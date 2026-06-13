Selon un expert en propriété intellectuelle, Nintendo pourrait ne recevoir que 30 000 $ en cas de victoire dans son procès très médiatisé contre Pocketpair, le développeur de Palworld. Et encore, il s'agit là du meilleur scénario possible pour la firme de Kyoto et en réalité, il est de plus en plus probable que Nintendo perde la bataille.On s'en souvient, Palworld a été lancé début 2024 sur Steam et directement dans les Game Pass Xbox et PC. La hype était telle qu'il a rapidement battu des records de ventes et de nombre de joueurs simultanés. Le boss de Pocketpair Takuro Mizobe avait même déclaré à l'époque que le succès du jeu était tel que lui et ses équipes ne parvenaient pas à gérer les profits massifs que le générait.Pourtant, Pocketpair a plutôt bien négocié le virage en signant un deal avec Sony pour créer une nouvelle entreprise nommée Palworld Entertainment, dont le but serait d'étendre l'influence de la marque, notamment via des produits dérivés, mais aussi en sortant le jeu sur PS5.Après le lancement éclair de Palworld en début d'année sur PC et Xbox, des comparaisons ont rapidement été faites entre Palworld et Pokémon, et certains ont alors accusé Pocketpair d'avoir "copié" sans vergogne certains designs de Pokémon. Pourtant, Nintendo et The Pokémon Company n'ont pas déposé plainte pour violations de droits d'auteur, mais ont plutôt opté pour la voie du brevet. En conséquence, les plaignants demandent 5 millions de yens (environ 32 846 $) chacun plus des dommages et intérêts pour retard de paiement, ainsi qu'une injonction contre Palworld qui bloquerait sa sortie.En novembre 2024, il a ensuite été révélé que le procès visait des brevets impliquant la mécanique de capture : les Pokémon sont capturés en temps réel avec des Pokéballs dans des grandes zones (le brevet concerne spécifiquement la méthode de capture de Légende Pokémon : Arceus), tandis que les Pals étaient récupérés avec un objet sphérique appelé Pal Sphere.Signe que les accusations étaient légitimes, le développeur a finalement retiré cette mécanique lors d'une mise à jour déployée dans la foulée. Depuis, lorsque vous appelez un Pal dans le jeu, il ne sort plus de sa sphère, mais apparaît directement à côté de vous. Plusieurs autres mécaniques de jeu ont également été modifiées. À l'époque, Pocketpair avait déclaré que sans ces changements apportés à Palworld, "l'alternative aurait entraîné une dégradation encore plus importante de l'expérience de jeu pour les joueurs".Puis, en mai dernier, Pocketpair a de nouveau modifié le jeu : les déplacements aériens se font désormais à l’aide d’un planeur et non plus avec les Pals. Pocketpair a qualifié ces changements comme étant des "compromis", eux qui ont été contraints d’agir par crainte d’une injonction bloquant le développement et la commercialisation de Palworld."Nous comprenons que cela sera décevant pour beaucoup, tout comme pour nous, mais nous espérons que nos fans comprendront que ces changements sont nécessaires pour éviter d'autres perturbations dans le développement de Palworld", a déclaré Pocketpair le mois dernier.Aujourd’hui, sur le site games fray, Florian Mueller, expert en propriété intellectuelle, a indiqué qu’à la fin de l’année dernière, Nintendo et The Pokémon Company ont restreint la portée de leurs accusations aux anciennes versions de Palworld, et non plus à toutes les versions. Cette décision serait justement due aux modifications apportées par Pocketpair à Palworld en réponse à la plainte, comme expliqué précédemment.En résumé, selon Mueller, "nous ne voyons aucune possibilité que Nintendo l'emporte contre une version actuelle ou très récente de Palworld (ni contre Palworld 1.0, qui devrait sortir prochainement). Il n'y aura aucune injonction ayant un impact concret."Et même si Nintendo obtenait gain de cause contre les anciennes versions de Palworld, le montant maximal des dommages et intérêts qu'elle pourrait percevoir serait de 5 millions de yens (environ 30 000 dollars). "C'est une somme dérisoire pour les deux parties, et une broutille comparé aux frais de justice de Nintendo", a déclaré Mueller.En effet, la période durant laquelle Nintendo peut réclamer des dommages et intérêts est courte, avec un volume de ventes limité au Japon. Or, Nintendo n'a déposé de demandes de brevet divisionnaires qu'après le lancement de Palworld en janvier 2024, et Pocketpair a modifié le fonctionnement du jeu en novembre de la même année."Même en admettant, pour les besoins de la démonstration, qu'il y ait eu plagiat en 2024, la période était brève, le volume des ventes limité, et Nintendo ne peut pas obtenir de dommages et intérêts sur les ventes mondiales réalisées au Japon : un brevet japonais n'est valable qu'au Japon, tout comme un brevet américain n'est valable qu'aux États-Unis", a expliqué Mueller.Il poursuit : "Ce litige n'a donc plus rien de sérieux sur le plan commercial. Il porte sur une injonction hypothétique qui ne s'applique pas aux versions actuelles du produit et, le cas échéant, sur une faible indemnisation pour une période durant laquelle Pocketpair a généré des ventes limitées au Japon."Nintendo pourrait-il donc abandonner sa revendication de violation de brevet et intenter une nouvelle action en justice contre Pocketpair dans un autre pays ? C'est possible, mais Mueller a indiqué que Nintendo pourrait hésiter à le faire en raison de la difficulté rencontrée pour obtenir des brevets sur les règles du jeu dans les juridictions clés. Par exemple, en avril, l'USPTO a rejeté le brevet de Nintendo visant à "invoquer un personnage et de le faire combattre" dans Pokémon, après que ce dernier ait été fortement critiqué par les avocats spécialisés en propriété intellectuelle.