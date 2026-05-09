Solarr the PC Master
La bourse, le jeu ou la vie ?
Avec l'inflation :
Mangez-vous moins bien ? jouez-vous plus ? Le matin au réveil, petit-déjeuner ou jeu video ? et le midi et le soir ? en nocturne ?
Je joue 2 heures les après-midis, et un peu le soir, tard.
Je trouve toutes les astuces pour manger bien, pas cher et travailler moins mais avec "efficiennnce" selon les termes du milieu, pour gagner pareil : pendant ce temps, j'achète plus de jeux qu'avant, mais je joue moins. Paradoxal comme le sommeil.
Je joue 2 heures les après-midis, et un peu le soir, tard.
Et vous ?
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posted the 05/09/2026 at 09:26 AM by solarr
Il faut croire ici que beaucoup de monde ne connaît pas la crise ou les fins de mois difficiles !!! spéciale dédicace. Tu m'as inspiré ce futur blog-seller.
Ton avis manquent de données chiffrées (nbre d'enfants - âges/salaires/revenus/lieu d'habitation/montant des besoins primaires - chaînes d'appro'), il y a beaucoup de réalités qui ne se rejoignent plus avec leur régime politique (c'est plus que nécessaire pour eux d'ailleurs, isoler et cloisonner est primordial)
Par contre pour Tomodachi et Pokopia, ça allait forcément faire un carton.
Après quand t'es dans la merde, jouer est le dernier de tes soucis, tu vas de toute façon moins acheter de jeux.
Perso si un jeu ne m'attire pas à 100% je ne l'achète pas, avant je l'aurais pris mais j'ai plus envie de mal dépenser.
Par contre je me nourris bien, pas de sucre, pas de nourriture transformée, pas de fastfood, des fruits et légumes bios le plus possible, et que de l'eau comme boisson. C'est pour ça que je bande comme un âne malgré mon âge, eh ouais.
En tant qu'homme gris, je pensais que tu achèterais NeoGeo noire + blanche.
romgamer6859 2026, l'année où les gens sont censés changer leurs habitudes paraît-il. Exemple : je n'ai pas encore cédé à la tentation de l'AES+ et de l'achat de la blanche + la noire ultimate.
J'évite les produits transformés ainsi que le riz blanc, pâtes raffinés (pas chers mais provoque le stockage sous forme de graisse).
Sinon je ne ressent pas vraiment l'inflation (ça a légèrement baissé depuis 2022) mais vu le prix en keto, je m'oriente davantage vers les légumineuses (prix abordables, rassasiants et pas de stockage).
Pour les jeux, on a jamais vécue une époque aussi abondante, faut juste savoir être modeste et connaitre les bons sites pour se fournir.
Le petit déjeuner, foutage de gueule de Kellogg's...
Non j'ai préco la noire, je me méfie des consoles blanches, elles jaunissent avec l'âge, et apparemment le retrobright fragilise le plastique et le rend cassant avec le temps. "black don't crack"
Je joue moins ou plus ? Pareil qu'avant, je joue surtout les week-end mais à la même fréquence, en fonction des sorties qui m'intéressent. Du coup parfois pas pendant plusieurs semaines.
Après j'ai deux boulot, mon taf "alimentaire" à plein temps et la gestion de mon EI + services derrière donc le temps de jeu est forcément impacté. Et là j'ai fait la connerie de vouloir me lancer sur YT donc encore moins de temps pour le reste.