Solarr the PC Master

La bourse, le jeu ou la vie ?



Avec l'inflation :

Mangez-vous moins bien ? jouez-vous plus ? Le matin au réveil, petit-déjeuner ou jeu video ? et le midi et le soir ? en nocturne ?



Je joue 2 heures les après-midis, et un peu le soir, tard.





Je trouve toutes les astuces pour manger bien, pas cher et travailler moins mais avec "efficiennnce" selon les termes du milieu, pour gagner pareil : pendant ce temps, j'achète plus de jeux qu'avant, mais je joue moins. Paradoxal comme le sommeil.



Je joue 2 heures les après-midis, et un peu le soir, tard.



Et vous ?