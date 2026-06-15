NateDrake/NateTheHate à propos des licenciements chez Xbox : il annonce un « bain de sang » et affirme que des discussions sur d’importants licenciements ont eu lieu depuis la fin du SGF
La fermeture de Compulsion Games confirme également la nouvelle et indique que South of Midnight s'est très mal vendu malgré un budget élevé.
Il est également indiqué que Double Fine pourrait, si nécessaire, redevenir un studio indépendant grâce à une clause de rachat (ceci ne signifie pas que c'est déjà le cas, mais répond simplement à une personne qui évoquait un risque potentiel).
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posted the 06/15/2026 at 05:56 PM by ouroboros4
On dirait que la fête est déjà finie chez Microsoft
Pitié j'espère qu'ils redeviendront indépendants, pas de fermeture par Xbox...
La ces studios se comportent comme de petis studios indés et ne veulent surtout pas faire se que demande la majorité, des persos qui marquent.
Pour double fine, apparemment un contrat aurait été signé à la vente pour empêcher une fermeture et passer plutôt à un retour à l'indépendance ou un rachat par un tiers.
Donc ce ne serait pas double fine le studio qui va fermé mais un plus gros poisson.
C'est une chose de leak des annonces de jeux,....mais de faire ce genre de leak sur des réductions d'effectifs et utiliser ce genre de termes, pour des raisons au final de notoriété ou financière indirecte c'est nul.
Je me mets à la place des employés, déjà on leur vole l'effet surprise et le contrôle de leurs annonces depuis un bon bout de temps (hello GoW Laufey, Chris Redfield, Zelda OOT...) maintenant ils doivent subir ce genre d'annonces par un insiders avant qu'eux mêmes aient l'info, on parle de leur avenir pro quoi.
c'est le niveau 0, dégoutant, force aux employés concernés, c'est Microsoft qui fait n'importe quoi mais ils n'ont pas à l'apprendre d'un leaker non c'est vraiment indécent
Ca me rappelle aussi Ubisoft, qui un jour se réveille avec 22000 salariés et qui se demande comment il va les payer.
Bref.
Des bouffons.....