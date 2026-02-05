profile
Culdcept Begins, mais également un portage du premier Culdcept
Un nouveau Culdcept, série de jeu de plateau et de carte, a été annoncé durant le Nintendo Direct : Culdcept Beging. N'étant pas familier avec cette IP, je sais juste que Nintendo a édité le dernier opus sur 3DS. Discret dans le Nintendo Direct occidental, le jeu a bénéficié d'un trailer détaillé coté Japon :



Mais en dehors de la présentation, un autre opus a été annoncé, c'est le portage du premier opus intitulé ici Culdcept The First.





On dirait que le nouvel éditeur pour ces 2 jeux est City Connection. Culdcept Begins arrivera sur NS1/NS2 et Steam le 16 juillet, et Culdcept The First sur NS1 et PS5 au Japon le 30 juillet.
    posted the 02/05/2026 at 04:09 PM by masharu
    comments (2)
    jacquescechirac posted the 02/05/2026 at 04:42 PM
    mais... mais mais mais??!
    où sont les gros boobs et les gros boule en forme de pêche !?
    t'as changé masharu..
    masharu posted the 02/05/2026 at 05:05 PM
    jacquescechirac J'ai un groupe dédié pour ça hein . Bien que Culdcept n'en soit en général pas dépourvu avec notamment la déesse Culdra (mais j'ai l'impression qu'on peut oublier pour ce nouvel opus vu la direction artistique...)

    L'article des waifu arrive . Mais la série Culdcept depuis les opus 3DS je l'ai toujours vu ça de loin.
