêté d'être plug & play sur console : installation sur disque dur, internet, patch régulier...
Bref, des consoles qui ont commencé à singer maladroitement le PC sans en prendre les qualités et qui m'ont fait fuir
Je pourrais aussi dire que la vraie lutte, c'était de ne pas accepter un ecosysteme Playstation de plus en plus fermé, avec des abos online payants, etc...
Et que le "vrai" combat, il a commencé en 2010 tiens, quand je me suis barré sur PC, pas en 2026 devant la ligne d'arrivée de la sodomie à sec, cette course qui a commencé il a 20 ans chez Sony
Bah oui, parce que je peux prétendre aussi détenir la vérité universelle si je le souhaite, aussi ridicule que ça puisse l'être
Mais à défaut, parce que je suis un peu plus intelligent que ça pour imposer ma vision de la consommation aux autres, je pourrais une nouvelle fois dire qu'ici, le "saint combat" est de purement boycotter tout l'écosystème Playstation dès aujourd'hui ne plus rien acheter chez eux, et encore moins des jeux maisons, peu importe le format.
Mais on sent que certains ont besoin de se trouver des excuses et de s'inventer une vérité parce qu'ils vont quand même devoir mettre de l'eau dans leur vin et bien ecarter leurs petites fesses de temps a autres, ça commence par les 2 prochains titres maisons : Wolverine et GoW
Tout ça pour dire, laissez les gens consommer comme ils l'entendent, vous n'avez pas à les juger, surtout quand derrière, vous faites des choix souvent plus grotesques que ce que vous voulez dénoncer
Certains devraient prendre un peu de hauteur, et arrêter de se reluquer le nombril comme s'ils était un envoyé de dieu tout puissant
tu va te faire enfler 2 fois si tu l'achètes en physique
Moi je pensais plutôt continuer à acheter les jeux physique pendant que c'est possible, et puis en 2028 TOUT boycotter : les jeux démat ET la PS6. Donc, pas de deuxième rachat.
mais dans tous les ca continuer a acheter chez sony alors qu'ils ont annoncer la fin du physique c'est valider leur décision... parce qu'il ne changeront pas d'avis s'il continue a recevoir de l'argent et ca confortera les investisseurs
boycotter des aujourd'hui, la ca va les faire bouger ( et se désabonner de leur service au passage si tu y est souscris) car 2 a voir leur revenu diminuer la les investisseurs vont paniquer
Donc si les gens achete en demat ( ce qui va forcement être le cas ) et que personne en achète physique tu donne raison à Sony c'est pas le move idéal
C'est certain qu'un boycott est nécessaire.
Mais autant ne pas faire payer le studio et simplement acheter le jeu en format physique et boycotter le démat.
Même si on l'a vu malheureusement le boycott ne marche pas sur les gros.
Par exemple MS qui est de loin la pire chose qui soit jamais arrivé au JV, vient de tuer d'innombrables studios.
Malgré le boycott, ils contribuent à faire disparaitre le jeu vidéo.
Merci les GAFAM, ce cancer...
J'ai bien peur que Sony prenne le même chemin.
Ils auront mon argent pour Onimusha et Resident Evil Veronica
Mais leur stock minime d’un hit comme Resident Evil 9 Requiem a commencé à m’ouvrir les yeux
Tous les éditeurs-tiers veulent qu’on passe en démat, c’est tellement obvious
Sauf que tu peux pas contrôler les gens qui achète en demat ( c'est des personne qui sont en dehors des réseaux sociaux) donc si ces personne la achète en demat mais que ceux qui sont actif sur les réseaux achète plus en physique
Bas il restera que les personne en dehors donc le demat sera en priorité et ça va donné le signal à Sony que ' Les gens achète en demat et on abandonné le physique '
le studio appartient a sony ca sera un dommage collatéral nécessaire, il n'auront qu'a cracher sur sony et leur décision de merde... tu peux pas sauver un studio sony et en opposé vouloir allez contre sony c'est pas compatible... soit tu acceptes toute la politique, soit tu la refuse entièrement , la demi mesure ca ne sert qu'a se donner bonne conscience mais c'est la pire des chose a faire
A contrario les joueurs devrait boycott le demat
Pas certains, comme je disais hier
1. des mecs se sont fait de gros catalogues de jeux physiques sur PS4 et PS5, et ce catalogue ne pourra pas les suivre prochainement s'il n'y a pas de lecteur optionnel = obsolescence programmée alors que la PS6 sera nativement compatible avec les jeux PS4/5 à n'en pas douter.
2. La PS6 supportera bien un lecteur de disque pour une raison de rétrocompatibilité (je juge ça extrêmement probable) mais les éditeurs et joueurs ne pourront pas l'exploiter à partir de 2028 pour les futurs sorties?
Mais on marche sur la tête ! Sur PS5, la techno est là, les joueurs l'ont achetée, et Sony a décidé qu'en 2028 on ira tous bien se faire enculer
C'est une dinguerie, il faut le vivre pour le croire.
Honnetement, le scenarios 2 me semblent tres probables au final, car garder la retrocompatibilité au moins sur PS6 via un lecteur externe envers les jeux physiques PS4/5, c'est un petit truc en plus pr inciter à rester sur l'écosysteme Playstation, et ils en auront bien besoin vu toute les merdes qu'ils font depuis trop longtemps deja.
jenicris non car la décision a déja été annoncée, si les gens avait fait ca avant l'annonce j'aurais été d'accord, sony ne cherche pas a rendre de compte a ses clients mais a ses investisseurs... hors les investisseurs , il regarde pas la part du physique et du démat , il regarde les rentrée d'argent... et c'est les investisseur qui auront un poid sur la suite pas les joueurs, donc c'est au investisseurs qu'il faut montrer que sony a pris la mauvaise décision et pour ca il n'y a que le boycott total possible
51love 1. des mecs se sont fait de gros catalogues de jeux physiques sur PS4 et PS5, et ce catalogue ne pourra pas les suivre prochainement s'il n'y a pas de lecteur optionnel = obsolescence programmée alors que la PS6 sera nativement compatible avec les jeux PS4/5 à n'en pas douter.
non sony veut l'obsolescence, c'est pour ca que dans les conditions général les stores ont une date de péremption... pouvoir te refaire payer leur portage a chaque gen c'est ce qu'il veule pour le futur, mais tant que le physique existe l'obsolescence ne peut pas être introduite
La PS6 supportera bien un lecteur de disque pour une raison de rétrocompatibilité (je juge ça extrêmement probable) mais les éditeurs et joueurs ne pourront pas l'exploiter à partir de 2028 pour les futurs sorties?
non plus, faire repayer une seconde fois les pigeons qui auront acheter du physique, sera une source de revenu suplémentaire (on parle de quand même 30 a 60% selon les jeux) pour la transition de la ps6 qui s'avère très difficile économiquement parlant...
leur but a terme c'est de faire un gamepass aussi a sony... même s'il ne le dise pas, le but est de te supprimer la rétrocompatibilité, le but est de t'attacher a leur écosystème
donc la progression qui va se faire, c'est la même que xbox... fin du physique -> démat , fin du démat -> cloud et entre temps il réduiront la durée de vie des stores pour te faire comprendre que l'abonnement coute moins cher qu'acheter des jeux qui de toute facon disparaitrons quelque année plus tard....
c'est vers ca que l'industrie des média veut aller, et pas que dans le jeu video, la musique et les film également...
Sauf que le but c'est pas que de boycott le but c'est de dire 'On veut du physique ' même si on est 20% à pas acheter le jeu mais que le jeu se vend en full digital on a quand même perdu
( c'est comme un jeu morbide ou celui qui a le plus de vote meurt si toi et moi on décide de pas voter mais que les autre décide tous de voter contre toi tu aura quand même perdu )
Oui mais meme l'écosysteme Xbox, pourtant largement en avant sur l'aspect demat par rapport à Playstation, n'a pas annoncé mettre fin au support physique sur console et n'a pas non plus donné de date
Il y a aura probablement encore des jeux sur disque sur Serie X apres la mort du support physique sur PS5
Donc pour le coup, Sony est en avance, une fois n'est pas coutume
Mais c'est la confirmation pour ceux qui ne l'auraient pas compris que Sony est devenu pire encore que Microsoft depuis deja plusieurs années
fan2jeux on prend les paris?
En faisant ca, ils s'assurent que tu payeras plein pot pour jouer au risque de ne jamais pouvoir toucher le jeu, a la Super Mario Bros. 35 mais ca sera pour tout les jeux...
Donc pour le coup, Sony est en avance, une fois n'est pas coutume
sony est surtout en panique, ils voient leur actions en bourse chuter de plus de 20% sur l'année, leur marge sont ultra faible et leur milliard d'investissement dans leur jeu services ont été des catastrophe industrielle
l'annonce de la fin du physique et la transformation instantanée de leur usine c'est pour accuser le cout de la perte qu'ils vont devoir annoncer
a leur investisseurs, et grater de l'argent le plus rapidement possible pour remonter après coup
je pense qu'ils sont actuellement dans une situation très délicate, et cette situation est la depuis le début de la ps5, comme je l'ai dis ils ont eu une politique de rétention ses 8 dernières année, hors une politique de rétention si ca fait augmenter les bénéfices et le CA, ca détruit la base de joueurs et sur la longueur le cout est bien plus important que le gain
le fait que le président sony a vendu la moitié de ses actions indique que sony va devoir annoncer la fin de cette politique de rétention (et donc des bénéfice et du ca) et donc rentrer dans le rouge pour les prochaines année...
Oui c'est ce que je dit vaut mieux que tout les pro physique achete en physique plutôt que de pas acheté
( après bon perso moi je suis déjà dans la team on a déjà perdu ) mais s'il y a un moyen de gagner c'est de dire ' OK on achete tous le physique et on tente de renverser la vapeur '
mais qu'est ce qui est le plus percutant pour sony
1 000 000 vente physique + démat avec 70% de vente physique
ou 300 000 vente démat totale ?
Bas le physique parce que ca peux montrer sur un miracle que le physique est encore d'actualité
300k de demat tu joue au jeu de Sony
Malheureusement ils le feront pas, faut pas s'étonner après
Justement le but c'est de faire en sorte que le physique devienne rentable pour eux ( bon c'est utopique) donc c'est de pousser plus de gens à acheter en physique
Parce que si tu boycott des gens vont acheter en demat
ça revient à mon exemple du jeu morbide si tu dis au autre ne voter personne tu aura aucune garantis que personne va le faire mais si tu peux faire en sorte que les gens votent contre une personne tu survis
Acheter un jeu physique, ne veut pas necessairement dire que vous n'acheterez pas le jeu en demat le jour ou vous n'aurez pas le choix.
Sony vend bcp de jeux physiques, ça les empeche pas de vouloir tuer ce support.
A mon sens, si les joueurs pouvaient se mettre d'accord pour faire trembler Sony, ça serait le 0 tolérance, et plus aucun achat sur l'écosysteme Playstation, il n'y a que ça qu'ils comprendront.
mais ca ca n'arrivera pas, regarde dans le com ceux qui défende le démat..
donc vu qu'on sait qu'on ne pourra pas changer les joueurs démat, le but est donc de montrer par le boycott le poid total du physique dans l'industrie
si le prochain god of war par exemple est boycott par tous ceux qui achète du physique et ne vend que 5 millions au lieu de 20... sony et les actionnaire verront l'ampleur du poid du physique...
mais si les gens achète sony dira oui , c'est une majorité qui a acheter en démat... et vu qu'il ne donneront pas de chiffre bah on dira , ah oui le démat a gagner...
en boycottant totalement c'est le seul moyen visible de montrer la part du physique , en achetant en physique sony peut camoufler les ventes... comme ce qu'ils ont fait sur le graphique pour montrer la part du physique face au démat
Sauf que tu peux pas contrôler ça si les gens achète en full demat et que Sony finit pas dans le rouge tu aura perdu sur toute la ligne
Alors que si tu fais en sorte ( c'est utopique ) que le physique devient rentable tu gagne parce que tu aura prouve que le physique devient rentable donc c'est une erreur de l'arrêter
au contraire la on aura gagner sur tout la ligne, l'important n'est pas sony mais bien le physique... faut pas ce tromper de cible si sony crève c'est pas grave si le physique survit
J'ai dit ' Sony ne finit PAS dans le rouge ' pas ' Sony finit dans le rouge '