On s'en doutait un peu mais il y aura bien un Pokémon Presents le 27 février à 15 heures(heure française).
Sans trop s'avancer on aura la présentation de la 10G(avec plein de leak qui circulent depuis des mois).
Et sûrement plein de petits jeux on s'en fout et l'habituel pléthore de jeux mobile.
https://x.com/PokemonFR/status/2024756710422745274
posted the 02/20/2026 at 08:26 AM by ouroboros4
Depuis le film, j'espère voir cette évolution graphique et pas que du fond de jeu.
Puis, un bon Pokemon Pinball comme dans l'ancien temps.
Pokémon Champions est un Stadium-like et on attend un tel jeu depuis Battle Revolution sur Wii je rappelle, mais je redoute la monétisation en "jeu service" vu que le jeu sera aussi disponible sur mobile...
Le reste, on bien rire quand on aura aucune image in-game de la 10G, c'est ma prédiction.
C'est également les 10 ans de Pokemon GO dans un contexte où le jeu a été racheté par l'arabie saoudite. Ils risquent de vouloir frapper fort pour donner un second souffle au jeu.