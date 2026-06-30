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Quand les syndiqués (et syndicat) rentrent en jeu face à Microsoft
Frank Arce, vice-président du district 9 de la CWA (Communications Workers of America), a ouvert l'appel en confirmant que le syndicat (qui représente désormais plus de 3 500 employés chez Microsoft, syndiqués depuis 2022) s'attend bien à des licenciements imminents dans la division Xbox, selon un rapport de Dean Takahashi de GamesBeat. "Plusieurs rapports dans la presse indiquent que dans les jours à venir, Microsoft pourrait initier des licenciements dans l'ensemble de sa division Xbox, ces mêmes personnes qui construisent ses jeux les plus vendus. Nous sommes ici pour le dire clairement : ces travailleurs ne seront pas échangés comme des objets jetables" indique-t-il, inquiet.

Pour rappel, selon des informations relayées par Bloomberg, Microsoft préparerait des licenciements début juillet, juste après la clôture de l'exercice fiscal le 30 juin. Quatre studios sont identifiés comme particulièrement vulnérables, sauf si des acquéreurs sont trouvés : Double Fine Productions (environ 100 emplois), Compulsion Games (90 emplois), Ninja Theory (135 emplois) et un petit nouveau qui n'avait pas été mentionné jusqu'ici, à savoir Undead Labs, à qui l'on doit nootamment State of Decay 3 (110 emplois). Au total, près de 435 postes seraient directement menacés au total pour ces seuls quatre studios tandis que d'autres divisions, dont Blizzard et Bethesda, devraient également subir des coupes encore inconnues dans leur proportion.

Frank Arce
"L'argent est là. La direction choisit simplement où il va et qui en paie le prix. Chaque entreprise fait face à de réels défis commerciaux. C'est un fait. Mais laissez-moi vous dire ceci : ce sont nos membres CWA qui réalisent les gains qui rendent Xbox valable"


Le syndicat réclame des garanties précises parmi lesquelles des indemnités de départ équitables ou un droit au reclassement interne pour les employés qualifiés.

Microsoft a répondu à ces revendications par un communiqué basique sans aucune forme d'engagement : "nous respectons le droit de nos collaborateurs à faire entendre leur voix. Nous avons un long historique de partenariat de bonne foi avec les organisations syndicales [...] Nous continuons de négocier de bonne foi avec la CWA pour parvenir à des accords à travers Xbox".

Gamekult
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    posted the 06/30/2026 at 07:20 AM by nicolasgourry
    comments (3)
    zboubi480 posted the 06/30/2026 at 07:28 AM
    Et chez Bungie ca se passe comment ? Ils ont un syndicat aussi ?
    levieuxjoueur posted the 06/30/2026 at 08:55 AM
    Frank Arce
    "L'argent est là. La direction choisit simplement où il va et qui en paie le prix. Chaque entreprise fait face à de réels défis commerciaux. C'est un fait. Mais laissez-moi vous dire ceci : ce sont nos membres CWA qui réalisent les gains qui rendent Xbox valable"

    Je crois que le mec a pas compris que XBOX est déficitaire depuis sa genèse et que même les bons résultats récents sont dû à l'incorporation des chiffres ABK après le rachat.

    Mais bref....
    akinen posted the 06/30/2026 at 09:17 AM
    Je vais parlé crûment:

    C’est un animal boulimique qui a cru gagner la « guerre » avec une carte de crédit illimitée. Tous ceux qui ont soutenus ces déclarations à l’époque sont aussi fautifs qu’eux (les achetés, les joueurs, les journalistes etc).
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