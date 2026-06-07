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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Resident Evil Veronica : ça se confirme pour la moto et le monde semi-ouvert


Ça se passe dans les tags de la page Steam officielle du jeu. Le tag "moto", généralement associé aux jeux proposant de la conduite de deux-roues, apparaît dans la fiche du titre.

Dusk Golem s'autofélicite actuellement sur son compte X officiel, et il y a de quoi, il avait été le premier à évoquer cette information ainsi que le monde semi-ouvert de l'île Rockfort.



On ignore encore comment vont se dérouler ces phases d'exploration en véhicule, mais pour remettre les points sur les i, le jeu ne sera pas un véritable open world.

Si les rumeurs sont vraies, ce sera la première fois que la série proposera un véhicule terrestre permettant d'explorer une vaste zone en totale liberté. Le remake osera donc aller encore plus loin que les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 4 en matière de contenu inédit.

ajouter une source - https://store.steampowered.com/app/4824610/Resident_Evil_Veronica/
    tags : resident evil resident evil code veronica remake resident evil veronica resident evil veronica news resident evil veronica moto resident evil veronica open world resident evil veronica motorbike resident evil veronica leaks biohazard veronica
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    shima, jenicris, adamjensen
    posted the 06/07/2026 at 11:18 AM by marchand2sable
    comments (16)
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 11:20 AM
    Ce remake va être complètement dingue !
    roivas posted the 06/07/2026 at 11:24 AM
    ha du coup, ca me rend un peu méfiant cette histoire, pourquoi? :s
    vyse posted the 06/07/2026 at 11:24 AM
    marchand2sable nan mais de Ouf !! Ils se donnent tellement !
    icebergbrulant posted the 06/07/2026 at 11:26 AM
    Ils ont copié sur Days Gone !

    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 11:29 AM
    vyse

    Déjà que le contenu de base est dingue (Nosferatu, le Tyran, Wesker, les Hunters et j’en passe), mais là ils rajoutent Hunk, une moto et des zones semi-ouvertes. Ils sont devenus fous.

    Après c’est toujours au stade rumeur, mais là ils sont un peu grillés quand même.
    jenicris posted the 06/07/2026 at 11:32 AM
    A voir. Dans tous les cas je suis trop hype; vu que c'est un de mes opus préférés.

    marchand2sable en tout cas merci pour tes topics, ils sont vraiment top pour les infos RE
    5120x2880 posted the 06/07/2026 at 11:38 AM
    Ça peut pas juste être une phase comme le bateau dans RE5 ?
    brook1 posted the 06/07/2026 at 11:38 AM
    Ça va être des séquences comme on peut voir dans les TLOU avec le cheval ou le bateau je pense
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 11:38 AM
    jenicris

    Mais de rien. C’est un de mes RE préférés aussi, c’est un chef-d’œuvre de la Dreamcast ce jeu. La nouvelle génération et ceux qui l’ont raté à l’époque vont halluciner.
    adamjensen posted the 06/07/2026 at 11:43 AM
    Ce que j’ai surtout retenu de la deuxième image, c’est : Tir à la troisième personne.
    Tant mieux.
    Mais cool aussi pour la moto.
    walterwhite posted the 06/07/2026 at 11:43 AM
    Jamais fait cet opus donc la hype est au level max

    Merci pour le boulot que tu fais pour cette saga
    51love posted the 06/07/2026 at 11:44 AM
    roivas moto, semi monde ouvert, peut être qu'inconsciemment ça te rappelle la proposition de Metroid Prime 4 qui est clairement pas la partie la plus réussie du jeu
    altendorf posted the 06/07/2026 at 11:50 AM
    Let’s go !
    abookhouseboy posted the 06/07/2026 at 11:57 AM
    J'espère que le contenu légèrement transgressif du jeu original sera maintenu.
    bennj posted the 06/07/2026 at 11:57 AM
    Visiblement peu de personnes savent comment fonctionne le système de Tag de Steam. Ce sont les utilisateurs qui rajoutent un tag pas les développeurs.
    marchand2sable posted the 06/07/2026 at 11:58 AM
    adamjensen

    T’es fou CV en FPS ? Les fans vont venir comme les Ganados avec des torches au siège de Capcom. Encore pire que l'absence du beffroi et le ver géant de RE3.

    walterwhite

    Merci ça fait plaisir

    5120x2880

    J’y ai pensé aussi mais en plus abouti. Là on pourra descendre à pied à tout moment contrairement au bateau de RE4 et RE5, ils peuvent pas se permettre de laisser un grand terrain vide, c’est pas possible.
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