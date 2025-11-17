profile
masharu > blog
La maison mère de Cygames a perdu 4 millions de dollars à cause de Konami


Je vous en parlais précédemment ici sur Waifukyo, la finalité de tout cela c'est que CyberAgent la maison mère des développeurs de Granblue Fantasy et surtout Pretty Derby qui est au coeur de cette histoire ont perdu d'après leur résultat financier 4,7 millions de dollars à cause de Konami et leur plainte pour violation de brevet.

Pour résumer l'affaire, en 2023 Konami porte plainte contre Cygames et réclame 26 millions de dollars ainsi que l'arrêt de du jeu mobile Umamusume: Pretty Derby, jeu qui réutiliserait des brevets déposés par l'éditeur de Power Pros ou encore Tokimeki Memorial. En réponse, Cygames avait alors initié des procédures pour invalider ledits brevets. En octobre dernier les 2 parties ont finalement accepté un compromis.

On a toujours aucun détail de l'affaire et du compromis trouvé entre les parties. Mais par conséquent ces 4,7 millions de dollars doivent inclure un paiement à Konami mais également tous les frais judicaires aussi (avocats, etc). Mais rassurez-vous, Cygames profite en tout cas pour l'instant du large succès en occident du jeu mobile Umamusume: Pretty Derby, sorti en juin dernier chez nous (4 ans après le Japon).
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/cygames-parent-company-sees-4-7-million-loss-resulting-from-konami-patent-infringement-lawsuit/
    posted the 11/17/2025 at 09:58 AM by masharu
    burningcrimson posted the 11/17/2025 at 11:35 AM
    En vrai , à l'échelle de Cygames 4 millions c'est pas beaucoup . D'ailleurs sans leur arrangement à l'amiable ça aurait pu être pire...
