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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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solarr
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Inflation : le régime alimentaire des joueurs
Solarr the PC Master
La bourse, le jeu ou la vie ?

Avec l'inflation :
Mangez-vous moins bien ? jouez-vous plus ? Le matin au réveil, petit-déjeuner ou jeu video ? et le midi et le soir ? en nocturne ?

Je joue 2 heures les après-midis, et un peu le soir, tard.


Je trouve toutes les astuces pour manger bien, pas cher et travailler moins mais avec "efficiennnce" selon les termes du milieu, pour gagner pareil : pendant ce temps, j'achète plus de jeux qu'avant, mais je joue moins. Paradoxal comme le sommeil.

Je joue 2 heures les après-midis, et un peu le soir, tard.

Et vous ?
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    posted the 05/09/2026 at 09:26 AM by solarr
    comments (14)
    solarr posted the 05/09/2026 at 09:32 AM
    jobiwan Parler de grosses exclusivités ou d'autres choses, ce n'est pas forcément faux mais lorsque je vois les excellentes ventes de Pokopia ou Tomodachi Life, désolé mais moi je n'aurais pas misé un sou sur de telles ventes.

    Il faut croire ici que beaucoup de monde ne connaît pas la crise ou les fins de mois difficiles !!! spéciale dédicace. Tu m'as inspiré ce futur blog-seller.
    iglooo posted the 05/09/2026 at 09:39 AM
    Moins / Moins (de jeux qui m'intéressent, mercantilisation excessive et budget en chute libre) / Le petit déjeuner c'est pour les riches / Le régime à deux repas idem / Et oui t'as faim dans ton lit

    Ton avis manquent de données chiffrées (nbre d'enfants - âges/salaires/revenus/lieu d'habitation/montant des besoins primaires - chaînes d'appro'), il y a beaucoup de réalités qui ne se rejoignent plus avec leur régime politique (c'est plus que nécessaire pour eux d'ailleurs, isoler et cloisonner est primordial)

    Par contre pour Tomodachi et Pokopia, ça allait forcément faire un carton.
    solarr posted the 05/09/2026 at 09:43 AM
    iglooo j'ai lancé le sujet spontanément, pas pour faire un sujet socio, ni démographique encore moins anthropologique. Ni ma spécialité, ni l'envie, ni le but.
    romgamer6859 posted the 05/09/2026 at 09:44 AM
    J'achète moins de jeux qu'avant, mais ce n'est pas qu'une question financière, je n'en ai tout simplement plus l'envie.

    Après quand t'es dans la merde, jouer est le dernier de tes soucis, tu vas de toute façon moins acheter de jeux.

    Perso si un jeu ne m'attire pas à 100% je ne l'achète pas, avant je l'aurais pris mais j'ai plus envie de mal dépenser.
    hypermario posted the 05/09/2026 at 09:52 AM
    Rien qu'avec Epic Game Store, et les jeux Free to play, jouer n'a jamais été aussi gratuit.
    micheljackson posted the 05/09/2026 at 10:12 AM
    Je n'achète plus mes jeux, même pour l'AES+ j'attends un Everdrive
    Par contre je me nourris bien, pas de sucre, pas de nourriture transformée, pas de fastfood, des fruits et légumes bios le plus possible, et que de l'eau comme boisson. C'est pour ça que je bande comme un âne malgré mon âge, eh ouais.
    solarr posted the 05/09/2026 at 10:19 AM
    micheljackson moi je bouffe de l'ail, ça aussi c'est bon pour éviter la débandade. Mais je me calme parce que les aigreurs d'estomac, ouch ! que de l'eau, peu de sucre, bcp moins de fastfood, peu de viandes rouges.
    En tant qu'homme gris, je pensais que tu achèterais NeoGeo noire + blanche.

    romgamer6859 2026, l'année où les gens sont censés changer leurs habitudes paraît-il. Exemple : je n'ai pas encore cédé à la tentation de l'AES+ et de l'achat de la blanche + la noire ultimate.
    sussudio posted the 05/09/2026 at 10:21 AM
    Je suis entre le Keto (fromages, mascarpone, viande rouge/maigre, œufs) et le végétalisme (légumineuses, 1kg par jour midi et soir + eau de cuisson).

    J'évite les produits transformés ainsi que le riz blanc, pâtes raffinés (pas chers mais provoque le stockage sous forme de graisse).

    Sinon je ne ressent pas vraiment l'inflation (ça a légèrement baissé depuis 2022) mais vu le prix en keto, je m'oriente davantage vers les légumineuses (prix abordables, rassasiants et pas de stockage).

    Pour les jeux, on a jamais vécue une époque aussi abondante, faut juste savoir être modeste et connaitre les bons sites pour se fournir.
    solarr posted the 05/09/2026 at 10:24 AM
    Décidément, l'âge amène la sagesse culinaire. videoludique ?
    solarr posted the 05/09/2026 at 10:26 AM
    iglooo tu ne manges plus 3 repas donc...
    azerty posted the 05/09/2026 at 10:35 AM
    Pas besoin de manger toute la journée, jeûner c’est très bien. Je ne mange pas le soir et le matin. J'aime jouer le matin. Je fais du sport aussi, y'a pas que le JV dans ma vie.

    Le petit déjeuner, foutage de gueule de Kellogg's...
    sussudio posted the 05/09/2026 at 10:53 AM
    azerty Exact pour Kellogg's après tout dépend de ton mode de vie. Manger salé comme les anglais (légumineuses, viandes) le matin c'est pas mal (manger comme un roi, puis comme un prince puis comme un pauvre)
    micheljackson posted the 05/09/2026 at 10:54 AM
    solarr

    Non j'ai préco la noire, je me méfie des consoles blanches, elles jaunissent avec l'âge, et apparemment le retrobright fragilise le plastique et le rend cassant avec le temps. "black don't crack"
    naoshige11 posted the 05/09/2026 at 11:14 AM
    Je mange bien ? Bof non, je fait un peut gaffe, je pourrais faire largement mieux mais j'aime la bonne bouffe, la viande, la binouse, choucroute, amer, je fait honneur à ma région. Cela dit je fait que deux repas/jours, enfin si le midi ont peut parler de repas vu que c'est salade composée ou sandwich de la boulangerie à deux pas du boulot.

    Je joue moins ou plus ? Pareil qu'avant, je joue surtout les week-end mais à la même fréquence, en fonction des sorties qui m'intéressent. Du coup parfois pas pendant plusieurs semaines.

    Après j'ai deux boulot, mon taf "alimentaire" à plein temps et la gestion de mon EI + services derrière donc le temps de jeu est forcément impacté. Et là j'ai fait la connerie de vouloir me lancer sur YT donc encore moins de temps pour le reste.
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