Solarr the PC Master

Oui, je suis pour le physique, les tableaux, la matière, la fidélité, la complexité du résultat final. On a tendance à regarder la partie émergée de l'iceberg, mais c'est aussi l'effort fourni qui rend le résultat final valorisant. par exemple, lorsque vous vous rendez dans une expo, tout est prêt pour faciliter la contemplation, mais ce qui manque souvent c'est la parole de l'artiste sur sa technique, le temps passé et les difficultés rencontrées pour intégrer toutes ses idées dans un espace/format limité : cela donne une dimension supérieure, une authenticité unique car il y a une histoire.Il n'y aurait pas d'émulation sans physique.Cependant l'émulation - même imparfaite - pourra t-elle non seulement aider à la préservation de la patrie Gaming - nation longtemps honnie mais de plus en plus respectée et médiatisée - mais aussi servir au maintien du physique. Je m'avance comme j'ai dit souvent.Il n'empêche, la reproduction par tierce personne me fait penser à tous les ersatz qui imitent sans romantisme. L'IA pour ne pas la nommer.Quelques questions Solaires : est-ce qu'au fond, ne devrait-on pas accepter la disparition. Sans chercher à émuler.Le romantisme du Retrogaming aka "entretenir le passé", isole t-il, frustre t-il.Par ailleurs, il est question du seul ordinateur, un Sharp X68000 qui fêtera bientôt ses 40 ans, capable de reproduire fidèlement l'expérience Arcade - corrigez-moi si je me trompe -. Bien sûr côté console, la Neo Geo.En occasion, proposée à 5 000 euros avec ses disquettes 5" 1/4 et quelques boîtes complètes."Les travaux qui ont été fait sur le x68000 (par un pro):• Remplacement des condensateurs électrolytiques : 52 au total• Remplacement de la batterie de secours intégrée• Nettoyage intérieur de l’appareil• Nettoyage et graissage des 2 lecteurs de disquette• Bloc d'alimentation remplacé par une alim type pc Sans ventilateur"