Pokémon Présents le 27 février à 15 heures
On s'en doutait un peu mais il y aura bien un Pokémon Presents le 27 février à 15 heures(heure française).

Sans trop s'avancer on aura la présentation de la 10G(avec plein de leak qui circulent depuis des mois).

Et sûrement plein de petits jeux on s'en fout et l'habituel pléthore de jeux mobile.




https://x.com/PokemonFR/status/2024756710422745274
    sonilka posted the 02/20/2026 at 08:27 AM
    Peut etre qu'ils en profiteront pour lancer Pokémon Champions. Il serait temps. Meme si on est pas à l'abri qu'ils attendent la sortie de la 10G.
    burningcrimson posted the 02/20/2026 at 08:57 AM
    Je sens qu'on va bien se marrer.... Je prédis Pokémon Lets Go Johto et un nouveau Pokémon Donjon Mystère, du moins je l'espère...
    kidicarus posted the 02/20/2026 at 08:58 AM
    Si ils montrent le nouveau pokemon principal, j'espère un jeu très esthétique qui donne envie.
    Depuis le film, j'espère voir cette évolution graphique et pas que du fond de jeu.

    Puis, un bon Pokemon Pinball comme dans l'ancien temps.
    masharu posted the 02/20/2026 at 09:07 AM
    On sait bien que sur les 20 min de présentation, 10 seront sur les jeux services (Pokémon Masters EX, Pokémon UNITE, Pokémon Café ReMix, Pokémon TCG Pocket, Pokémon Sleep, sans oublier Pokémon GO). Sans oublier les merch, les adaptations dont la série Netflix Pokémon Concierge et le rappel sur l'ouverture du PokéPark Kanto au Japon.

    Pokémon Champions est un Stadium-like et on attend un tel jeu depuis Battle Revolution sur Wii je rappelle, mais je redoute la monétisation en "jeu service" vu que le jeu sera aussi disponible sur mobile...

    Le reste, on bien rire quand on aura aucune image in-game de la 10G, c'est ma prédiction.
    rocan posted the 02/20/2026 at 09:55 AM
    masharu Cela va durer 20 min ?
    pharrell posted the 02/20/2026 at 09:57 AM
    Ca risque d'être assez consistant cette année.

    C'est également les 10 ans de Pokemon GO dans un contexte où le jeu a été racheté par l'arabie saoudite. Ils risquent de vouloir frapper fort pour donner un second souffle au jeu.
    masharu posted the 02/20/2026 at 09:58 AM
    rocan On ne connait pas la durée, mais ce n'est jamais plus de 30min vu les précédentes présentations.
    elicetheworld posted the 02/20/2026 at 10:30 AM
    Faire ça a la sortie de re9 remake quel erreur de com
