Si vous êtes du genre à accumulé de l'argent sur votre cagnotte FNAC(par exemple pour acheter un jeu plus tard), vous allez faire la tronche.
Désormais vous aurez un mois pour en faire usage à partir de leur date de réception. Pas un jour de plus.
Voilà qui risque de rendre FNAC moins intéressant(surtout quand parfois le prix des jeux day one n'est pas intéressant chez eux)
https://bsky.app/profile/fab-yt.bsky.social/post/3mfa6gxxqp223
posted the 02/19/2026 at 08:01 PM by ouroboros4
Après vu que Fnac débite a l’envoi, suffira juste de precos certains jeu en avance...