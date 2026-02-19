Si vous êtes du genre à accumulé de l'argent sur votre cagnotte FNAC(par exemple pour acheter un jeu plus tard), vous allez faire la tronche.Désormais vous aurez un mois pour en faire usage à partir de leur date de réception. Pas un jour de plus.Voilà qui risque de rendre FNAC moins intéressant(surtout quand parfois le prix des jeux day one n'est pas intéressant chez eux)