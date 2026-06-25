Solarr the PC Master

Le développeur légendaire Warren Spector (créateur de Ultima 6, Deus Ex, Thief, Epic Mickey, Wing Commander, Wings of Glory, Crusader, System Shock) approche de ses 70 ans en 2026, continuant de travailler sur de nouveaux projets comme son RPG conceptuel en immeuble.Nintendo & Multi30 ansLara Croft / Tomb RaiderResident EvilDead or AliveMetal Slug25 ansXbox et HaloCrash BandicootAce AttorneyDevil May CryJak and DaxterGears of WarOkamicôté ORDI & arcade40 ans :La souris informatiquefête ses 40 ans en 2026 par le Docteur Douglas Engelbart et ses premiers travaux le 9 décembre 1968.86, l'année de la grande avancée des interfaces graphiques (GUI, accélérateurs 2D puis 3D)Sortie de GeOS, environnement graphique pour les Commodore 64, 128, Plus/4 et l’Apple II.2ème génération du Commodore 64 alias 64C avec un look inspiré par le Commodore 128.Dans le monde des bornes d’arcade, un certain « Gauntlet II » fait ses premiers pas vers le succès (hack'n'slash vue style Hotline Miami)Et toujours dans les bornes d’arcade, un casse-brique mythique arrive, « Arkanoid » de Taito.Dans le monde des ordinateurs compatibles PC, Compaq frappe un grand coup avec son Deskpro 386, le premier à intégrer le microprocesseurs i386 d’Intel.35 ansDate officielle de lancement du World Wide WEB (internet) public !Dans le domaine des langages de programmation, c’est l’année où est né QBasic, fourni à l’origine avec MS-DOS 5.0.Un autre langage voit le jour en cette année 1991, un certain… Visual Basic ! A l’origine pour MS-Windows 3.0, si, si, c’est possible !Un jeu qui frappe un grand coup en cette année 1991 ? Another World développé par Eric Chahi.Un héros promis à une longue histoire débarque… Duke Nukem dans un jeu de plateforme publié par Apogee Software.30 ansEn mai 1996, Microsoft acquiert Electric Gravity et lance officiellement le site sous le nom de Internet Gaming Zone, devenant rapidement la première destination majeure de jeux en ligne avec plus de 2 millions de membres enregistrés à la fin de l'année.Premier Quake et son inoubliable bande-son composée par Trent « NiN » Reznor.Linuxement parlant, c’est l’année de sortie de la première version stable de Debian GNU/Linux alias Buzz.C’est aussi l’année où Deep Blue affronte Garry Kasparov aux échecs. La machine perd 4 matchs à 2 avant de prendre sa revanche l’année d’après.C’est l’année de naissance d’un des grands de l’internet naissant, Flash Player de Macromedia, racheté par la suite par Adobe.Pour les geeks à la barbe qui descend jusqu’aux genoux, je demande OpenBSD dont la première version sort en juillet 1996.25 ans2001 c’est l’année de l’explosion de la bulle internet et la fin de route pour de nombreuses startups non viables.C’est aussi l’année de sortie de MS-Windows XP qui aura une durée de vie de 13 années.Et Microsoft détient un quasi monopole pour les navigateurs web avec Internet Explorer qui sort en version 6.0 en cette année 2001.C’est aussi l’année de sortie d’un microprocesseur ayant échoué à établir un standard dans le monde des processeurs 64 bits, j’ai nommé l’Itanium d’Intel.Apple lance cette année là iTunes pour gérer les musiques avec les iPods – sortis fin 2001 – et les macs.La dernière extension pour le premier « Half-Life », « Half-Life: Blue Shift » sort pour faire patienter jusqu’à la sortie de « Half-Life 2 ».20 ansC’est l’année de la sortie de MS-Windows Vista après un développement long et chaotique.Linuxement parlant, c’est l’année de sortie de la première version LTS d’Ubuntu, la 6.06 alias Dapper Drake.Toujours dans le monde Linux, ce sont les premiers pas d’une distribution assez sympa, NixOS.Encore dans le monde linux, c’est l’année de sortie de la première LinuxMint !Ludiquement parlant, c’est l’année de la sortie de la première extension pour « Half-Life 2 » alias « Half-Life 2 : Episode 1 »15 ansC’est l’année de naissance d’une petite suite bureautique peu connue, LibreOffice ????Dans le monde des distributions GNU/Linux, Manjaro voit le jour.Après 14 ans de développement, Duke Nukem Forever sort enfin.2026 et le chiffre 6Annonce d'une explosion de la bulle IASortie GTA 6Hors-sujet : Formule 1 - Gp de Barcelone - 14/06/20262026 : Première victoire de Lewis Hamilton sur Ferrari à Barcelone2016 : Première victoire de Max Verstappen sur Redbull à Barcelone2006 : Première victoire nationale de Fernando Alonso à Barcelone1996 : Première victoire de Michael Schumacher sur Ferrari à Barcelone,Lewis Hamilton :206 podiumsCONCLUSION : j'irai jouer au LOTO à Barcelone demain 26/06/26je parierai ensuite sur une victoire d'Antonelli à Barcelone sur Ferrari en 2036