(J'ai mis des liens en gras pour celles et ceux qui voudraient voir des rappels des jeux des studios)
Après de premières alertes hier
ou cette nuit
, les choses semblent de plus en plus se confirmer pour les fermetures de Compulsion Games
, Double Fine
(le studio de Tim Schafer : Psychonauts 1
et 2
, Kepper, Grim Fandango Remastered
, Stacking...), Arkhane Lyon
(Dishonored 1 et 2),gros licenciements en cours chez Quantim Dreams
(The Nomad Soul
, Fahrenheit
, Heavy Rain Beyond Two Souls
, Detroit : become Human
, Ninja Theory
(Hellblade: Senua's Sacrifice
, [url=senua's saga hellblade ii]Senua's saga : Hellblade II[/url]
, Heavenly Sword
, Enslaved
) et bien évidement on s'interroge sur la survie Bioware
qui pose de plus en plus de doute a fil des heures ( Star Wars KOTOR 1
et 2
, la saga Mass effect
et même ID Software
(la saga Doom
, Quake
, Rage
)
Aucune nouvelle de Rare (Sea of Thieves, le naufrage Everwild
...)
Et on oublie pas la retentissante fermeture de The Initiative (le nouveau perfect Dark (en 2025 après des années e développement
)
C'est un bain de sang annoncé et ce n'est que le début.
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posted the 06/16/2026 at 07:42 AM by obi69
Tout ça pour ça
Malheureusement ça concerne un peu tout le monde.
J’ai l’impression qu’il y a que Nintendo qui ne licencie pas aussi massivement. Il le fait mais moins fréquemment et moins massivement.
Et puis Nintendo spécifiquement, suffit de regarder Retro Studios qui est toujours là malgré 10 ans sans production (et je ne compte pas Metroid Prime 4, ce projet d'étudiant...).
Mais l’autre hypermario qui vient raconter n’importe quoi derrière alors que de base, ce n’était pas mon intention
masharu : Oui effectivement, j’ai corrigé ma réponse.
C’est malheureux cette situation. Je n’ai pas l’impression qu’il y avait autant de studio qui fermé lors des générations précédentes… ou bien, on les relayé moins, je ne sais pas…
https://www.neogaf.com/threads/idsoftware-has-been-removed-from-the-studios-list-in-the-zenimax-jobs-section.1698076/
khazawi La course de celui qui a la plus longue,le rachat c'était durant la période de Acti Bli être racheter etc.
Le truc c'est qu'ils sont aussi pourris l'un que l'autre, MS et Sony dans le même panier....
Bethesda et l'échec de starfield et le prochain elder scrool pas prévu avant 2030...
Blizzard dont le dernier diablo est en train de perdre sa clientèle et dont les cout serveur sont en train de peser de plus en plus, malgré les extentions qui ramène des gens mais seulement sur une courte durée
je ne sais pas ce que les flight sim rapporte ni leur cout de production mais Asobo aussi même si eux ont l'air rentable
en tous cas j'ai l'impression que la machine est enclenchée et que beaucoup d'éditeur extérieur vont profiter pour faire de même et se débarrasser de leur studio peu rentable pour que les news soit noyé dans la masse
je ne pense pas que le monde va mieux, mais justement les préoccupations vont ailleurs car il y a des choses plus importante que ca a devoir gérer économiquement parlant, entre les guerre des usa et des russe, les pression de la chine sur l'ia, le spatial et le jeu video et les tension avec les USA... les couts des carburants et le reste... l’Europe qui devient dictatoriale...
bref les soucis actuel sont nombreux
Que ce soit Playstation ou Xbox, les cours explosent et ils ne peuvent plus se contenter de perdre de l'argent avec des studios qui ne font pas de jeux qui se vendent et sont rentables...
Pour rappel chez Sony ca a été :
1 - Manchester Studio (Royaume-Uni, focus VR)
Fermé en 2020, premier studio fermé de l’ère PS5, n’a pas sorti de jeu.
2 - Japan Studio (Tokyo)
Réorganisé puis fermé en 2021, une partie des salariés a été conservée pour Team Asobi / Astro.
3 - PixelOpus (San Mateo, Californie)
Fermé en juin 2023, petit studio qui a sorti Concrete Genie.
4- London Studio (Royaume-Uni)
Fermé en 2024, suivi d’une vague de suppressions d’environ 900 postes.
5 - Firewalk Studios (Bellevue, Washington)
Fermé fin octobre 2024, studio acquis en 2023, connu pour l'accident industriel à plus de 500 millions de dollars, le célèbre Concord, surnommé "goût de reviens-y" par JV.com
6 - Neon Koi (ex-Savage Game Studios, jeux mobile)
Fermé fin octobre 2024 en même temps que Firewalk.
7 - Bluepoint Games (Austin, Texas)
Fermé en mars 2026, studio adulé des fans, spécialiste des remakes (Demon’s Souls, Shadow of the Colossus), acquis en 2021, 70 employés impactés.
8 - Dark Outlaw Games (Los Angeles)
Fermé en mars 2026,studio tout récent (créé en 2025), dirigé par Jason Blundell, fermé moins d’un an après sa création.
Toute l'industrie est touchée et cela depuis des années. Sharma a pris les choses en main et doit redresser Xbox. C'est ce qu'elle fait dans la douleur.
Autant vous dire que ces derniers années çà se compte sur une main.
Évidemment je sais que peu de gens s'imposent une telle limite
Mais si les studios ferment j'imagine c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui achètent leurs jeux, et que donc ils ne répondent pas au besoin de suffisamment de gens.
Ptet qu'ils devraient faire une meilleure étude de marché avant de pondre des jeux.
Tous les journalistes font semblant de l'ignorer mais ils savent très bien
Asha va devoir organiser un barbecue géant à Hawai pour remotiver les troupes ou recruter des Happyness Manager
chez Nintendo, je crois qu'on peut tous s'interroger sur l'avenir de Retro Studio
Voilà le résultat, des jeux wokes dont les Français n'y voient jamais le mal. Les autres pays ne seront jamais d'accord avec vous sur ce point
Le marché Français n'a pas et n'aura jamais la capacité de sauver un studio contrairement au marché américain (dont la culture du boycott est particulièrement bien en place).
Putain mais quelle hécatombe...