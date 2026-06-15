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Licenciements chez Xbox : NateTheHate annonce un « bain de sang »
NateDrake/NateTheHate à propos des licenciements chez Xbox : il annonce un « bain de sang » et affirme que des discussions sur d’importants licenciements ont eu lieu depuis la fin du SGF

La fermeture de Compulsion Games confirme également la nouvelle et indique que South of Midnight s'est très mal vendu malgré un budget élevé.

Il est également indiqué que Double Fine pourrait, si nécessaire, redevenir un studio indépendant grâce à une clause de rachat (ceci ne signifie pas que c'est déjà le cas, mais répond simplement à une personne qui évoquait un risque potentiel).
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1u6mucm/natedrakenatethehate_on_xbox_layoffs_says_its/?solution=5d5deca10284252c5d5deca10284252c&js_challenge=1&token=7afd7253fec22262ff1c52b1703fe9ec70fae7b7d4a6543e3e51cc5c1766b64c&jsc_orig_r=&utm_source=ifttt
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    posted the 06/15/2026 at 05:56 PM by ouroboros4
    comments (16)
    ravyxxs posted the 06/15/2026 at 05:57 PM
    Il aime le cinéma ce Nate dit donc
    ouroboros4 posted the 06/15/2026 at 05:58 PM
    ravyxxs Des fois on se demande, quand même
    skuldleif posted the 06/15/2026 at 06:03 PM
    bientot l'ia omniprésente pour compenser
    ouroboros4 posted the 06/15/2026 at 06:04 PM
    skuldleif Une IA Phil Spencer x Don Mattrick
    kikoo31 posted the 06/15/2026 at 06:06 PM
    skuldleif
    51love posted the 06/15/2026 at 06:26 PM
    Le summer game fest?

    On dirait que la fête est déjà finie chez Microsoft
    aozora78 posted the 06/15/2026 at 06:37 PM
    "Il est également indiqué que Double Fine pourrait, si nécessaire, redevenir un studio indépendant grâce à une clause de rachat"
    Pitié j'espère qu'ils redeviendront indépendants, pas de fermeture par Xbox...
    osiris67 posted the 06/15/2026 at 06:46 PM
    S’ils ont viré de departement des militants qui n’avait rien a faire dans le JV c est tres bien.
    altendorf posted the 06/15/2026 at 06:49 PM
    La tristesse de cette industrie....
    raoh38 posted the 06/15/2026 at 06:53 PM
    N'importe quoi ce que font ces studios,c'est dommage mais a la fin ils cherchent quoi ? comme je l'ai deja dit il faut contre toute politique d'inclusion ou de la sphère de bien pensante qui ne veulent pas voir de beaux ou et costauds personnages, il faut suivre l'exemple de héros (heroine) qui ont marqué comme master chief, nathan , kratos, lara tomb raider, marcus fenix ect ect .... il faut créer quand tu as le budget des persos qui font envie et surtout qui te permettront de sortir d'autres suites...
    La ces studios se comportent comme de petis studios indés et ne veulent surtout pas faire se que demande la majorité, des persos qui marquent.
    shambala93 posted the 06/15/2026 at 07:35 PM
    Vu la gueule des jeux en question… y’a aussi des limites dans la qualité des titres proposés. C’est la vie, si tu ne veux pas, tu fermes boutique.
    deathegg posted the 06/15/2026 at 07:36 PM
    De ce que j'ai lu sur twitter : Compulsion game serait aussi en negocation pour redevenir indépendant plutôt que fermé.

    Pour double fine, apparemment un contrat aurait été signé à la vente pour empêcher une fermeture et passer plutôt à un retour à l'indépendance ou un rachat par un tiers.

    Donc ce ne serait pas double fine le studio qui va fermé mais un plus gros poisson.
    tlj posted the 06/15/2026 at 07:45 PM
    J’espere un portage de keeper sur ps5. Et j’espere que double fine survivra
    sardinecannibale posted the 06/15/2026 at 08:36 PM
    Plus de salariés ne signifie pas plus d'efficacité. Il faut revenir à des équipes plus petites mais passionnées et cohérentes.
    wickette posted the 06/15/2026 at 08:39 PM
    Force à eux franchement, je suis sûr que la grande majorité sont talentueux mais dirigés par des visionnaires myopes et des managers qui ne jurent que par des GaaS et études de marché


    C'est une chose de leak des annonces de jeux,....mais de faire ce genre de leak sur des réductions d'effectifs et utiliser ce genre de termes, pour des raisons au final de notoriété ou financière indirecte c'est nul.

    Je me mets à la place des employés, déjà on leur vole l'effet surprise et le contrôle de leurs annonces depuis un bon bout de temps (hello GoW Laufey, Chris Redfield, Zelda OOT...) maintenant ils doivent subir ce genre d'annonces par un insiders avant qu'eux mêmes aient l'info, on parle de leur avenir pro quoi.


    c'est le niveau 0, dégoutant, force aux employés concernés, c'est Microsoft qui fait n'importe quoi mais ils n'ont pas à l'apprendre d'un leaker non c'est vraiment indécent
    celebenoit84 posted the 06/15/2026 at 10:23 PM
    Il y a 10 ans , c'était la course aux achats entre Sony et Microsoft, aujourd'hui l'un comme l'autre commence à fermer des studios. C'est ridicule. Et dire que c'est des mecs qui sont sensés avoir fait les plus grandes écoles de commerce qui sont a la direction de ce fiasco.
    Ca me rappelle aussi Ubisoft, qui un jour se réveille avec 22000 salariés et qui se demande comment il va les payer.
    Bref.
    Des bouffons.....
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