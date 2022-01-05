Actualité

Il n'y a pas que Nintendo dans la vie. Dans une autre affaire en justice Konami avait en 2023 porté plainte contre Cygames, accusant le studio d'avoir enfreint plusieurs de leur brevets pour le jeu Umamusume: Pretty Derby, l'un des jeux mobile japonais les plus populaires de ces dernières années.CyberAgent, la maison mère de Cygames, a tenté un premier compromis avant que Konami ne confirme la plainte. Konami réclamait 26 millions de dollars de dommage et intérêt ainsi que l'arrêt du jeu Pretty Derby. En réponse, Cygames avait alors répliqué en demandant un procès pour invalider, un par un, les 18 brevets de Konami.Au final, et c'est l'information d'aujourd'hui, les 2 parties ont "enfin" trouvé un compromis dont on ignore les contours. Cygames maintient qu'ils n'ont enfreint aucun brevet mais que ce compromis avec Konami a été possible afin de garder Pretty Derby en vie. A cause des procédures, on ne connaitra pas les brevets en question, mais vu la nature du jeu les doutes portent sur des brevets servant aux gameplays des jeux Power Pros ou/et Tokimeki Memorial.