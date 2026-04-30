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Indiana jones et le cercle ancien fouette la switch 2
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Indiana Jones et le cercle ancien Switch 2 sera
disponible le 12 mai 2026 pour le plus grand plaisir des fans de Nintendo qui aime l'aventure.
A douze jours de la sortie, on nous montre un peu plus de la version Nintendo Switch 2 qui semble montrer un portage réussi




Alors qui va craquer pour la version Nintendo Switch 2?
Nintendoeverything - https://nintendoeverything.com/
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    aeris118
    posted the 04/30/2026 at 03:01 PM by kidicarus
    comments (4)
    leonsilverburg posted the 04/30/2026 at 03:08 PM
    Préco à 47€ sur Amazon grâce au code Amazon Prime.
    Jeu sur cartouche complète, faut soutenir.

    Visiblement le jeu tourne plutôt bien mais juste quelques soucis de micro freeze sur les sauvegardes autos.
    fdestroyer posted the 04/30/2026 at 03:23 PM
    La seule version physique du titre en fait, inespéré !
    rogeraf posted the 04/30/2026 at 03:25 PM
    Propre, du 1440p sur TV ?
    pharrell posted the 04/30/2026 at 03:26 PM
    J'avais même pas capté qu'il était complet sur cartouche!! Je l'ai pas car aucune autre console que la NS2.

    Je vais le prendre du coup
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