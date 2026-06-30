qui représente désormais plus de 3 500 employés chez Microsoft, syndiqués depuis 2022

Frank Arce

"L'argent est là. La direction choisit simplement où il va et qui en paie le prix. Chaque entreprise fait face à de réels défis commerciaux. C'est un fait. Mais laissez-moi vous dire ceci : ce sont nos membres CWA qui réalisent les gains qui rendent Xbox valable"

Gamekult

Frank Arce, vice-président du district 9 de la CWA (Communications Workers of America), a ouvert l'appel en confirmant que le syndicat () s'attend bien à des licenciements imminents dans la division Xbox, selon un rapport de Dean Takahashi de GamesBeat. "Plusieurs rapports dans la presse indiquent que dans les jours à venir, Microsoft pourrait initier des licenciements dans l'ensemble de sa division Xbox, ces mêmes personnes qui construisent ses jeux les plus vendus. Nous sommes ici pour le dire clairement :" indique-t-il, inquiet.Pour rappel, selon des informations relayées par Bloomberg, Microsoft préparerait des licenciements début juillet, juste après la clôture de l'exercice fiscal le 30 juin. Quatre studios sont identifiés comme particulièrement vulnérables, sauf si des acquéreurs sont trouvés : Double Fine Productions (environ 100 emplois), Compulsion Games (90 emplois), Ninja Theory (135 emplois) et un petit nouveau qui n'avait pas été mentionné jusqu'ici, à savoir Undead Labs, à qui l'on doit nootamment State of Decay 3 (110 emplois). Au total, près deseraient directement menacés au total pour ces seuls quatre studios tandis que d'autres divisions, dont Blizzard et Bethesda, devraient également subir des coupes encore inconnues dans leur proportion.Le syndicat réclame des garanties précises parmi lesquelles des indemnités de départ équitables ou un droit au reclassement interne pour les employés qualifiés.Microsoft a répondu à ces revendications par un communiqué basique sans aucune forme d'engagement : "nous respectons le droit de nos collaborateurs à faire entendre leur voix. Nous avons un long historique de partenariat de bonne foi avec les organisations syndicales [...] Nous continuons de négocier de bonne foi avec la CWA pour parvenir à des accords à travers Xbox".