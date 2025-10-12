Les Game Awards 2025 auront lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, et on peut s'attendre à un certains nombre de reveal.
Celui de l'année dernière a particulièrement été apprécié par nombre de joueurs via d'excellentes surprises.
En attendez-vous autant cette année? Vous espérez quoi comme annonces de jeux ?
Clair Obscur GOTY
Des annonces surprises
shinz0 Clair Obscur le sera sans forcer
FF7 part 3
KH4 (même si ya peu de chance)
FF9 Remake
Le dlc de Clair Obscur
Du PlayStation studio aussi, ça serait cool.
L'espoir fait vivre
Le prochain Divinity
Le prochaine gros FromSoftware
God of War 2.5D
SAROS
Persona 4 Revival
Kingdom Hearts 4 ou FF7 Remake Part 3 (mais je peux rêver)
gamerdome ça serait bien d'avoir des news, mais à mon avis tant que le projet Coréen n'est pas sorti on aura rien
bloodborne 2
ff7 part 3
dragon quest 13
ILL dare de sortie
OD
persona 4 remake
le remake de ff6
j'en oublie encore sachant que la liste serait tres longue vu qu'il y a beaucoup de believe
"dragon quest 13"
on aimerait bien avoir des nouvelles du 12 déjà
Je pense qu'ils vont garder l'annonce pour les 40 ans de DQ,
vers fin mai de l'année prochaine.