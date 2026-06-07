Ça se passe dans les tags de la pageofficielle du jeu. Le tag "", généralement associé aux jeux proposant de la conduite de deux-roues, apparaît dans la fiche du titre.s'autofélicite actuellement sur son compteofficiel, et il y a de quoi, il avait été le premier à évoquer cette information ainsi que le monde semi-ouvert de l'îleOn ignore encore comment vont se dérouler ces phases d'exploration en véhicule, mais pour remettre les points sur les i, le jeu ne sera pas un véritable open world.Si les rumeurs sont vraies, ce sera la première fois que la série proposera un véhicule terrestre permettant d'explorer une vaste zone en totale liberté. Le remake osera donc aller encore plus loin que les remakes deeten matière de contenu inédit.