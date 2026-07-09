La Réserve fédérale est la banque centrale des États-Unis. Jeudi, elle a annoncé la composition et les objectifs de ses cinq groupes de travail créés « pour faire progresser la conduite de la politique monétaire ».Il convient de noter que Sharma a été nommé l'un des trois conseillers du groupe de travail sur la productivité et l'emploi, qui, selon la Réserve fédérale, évaluera notamment l'impact de l'IA.Selon un communiqué de presse, le groupe de travail examinera « l’impact économique des nouvelles technologies à usage général, y compris l’intelligence artificielle, afin d’éclairer les décisions politiques de la Réserve fédérale ».Appuyés par le personnel de la Réserve fédérale, les groupes de travail opéreront de manière indépendante, avec « pour mandat de suivre les preuves, de fournir des commentaires francs et de produire des conclusions rigoureuses pour le Comité fédéral de l’open market ».Les modalités de ces nominations restent floues. Sharma est le seul PDG en activité à figurer parmi les cinq groupes de travail. Cependant, l'ancien PDG de Walmart, Doug McMillon, apportera son expertise sur le sujet des données.La nomination de Sharma intervient la même semaine où elle a mis en œuvre des licenciements massifs au sein de la division Xbox , touchant initialement 1 600 emplois et s’étendant jusqu’à 3 200 d’ici la fin de l’exercice financier de Microsoft.Les avis WARN des États ont commencé à révéler cette semaine les détails des réductions d'effectifs, notamment des centaines de suppressions d'emplois chez ZeniMax Online, développeur de The Elder Scrolls Online, et une centaine chez Id Software, créateur de Doom .Avant de devenir PDG de Xbox en début d'année, Sharma était présidente de CoreAI, la division produit de Microsoft. Elle a également travaillé chez Facebook en tant que vice-présidente Produit et Ingénierie pour Messenger et Instagram Direct.« L’engagement de la Réserve fédérale en faveur de la stabilité des prix et du plein emploi est inébranlable. De même que notre détermination à remplir notre mandat avec rigueur », a déclaré le président Kevin Warsh.« L’économie américaine a considérablement évolué au cours de la dernière génération, et plus que jamais aujourd’hui. Chaque groupe de travail examinera attentivement si les moyens et les méthodes des décideurs politiques, leurs outils d’analyse et leurs approches politiques peuvent être améliorés. »« Je suis honoré que les plus grands experts de diverses disciplines aient accepté de collaborer avec nous pour améliorer notre performance en tant qu'institution. L'objectif est simple : faire en sorte que la Réserve fédérale soit dans les meilleures conditions pour atteindre ses objectifs en cette période cruciale. »