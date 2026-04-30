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Indiana Jones et le cercle ancien
Switch 2 sera
disponible le 12 mai 2026
pour le plus grand plaisir des fans de Nintendo qui aime l'aventure.
A douze jours de la sortie, on nous montre un peu plus de la version Nintendo Switch 2 qui semble montrer un portage réussi
Alors qui va craquer pour la version Nintendo Switch 2?
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posted the 04/30/2026 at 03:01 PM by kidicarus
Jeu sur cartouche complète, faut soutenir.
Visiblement le jeu tourne plutôt bien mais juste quelques soucis de micro freeze sur les sauvegardes autos.
Je vais le prendre du coup