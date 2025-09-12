profile
S&BOX (Garry's mod 2) sortira aussi en 2026


Grâce au moteur Source et aux assets de Half-Life, Garry’s Mod sortit en 2006 proposait un vrai bac à sable dans lequel il était possible de créer, de jouer et de partager des expériences de jeu, même encore aujourd'hui le rp et certains modes de jeux restent toujours aussi appréciés.

Fondée par Garry Newman, Facepunch Studios proposera S&BOX, le digne héritier de Garry’s Mod qui sortira au premier trimestre 2026 sur Steam. Développé sur le Source 2, en mettant en avant un réalisme accru, le jeu offrira une expérience complète et sera même en open-source, les joueurs seront libre de créer une infinité de choses, de créer des maps ou en importer directement, la créativité restera sans limite.
https://store.steampowered.com/app/590830/sbox/
    posted the 12/09/2025 at 02:44 PM by yanssou
