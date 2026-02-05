Un nouveau Culdcept, série de jeu de plateau et de carte, a été annoncé durant le Nintendo Direct : Culdcept Beging. N'étant pas familier avec cette IP, je sais juste que Nintendo a édité le dernier opus sur 3DS. Discret dans le Nintendo Direct occidental, le jeu a bénéficié d'un trailer détaillé coté Japon :
Mais en dehors de la présentation, un autre opus a été annoncé, c'est le portage du premier opus intitulé ici Culdcept The First.
On dirait que le nouvel éditeur pour ces 2 jeux est City Connection. Culdcept Begins arrivera sur NS1/NS2 et Steam le 16 juillet, et Culdcept The First sur NS1 et PS5 au Japon le 30 juillet.
L'article des waifu arrive . Mais la série Culdcept depuis les opus 3DS je l'ai toujours vu ça de loin.