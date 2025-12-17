profile
all
Metroid Prime 4 : vous trouviez ptéte que ça causait trop, mais ça aurait pu être pire
Jeux Video


En allant piocher dans la data, un certain Beardog a combiné la totalité des "dialogues" (relatif vu que Samus reste muette) de Metroid Prime 4, et il en ressort que pour ne pas pousser trop le bouchon sur le blabla, Retro a usé de coupes bien sévères :

- Sur 41 minutes d'audio, seulement 7 ont été utilisés dans le jeu, le reste étant perdu dans la data.

Et c'est pas plus mal
    z0dd posted the 12/17/2025 at 03:19 PM
    En 2025, les PNJ devaient en avoir marre de discuter avec une Samus éternellement silencieuse.
    ducknsexe posted the 12/17/2025 at 03:22 PM
    La blonde ne parle pas beaucoup
    jeanouillz posted the 12/17/2025 at 03:28 PM
    ducknsexe comme le blond de la série Zelda... et encore moins pour tous les protagonistes de la série Pokemon qui, en grand 2025, n'ont toujours pas de voix
    Vraiment ils sont cheap chez Nintendo
    guiguif posted the 12/17/2025 at 03:30 PM
    Les 7 sont deja trop.
    djfab posted the 12/17/2025 at 03:32 PM
    C'est quand même assez incompréhensible que Samus soit toujours muette, même quand on lui parle ! Pourquoi !?
    shanks posted the 12/17/2025 at 03:34 PM
    djfab
    Parce que Nintendo devra payer une doubleuse.
    ducknsexe posted the 12/17/2025 at 03:40 PM
    jeanouillz le blond va pouvoir parler dans le film live et dire ces 4 vérité a zelda
    masharu posted the 12/17/2025 at 03:47 PM
    djfab shanks Bah Nintendo la paie déjà, sachez que c'est Erin Yvette la nouvelle doubleuse dans Metroid Prime 4, qui remplace Jennifer Hale d'ailleurs à ce rôle (les 3 Metroid Prime). Forcément les bruitages quand Samus se fait toucher sont par quelqu'un .
    vyse posted the 12/17/2025 at 03:47 PM
    ducknsexe pas sur, possible qu'il ait la meme caractérisation que mad max fury road
    shanks posted the 12/17/2025 at 03:48 PM
    masharu
    Pas sûr que ce soit le même cachet si elle devait aligner les dialogues.

    (après c'était ironique comme réponse)
    akinen posted the 12/17/2025 at 04:08 PM
    Ça allait au début. À l’arrivée de « laurel et hardy », j’ai déchanté. Entre les ordres, les encouragements, les questions posés à Samus et les « prise de conscience » #maistuesqui???

    Wouaw… En plus le jeu te fait une fausse joie (no spoil).

    Vraiment pas une superbe idée, surtout que l’on voit 2 fois leurs visages chacun. Qui a eu cette idée ?
    akinen posted the 12/17/2025 at 04:10 PM
    djfab c’est débile mais Badass. Dans Zéro Mission, elle a des monologues internes dans les ascenseurs et c’est super cool.

    Dans dread, elle dit une seule phrase face à un pnj du genre « je vais régler ça ». Dans tout le jeu, elle méprise tous les boss et c’est magnifique
    julie54 posted the 12/17/2025 at 04:18 PM
    Tu touches un point clé : le silence de Samus fait partie de son identité.

    Dans Metroid, moins elle parle, plus l’ambiance respire. Les rares moments où elle s’exprime (Zero Mission, Dread) marquent justement parce qu’ils sont exceptionnels.

    À trop vouloir « humaniser » avec du blabla, on perd ce qui faisait la force et le mystère du personnage.
    akinen posted the 12/17/2025 at 04:21 PM
    julie54 et c’est surtout parce que ses ennemis ne parlent pas non plus.

    C’est saoulant quand on nous ajoute des IA et des militaires qui nous apprennent la vie alors que l’on a sauvé 6 planètes sans aide extérieure ni cavalerie.
    sonilka posted the 12/17/2025 at 05:26 PM
    Lunaire. A se demander si les gens embauchés chez RS ces dernières années ont compris ce qu'était Metroid. Si encore c'était des dialogues intéressants permettant d'étoffer le lore de la licence. Mais la c'est juste la clique de PNJ random dont on se fout qui piaille. Heureusement y en a 1 ou 2 dans le studio qui ont percuté et nous ont évité le naufrage total.
    weldar posted the 12/17/2025 at 07:06 PM
    Julie54
    Je trouve que le personnage n'a plus vraiment rien de mystérieux vu que son passé est clair et identifié depuis Zero Mission (et reconfirmé dans Other M).
    Là où il y a du mystère, c'est l'avenir du personnage après Dread et Fusion (le contexte de la FG toussa).

    D'un côté, on dirait que Nintendo est toujours traumatisé du bad buzz quand il y a eu un réel développement sur Samus avec Other M, de l'autre ce serait bien aussi de faire évoluer un peu l'archétype de la badass silencieuse où c'en est parfois frustrant quand la narration veut te faire sentir impliqué (Dread). Il faut trouver un bon équilibre, et c'est très ironique que Prime 4 veut être plus narratif que les premiers opus qui étaient eux très scolaires dans l'écriture de son univers (blabla planète mystérieuse oppressante, blabla solitude, blabla métroid/pirate à défoncer)

    Après les PNJ de Prime 4 semblent plus jouer d'une volonté de faire de l'assistanat au joueur que de leur faire raconter une histoire (au moins dans Other M, ils servaient un contexte).
