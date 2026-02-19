profile
FNAC : un gros changement concernant les cagnottes
Si vous êtes du genre à accumulé de l'argent sur votre cagnotte FNAC(par exemple pour acheter un jeu plus tard), vous allez faire la tronche.

Désormais vous aurez un mois pour en faire usage à partir de leur date de réception. Pas un jour de plus.

Voilà qui risque de rendre FNAC moins intéressant(surtout quand parfois le prix des jeux day one n'est pas intéressant chez eux)



https://bsky.app/profile/fab-yt.bsky.social/post/3mfa6gxxqp223
    posted the 02/19/2026 at 08:01 PM by ouroboros4
    comments (8)
    saram posted the 02/19/2026 at 08:06 PM
    Houla ça va faire grincer des dents ça !
    yanssou posted the 02/19/2026 at 08:07 PM
    La livraison day one des jeux en magasin reste carré et la carte fnac est idéal pour les livres.
    guiguif posted the 02/19/2026 at 08:15 PM
    De pire en pire...
    Après vu que Fnac débite a l’envoi, suffira juste de precos certains jeu en avance...
    judebox posted the 02/19/2026 at 08:19 PM
    C'était déjà devenu bien naze. Peu de cagnottes et souvent 5/10€ plus cher qu'ailleurs
    gally099 posted the 02/19/2026 at 08:19 PM
    Ca fait un bail que c'est le cas !
    skuldleif posted the 02/19/2026 at 08:25 PM
    ca tombe bien que tu parle de la fnac jy suis passé aujourdhui et j'ai vu des tlou2 a 80€ , ainsi que des redfall a 80€
    tab posted the 02/19/2026 at 08:37 PM
    gally099 avant c'était infini, aprés c'est passé à 2 mois de souvenir
    e3ologue posted the 02/19/2026 at 09:03 PM
    Je sais pas si la combine marche toujours, mais en annulant une commande dans laquelle il y avait un bon d'achat, celui ci se transformait en avoir qui eux dure 1 an
