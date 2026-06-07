Ça se passe dans les tags de la page Steam
officielle du jeu. Le tag "moto
", généralement associé aux jeux proposant de la conduite de deux-roues, apparaît dans la fiche du titre.
Dusk Golem
s'autofélicite actuellement sur son compte X
officiel, et il y a de quoi, il avait été le premier à évoquer cette information ainsi que le monde semi-ouvert de l'île Rockfort
.
On ignore encore comment vont se dérouler ces phases d'exploration en véhicule, mais pour remettre les points sur les i, le jeu ne sera pas un véritable open world.
Si les rumeurs sont vraies, ce sera la première fois que la série proposera un véhicule terrestre permettant d'explorer une vaste zone en totale liberté. Le remake osera donc aller encore plus loin que les remakes de Resident Evil 2
et Resident Evil 4
en matière de contenu inédit.
Déjà que le contenu de base est dingue (Nosferatu, le Tyran, Wesker, les Hunters et j’en passe), mais là ils rajoutent Hunk, une moto et des zones semi-ouvertes. Ils sont devenus fous.
Après c’est toujours au stade rumeur, mais là ils sont un peu grillés quand même.
marchand2sable en tout cas merci pour tes topics, ils sont vraiment top pour les infos RE
Mais de rien. C’est un de mes RE préférés aussi, c’est un chef-d’œuvre de la Dreamcast ce jeu. La nouvelle génération et ceux qui l’ont raté à l’époque vont halluciner.
Tant mieux.
Mais cool aussi pour la moto.
Merci pour le boulot que tu fais pour cette saga
T’es fou CV en FPS ? Les fans vont venir comme les Ganados avec des torches au siège de Capcom. Encore pire que l'absence du beffroi et le ver géant de RE3.
walterwhite
Merci ça fait plaisir
5120x2880
J’y ai pensé aussi mais en plus abouti. Là on pourra descendre à pied à tout moment contrairement au bateau de RE4 et RE5, ils peuvent pas se permettre de laisser un grand terrain vide, c’est pas possible.