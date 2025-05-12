Twisted Works, un nouveau studio fondé en 2024 par huit membres de feu London Studio, dévoile Cast Outs, un jeu d’action coopératif (de deux à quatre joueurs) mêlant fantasy et modernité, se déroulant dans un Londres revisité sous un angle mythologique. Il sera disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC via Steam, avec une bêta en accès anticipé prévue pour le début de l’année 2027.Bien que cela ne soit pas mentionné explicitement, le projet reprend les bases et les assets du jeu qui était auparavant en développement au sein de London Studio avant que Sony Interactive Entertainment ne ferme le studio en février 2024.Dans Cast Outs, les escouades de joueurs affrontent des ennemis écrasants et des menaces surnaturelles, créant des moments coopératifs à enjeux élevés où la réussite dépend du travail d’équipe. Les missions, fonctionnant sur un système de runs, invitent les joueurs à utiliser leurs capacités de déplacement magique fluides et leur lancer de sorts percutant pour éliminer les dangers qui se dressent entre eux et leurs objectifs. Les joueurs auront recours à un combat nerveux, à des compétences spéciales, à des synergies d’équipe, à du lancer de sorts en duo et à des attaques combinées pour sauver la ville de l’invasion ou libérer les districts occupés.