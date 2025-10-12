Imaginez pouvoir télécharger en un éclair vos jeux Switch 2, PS5 et Xbox Series et ne plus avoir à vous soucier de l'espace disque de votre console ? Voici ce que proposera à l'avenir Orange, à travers cette démonstration qui permet de monter à 50 Gb/s sur la Fibre !En Martinique, on a déjà du 8 Gbit/s qui, d'ailleurs, sature déjà le port 1 Gbit/s de la PS5 Pro et est plus rapide que l'installation depuis un BluRay (0,232 Gb/s environ, soit généralement 29MB/s).L'avenir s'annonce radieux, mais il va falloir que nos consoles s'équipent aussi niveau réseau ^^ !