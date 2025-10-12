profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1789
visites since opening : 4206291
jenicris > blog
Vos principales attentes/believe pour les TGA, demain soir ?


Les Game Awards 2025 auront lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, et on peut s'attendre à un certains nombre de reveal.

Celui de l'année dernière a particulièrement été apprécié par nombre de joueurs via d'excellentes surprises.

En attendez-vous autant cette année? Vous espérez quoi comme annonces de jeux ?
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/10/2025 at 02:22 PM by jenicris
    comments (28)
    zekk posted the 12/10/2025 at 02:22 PM
    j'aimerais bien l'annonce d'un gros JRPG, je sais c'est peut être pas l'endroit, mais voilà
    shinz0 posted the 12/10/2025 at 02:26 PM
    Annonce de Half-Life 3
    Clair Obscur GOTY
    Des annonces surprises
    jenicris posted the 12/10/2025 at 02:28 PM
    zekk FF7 Part 3

    shinz0 Clair Obscur le sera sans forcer
    gamerdome posted the 12/10/2025 at 02:31 PM
    Horizon 3, mais il ne sera pas là, peut-être Horizon multi joueurs.
    korou posted the 12/10/2025 at 02:31 PM
    J’attends pas mal de truc perso.

    FF7 part 3
    KH4 (même si ya peu de chance)
    FF9 Remake
    Le dlc de Clair Obscur

    Du PlayStation studio aussi, ça serait cool.
    yurius posted the 12/10/2025 at 02:33 PM
    Moi j'espère quelque chose autour de f-zero ou soulcalibur.
    L'espoir fait vivre
    altendorf posted the 12/10/2025 at 02:34 PM
    Rien comme d’hab. Je veux juste être surpris et intrigué.
    micheljackson posted the 12/10/2025 at 02:35 PM
    SquareEnix va confier le remake de FF8 à Sandfall, vous allez voir.
    romgamer6859 posted the 12/10/2025 at 02:36 PM
    Des new IP
    gamjys posted the 12/10/2025 at 02:37 PM
    Aucune comme ça pas de déception. Je souhaite simplement être étonné.
    azerty posted the 12/10/2025 at 02:37 PM
    Date Onimusha et Phantom Blaze 0.
    aozora78 posted the 12/10/2025 at 02:37 PM
    La grosse update gratuite de Clair Obscur
    Le prochain Divinity
    Le prochaine gros FromSoftware
    God of War 2.5D
    SAROS
    Persona 4 Revival

    Kingdom Hearts 4 ou FF7 Remake Part 3 (mais je peux rêver)
    zekk posted the 12/10/2025 at 02:46 PM
    micheljackson il me semble que le seul projet de FF hors SE a été abandonné, ça ne risque pas d'arriver, surtout quand tu vois comment ils viennent d'abandonner leurs studios occidentaux

    gamerdome ça serait bien d'avoir des news, mais à mon avis tant que le projet Coréen n'est pas sorti on aura rien
    fiveagainstone posted the 12/10/2025 at 02:46 PM
    Tomb Raider principalement.
    alucardhellsing posted the 12/10/2025 at 02:47 PM
    Kingdom hearts 4
    bloodborne 2
    ff7 part 3
    dragon quest 13
    ILL dare de sortie
    OD
    persona 4 remake
    le remake de ff6


    j'en oublie encore sachant que la liste serait tres longue vu qu'il y a beaucoup de believe
    shirou posted the 12/10/2025 at 02:48 PM
    Une annonce comme quoi les futurs GOTY seront enfin décidé uniquement un vote des joueurs et plus par un jury corrompu
    micheljackson posted the 12/10/2025 at 02:50 PM
    alucardhellsing
    "dragon quest 13"
    on aimerait bien avoir des nouvelles du 12 déjà
    thauvinho posted the 12/10/2025 at 02:50 PM
    Half Life 3 ou un Alyx 2 en gros believe
    alucardhellsing posted the 12/10/2025 at 02:50 PM
    micheljackson merde le 12 je voulais dire
    shanks posted the 12/10/2025 at 02:53 PM
    Pas m'endormir.
    jenicris posted the 12/10/2025 at 02:54 PM
    shanks ah car tu vas le regarder en direct ? T'es motivé
    volran posted the 12/10/2025 at 02:54 PM
    FF7 Part 3 surtout et une nouvelle bande annonce de RE Requiem
    djfab posted the 12/10/2025 at 02:58 PM
    Micheljackson : 0% de chance que sand fall fasse un remake, ils ont bien dit qu'ils continueraient à être créatif comme pour E33.
    micheljackson posted the 12/10/2025 at 03:00 PM
    alucardhellsing
    Je pense qu'ils vont garder l'annonce pour les 40 ans de DQ,
    vers fin mai de l'année prochaine.
    burningcrimson posted the 12/10/2025 at 03:04 PM
    Des infos pour KH 4 et des infos sur la prochaine production Vanillaware, sinon rien de particulier, juste de bon jeux.
    gat posted the 12/10/2025 at 03:07 PM
    FF VII R? en One More Thing
    kakazu posted the 12/10/2025 at 03:15 PM
    Que le jeu de creative assembly soit un total war warhmmer 40k
    marchand2sable posted the 12/10/2025 at 03:21 PM
    C'est abusé l'heure... mais présent pour le reveal de gameplay de RE9
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo