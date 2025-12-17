En allant piocher dans la data, un certain Beardog a combiné la totalité des "dialogues" (relatif vu que Samus reste muette) de Metroid Prime 4, et il en ressort que pour ne pas pousser trop le bouchon sur le blabla, Retro a usé de coupes bien sévères :
- Sur 41 minutes d'audio, seulement 7 ont été utilisés dans le jeu, le reste étant perdu dans la data.
Vraiment ils sont cheap chez Nintendo
Parce que Nintendo devra payer une doubleuse.
Pas sûr que ce soit le même cachet si elle devait aligner les dialogues.
(après c'était ironique comme réponse)
Wouaw… En plus le jeu te fait une fausse joie (no spoil).
Vraiment pas une superbe idée, surtout que l’on voit 2 fois leurs visages chacun. Qui a eu cette idée ?
Dans dread, elle dit une seule phrase face à un pnj du genre « je vais régler ça ». Dans tout le jeu, elle méprise tous les boss et c’est magnifique
Dans Metroid, moins elle parle, plus l’ambiance respire. Les rares moments où elle s’exprime (Zero Mission, Dread) marquent justement parce qu’ils sont exceptionnels.
À trop vouloir « humaniser » avec du blabla, on perd ce qui faisait la force et le mystère du personnage.
C’est saoulant quand on nous ajoute des IA et des militaires qui nous apprennent la vie alors que l’on a sauvé 6 planètes sans aide extérieure ni cavalerie.
Je trouve que le personnage n'a plus vraiment rien de mystérieux vu que son passé est clair et identifié depuis Zero Mission (et reconfirmé dans Other M).
Là où il y a du mystère, c'est l'avenir du personnage après Dread et Fusion (le contexte de la FG toussa).
D'un côté, on dirait que Nintendo est toujours traumatisé du bad buzz quand il y a eu un réel développement sur Samus avec Other M, de l'autre ce serait bien aussi de faire évoluer un peu l'archétype de la badass silencieuse où c'en est parfois frustrant quand la narration veut te faire sentir impliqué (Dread). Il faut trouver un bon équilibre, et c'est très ironique que Prime 4 veut être plus narratif que les premiers opus qui étaient eux très scolaires dans l'écriture de son univers (blabla planète mystérieuse oppressante, blabla solitude, blabla métroid/pirate à défoncer)
Après les PNJ de Prime 4 semblent plus jouer d'une volonté de faire de l'assistanat au joueur que de leur faire raconter une histoire (au moins dans Other M, ils servaient un contexte).