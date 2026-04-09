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Le jeu de rythme made in Nintendo
qu'est Rhythm Paradise Groove
qui se fait attendre depuis bien trop longtemps se trouve enfin une date de sortie estivale.
Le jeu sera disponible le 2 Juillet 2026
. Peut on en déduire qu'il n'y aura pas de jeu Switch 2 ce mois là ?
La nouvelle vient de l'application Nintendo Today comme c'est devenu la nouvelle norme de Nintendo pour certaines de ses annonces en restant proche de ses joueurs.
Certe, une méthode de marketing qui fait parler certaines personnes qui disent que Nintendo fait n'importe quoi avec sa communication; alors qu'il ne se passe pas une semaine voire un jour sans qu'on parle de la Switch 1 et 2.
Nintendo Today propose une nouvelle vidéo.
Alors qui est intéressé par ce dernier titre Switch 1?
Merci de m'avoir suivi et bon jeu à vous.
(UP)
Merci Aeris444 pour le partage de la jaquette, et moi je rajoute le prix notifié sur l'eshop de Nintendo qui annonce un petit 40€
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posted the 04/09/2026 at 01:11 PM by kidicarus
J'adore trop cette licence, plus que Wario Ware qui est issu de la meme equipe
Day one
https://pbs.twimg.com/media/HFd2yDqXYAA8KZJ?format=jpg&name=900x900
Un jeu de rythme sorti sur DS qui a des musiques différentes entre le Japon et l'occident ca me fait plutot penser a Ouendan / Elite Beat Agents
Ou alors 5120x2880 ne confond pas et fait allusion au fait que le textes des chansons de Rhythm Paradise ont été traduite (en francais chez nous), mais les musiques sont les memes