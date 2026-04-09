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Rhythm Paradise Groove se date
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Le jeu de rythme made in Nintendo qu'est Rhythm Paradise Groove qui se fait attendre depuis bien trop longtemps se trouve enfin une date de sortie estivale.

Le jeu sera disponible le 2 Juillet 2026. Peut on en déduire qu'il n'y aura pas de jeu Switch 2 ce mois là ?

La nouvelle vient de l'application Nintendo Today comme c'est devenu la nouvelle norme de Nintendo pour certaines de ses annonces en restant proche de ses joueurs.
Certe, une méthode de marketing qui fait parler certaines personnes qui disent que Nintendo fait n'importe quoi avec sa communication; alors qu'il ne se passe pas une semaine voire un jour sans qu'on parle de la Switch 1 et 2.

Nintendo Today propose une nouvelle vidéo.
Alors qui est intéressé par ce dernier titre Switch 1?

Merci de m'avoir suivi et bon jeu à vous.

(UP)

Merci Aeris444 pour le partage de la jaquette, et moi je rajoute le prix notifié sur l'eshop de Nintendo qui annonce un petit 40€

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    aeris444, kisukesan, burningcrimson
    posted the 04/09/2026 at 01:11 PM by kidicarus
    comments (7)
    aeris444 posted the 04/09/2026 at 01:14 PM
    Nintendo sort toujours ses Rhythm Paradise en été

    J'adore trop cette licence, plus que Wario Ware qui est issu de la meme equipe

    Day one
    aeris444 posted the 04/09/2026 at 01:25 PM
    La jaquette européenne

    https://pbs.twimg.com/media/HFd2yDqXYAA8KZJ?format=jpg&name=900x900
    5120x2880 posted the 04/09/2026 at 01:30 PM
    J'avais connu sur DS, par contre je crois que les musiques sont à chier sur la version Europe, peut-être que je confonds.
    aeris444 posted the 04/09/2026 at 01:32 PM
    5120x2880 Je crois que tu confonds avec Ouendan devenu Elite Beat Agents en occident
    judebox posted the 04/09/2026 at 01:37 PM
    aeris444 Il y a bien un épisode DS et un épisode 3DS
    aeris444 posted the 04/09/2026 at 01:44 PM
    judebox judebox Les Rhythm Paradise ont les memes musiques en Europe que dans les autres territoires donc 5120x2880 doit confondre avec une autre licence.

    Un jeu de rythme sorti sur DS qui a des musiques différentes entre le Japon et l'occident ca me fait plutot penser a Ouendan / Elite Beat Agents

    Ou alors 5120x2880 ne confond pas et fait allusion au fait que le textes des chansons de Rhythm Paradise ont été traduite (en francais chez nous), mais les musiques sont les memes
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