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Le jeu de rythme made inqu'estqui se fait attendre depuis bien trop longtemps se trouve enfin une date de sortie estivale.Le jeu sera disponible le. Peut on en déduire qu'il n'y aura pas de jeu Switch 2 ce mois là ?Certe, une méthode de marketing qui fait parler certaines personnes qui disent que Nintendo fait n'importe quoi avec sa communication; alors qu'il ne se passe pas une semaine voire un jour sans qu'on parle de la Switch 1 et 2.Nintendo Today propose une nouvelle vidéo.Merci de m'avoir suivi et bon jeu à vous.Merci Aeris444 pour le partage de la jaquette, et moi je rajoute le prix notifié sur l'eshop de Nintendo qui annonce un petit