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Jeux Vidéo
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obi69
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Le point sur l'hecatombe en cours
(J'ai mis des liens en gras pour celles et ceux qui voudraient voir des rappels des jeux des studios)

Après de premières alertes hier ou cette nuit , les choses semblent de plus en plus se confirmer pour les fermetures de Compulsion Games, Double Fine (le studio de Tim Schafer : Psychonauts 1 et 2, Kepper, Grim Fandango Remastered, Stacking...), Arkhane Lyon (Dishonored 1 et 2),gros licenciements en cours chez Quantim Dreams (The Nomad Soul , Fahrenheit, Heavy Rain Beyond Two Souls, Detroit : become Human, Ninja Theory (Hellblade: Senua's Sacrifice, [url=senua's saga hellblade ii]Senua's saga : Hellblade II[/url], Heavenly Sword, Enslaved) et bien évidement on s'interroge sur la survie Bioware qui pose de plus en plus de doute a fil des heures ( Star Wars KOTOR 1 et 2 , la saga Mass effect
et même ID Software (la saga Doom, Quake, Rage
)

Aucune nouvelle de Rare (Sea of Thieves, le naufrage Everwild...)

Et on oublie pas la retentissante fermeture de The Initiative (le nouveau perfect Dark (en 2025 après des années e développement)

C'est un bain de sang annoncé et ce n'est que le début.
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    posted the 06/16/2026 at 07:42 AM by obi69
    comments (33)
    darkxehanort94 posted the 06/16/2026 at 07:54 AM
    Ils ont fermé Bioware !!!
    gasmok2 posted the 06/16/2026 at 07:58 AM
    De quoi, Quantic Dream, Bioware??
    shinz0 posted the 06/16/2026 at 08:04 AM
    "L'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft a coûté 75,4 milliards de dollars"
    Tout ça pour ça
    jenicris posted the 06/16/2026 at 08:10 AM
    gasmok2 ça va pas se limiter a Microsoft mais à nombre d'éditeurs début juillet
    obi69 posted the 06/16/2026 at 08:10 AM
    shinz0 Blizzard est en état de mort cérébrale depuis 10 ans pour moi.
    marcus62 posted the 06/16/2026 at 08:13 AM
    Côté PlayStation, je vois bien Haven Studios ou la TeamLFG fermer. Bungie sans doute restructuré. Bend Studios ou Media Molecule sur un fil.

    Malheureusement ça concerne un peu tout le monde.

    J’ai l’impression qu’il y a que Nintendo qui ne licencie pas aussi massivement. Il le fait mais moins fréquemment et moins massivement.
    rocan posted the 06/16/2026 at 08:16 AM
    marcus62 Quand Nintendo a t il réellement licencié ?
    hypermario posted the 06/16/2026 at 08:19 AM
    rocan Chut !!! Nintendo c'est de méchant on t'a dit !
    masharu posted the 06/16/2026 at 08:21 AM
    marcus62 Si on en est là c'est à cause de la pandémie qui a poussé au télétravail et des quota pour donner plus de chance aux minorités plutôt qu'au mérite. Des choses que pas seulement Nintendo mais les éditeurs japonais et asiatiques sont peu affecté coté développement (reste à voir les branches localisations en Amérique, Nintendo of America devra ou a dû déjà être affecté par des licenciements).

    Et puis Nintendo spécifiquement, suffit de regarder Retro Studios qui est toujours là malgré 10 ans sans production (et je ne compte pas Metroid Prime 4, ce projet d'étudiant...).
    rogeraf posted the 06/16/2026 at 08:25 AM
    C'est pas le début ca fait des années. Encore une honte tout ca, tu peux rajouter Ubi qui va encore tout saccager
    marcus62 posted the 06/16/2026 at 08:28 AM
    rocan : J’avais lu il y a quelques années ici même des fermetures de studios chez Nintendo mais j’ai vérifié à l’instant, les employés étaient replacés. Au temps pour moi

    Mais l’autre hypermario qui vient raconter n’importe quoi derrière alors que de base, ce n’était pas mon intention

    masharu : Oui effectivement, j’ai corrigé ma réponse.
    C’est malheureux cette situation. Je n’ai pas l’impression qu’il y avait autant de studio qui fermé lors des générations précédentes… ou bien, on les relayé moins, je ne sais pas…
    hypermario posted the 06/16/2026 at 08:30 AM
    marcus62 J'ai raconté n'importe quoi ? va y je t'ecoute.
    levieuxjoueur posted the 06/16/2026 at 08:45 AM
    Pour ID sofwtare une autre info:

    https://www.neogaf.com/threads/idsoftware-has-been-removed-from-the-studios-list-in-the-zenimax-jobs-section.1698076/
    junaldinho posted the 06/16/2026 at 08:56 AM
    Il fait pas bon de bosser dans le jeu vidéo et ça va pas s'arranger avec l'IA et les coûts de développements qui explosent...
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 09:04 AM
    junaldinho Exactement.
    khazawi posted the 06/16/2026 at 09:05 AM
    Bungie, je ne comprend toujours pas comment ils ont eu l'idée d'acheter une coquille vide à 2Mds, ça me dépasse
    ravyxxs posted the 06/16/2026 at 09:06 AM
    shinz0 Sans eux, XBOX serait soit mort aujourd'hui, revendu donc, ou resterait sur une position d'éditeur tiers, et pas une mi molle on reste encore dans le game.

    khazawi La course de celui qui a la plus longue,le rachat c'était durant la période de Acti Bli être racheter etc.
    maleman posted the 06/16/2026 at 09:15 AM
    masharu Les quotas de minorités pas, peu, sous, ou pas aussi qualifiés ne date pas de la pandémie mais bien avant. Aujourd'hui, les mesures liées à cette idéologie sont regroupées sous le nom de "woke". Le monde semble sortir progresivement de ce monde "woke" et la fermeture de ces studios, qui n'existaient non pas pour créer de bons jeux mais uniquement pour promouvoir cette idéologie, en est la preuve la plus concrète. Le monde va mal sur bien des points mais sur celui-ci en particulier, le monde va mieux. Ça redonne foi et espoir dans l'humanité...
    gasmok2 posted the 06/16/2026 at 09:16 AM
    zboubi480
    Le truc c'est qu'ils sont aussi pourris l'un que l'autre, MS et Sony dans le même panier....
    keiku posted the 06/16/2026 at 09:27 AM
    si le budget du prochain gear est de 400 millions il pourrait faire partie du lot,

    Bethesda et l'échec de starfield et le prochain elder scrool pas prévu avant 2030...

    Blizzard dont le dernier diablo est en train de perdre sa clientèle et dont les cout serveur sont en train de peser de plus en plus, malgré les extentions qui ramène des gens mais seulement sur une courte durée

    je ne sais pas ce que les flight sim rapporte ni leur cout de production mais Asobo aussi même si eux ont l'air rentable

    en tous cas j'ai l'impression que la machine est enclenchée et que beaucoup d'éditeur extérieur vont profiter pour faire de même et se débarrasser de leur studio peu rentable pour que les news soit noyé dans la masse
    keiku posted the 06/16/2026 at 09:35 AM
    maleman le monde va mieux. Ça redonne foi et espoir dans l'humanité...

    je ne pense pas que le monde va mieux, mais justement les préoccupations vont ailleurs car il y a des choses plus importante que ca a devoir gérer économiquement parlant, entre les guerre des usa et des russe, les pression de la chine sur l'ia, le spatial et le jeu video et les tension avec les USA... les couts des carburants et le reste... l’Europe qui devient dictatoriale...

    bref les soucis actuel sont nombreux
    zboubi480 posted the 06/16/2026 at 09:41 AM
    Un bain de sang ....bref.
    Que ce soit Playstation ou Xbox, les cours explosent et ils ne peuvent plus se contenter de perdre de l'argent avec des studios qui ne font pas de jeux qui se vendent et sont rentables...

    Pour rappel chez Sony ca a été :

    1 - Manchester Studio (Royaume-Uni, focus VR)
    Fermé en 2020, premier studio fermé de l’ère PS5, n’a pas sorti de jeu.

    2 - Japan Studio (Tokyo)
    Réorganisé puis fermé en 2021, une partie des salariés a été conservée pour Team Asobi / Astro.

    3 - PixelOpus (San Mateo, Californie)
    Fermé en juin 2023, petit studio qui a sorti Concrete Genie.

    4- London Studio (Royaume-Uni)
    Fermé en 2024, suivi d’une vague de suppressions d’environ 900 postes.

    5 - Firewalk Studios (Bellevue, Washington)
    Fermé fin octobre 2024, studio acquis en 2023, connu pour l'accident industriel à plus de 500 millions de dollars, le célèbre Concord, surnommé "goût de reviens-y" par JV.com

    6 - Neon Koi (ex-Savage Game Studios, jeux mobile)
    Fermé fin octobre 2024 en même temps que Firewalk.

    7 - Bluepoint Games (Austin, Texas)
    Fermé en mars 2026, studio adulé des fans, spécialiste des remakes (Demon’s Souls, Shadow of the Colossus), acquis en 2021, 70 employés impactés.

    8 - Dark Outlaw Games (Los Angeles)
    Fermé en mars 2026,studio tout récent (créé en 2025), dirigé par Jason Blundell, fermé moins d’un an après sa création.

    Toute l'industrie est touchée et cela depuis des années. Sharma a pris les choses en main et doit redresser Xbox. C'est ce qu'elle fait dans la douleur.
    exerion posted the 06/16/2026 at 10:01 AM
    Perso ma condition pour acheter des jeux (non pvp) c'est qu'il y est à minima un minimum de romance bien écrit, avec des personnages attachant (et sans wokisme) (dernier en date qui m'a plu : Tales of Arise)
    Autant vous dire que ces derniers années çà se compte sur une main.
    Évidemment je sais que peu de gens s'imposent une telle limite
    Mais si les studios ferment j'imagine c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui achètent leurs jeux, et que donc ils ne répondent pas au besoin de suffisamment de gens.
    Ptet qu'ils devraient faire une meilleure étude de marché avant de pondre des jeux.
    maleman posted the 06/16/2026 at 10:04 AM
    keiku Oui, tu as raison.
    osiris67 posted the 06/16/2026 at 10:15 AM
    Ils sont tellement cons.... les gens veulent pas des jeux chers, mais des jeux bon (et pas woke), ils ont deversé des millions en rachat au lieu de faire des jeux bon. C est peut etre pas plus mal, ca les forcera a revenir aux bases.
    tokito posted the 06/16/2026 at 10:21 AM
    Le wokisme est l'éléphant dans la pièce, tous ces studios ont été gangrénés, n'ont plus recrutés au mérite et on sorti des jeux vidéo absolument immondes comme Bioware qui est passé de jeux d'anthologie à un Dragon Age The Wokeguard mibugishiden

    Tous les journalistes font semblant de l'ignorer mais ils savent très bien
    newtechnix posted the 06/16/2026 at 10:58 AM
    Le dommage collatéral de tout cela....le moral et l'ambiance au sein de Microsoft Xbox doit être proche de zéro.

    Asha va devoir organiser un barbecue géant à Hawai pour remotiver les troupes ou recruter des Happyness Manager
    newtechnix posted the 06/16/2026 at 11:00 AM
    zboubi480

    chez Nintendo, je crois qu'on peut tous s'interroger sur l'avenir de Retro Studio
    chreasy97 posted the 06/16/2026 at 11:19 AM
    Hécatombe causée principalement par le programme DEI et le Wokisme dont les studios américains sont friands.

    Voilà le résultat, des jeux wokes dont les Français n'y voient jamais le mal. Les autres pays ne seront jamais d'accord avec vous sur ce point

    Le marché Français n'a pas et n'aura jamais la capacité de sauver un studio contrairement au marché américain (dont la culture du boycott est particulièrement bien en place).
    zboubi480 posted the 06/16/2026 at 11:23 AM
    osiris67 tokito chreasy97
    rocan posted the 06/16/2026 at 12:01 PM
    marcus62 Oui je vois. On ne peut pas dire que ce soit dans leur ADN de licencier massivement en tout cas, contrairement aux autres boites. Pour dire vrai il y a eu quelques petits licenciements en période de disette Wii U, mais rien de comparable à ce qui se fait ailleurs.
    osiris67 posted the 06/16/2026 at 01:10 PM
    Sony c’est pareil. Une gene entiere a faire du militentisme pour une minorité qui joue meme pas aux jeux, pour servir une politique basé sur tout sauf sur les competences. Tout le secteur du divertissement prend bien cher et c’est merité. On veut juste etre diverti, pas propagandé. Donc qu’ils refassent du JV de qualité et tout se passera bien. Qu’ils prennent exemple sur Capcom par exemple.
    oniclem posted the 06/16/2026 at 04:10 PM
    Ah non vous foutez la paix à ID Software !!

    Putain mais quelle hécatombe...
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