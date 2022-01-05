profile
Konami
name : Konami
official website : http://www.konami-europe.com
group information
Waifukyo
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 11/07/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 199
visites since opening : 483127
subscribers : 4
bloggers : 1
Pretty Derby - Konami et Cygames s'évitent l'affrontement en justice
Actualité


Il n'y a pas que Nintendo dans la vie. Dans une autre affaire en justice Konami avait en 2023 porté plainte contre Cygames, accusant le studio d'avoir enfreint plusieurs de leur brevets pour le jeu Umamusume: Pretty Derby, l'un des jeux mobile japonais les plus populaires de ces dernières années.

CyberAgent, la maison mère de Cygames, a tenté un premier compromis avant que Konami ne confirme la plainte. Konami réclamait 26 millions de dollars de dommage et intérêt ainsi que l'arrêt du jeu Pretty Derby. En réponse, Cygames avait alors répliqué en demandant un procès pour invalider, un par un, les 18 brevets de Konami.

Au final, et c'est l'information d'aujourd'hui, les 2 parties ont "enfin" trouvé un compromis dont on ignore les contours. Cygames maintient qu'ils n'ont enfreint aucun brevet mais que ce compromis avec Konami a été possible afin de garder Pretty Derby en vie. A cause des procédures, on ne connaitra pas les brevets en question, mais vu la nature du jeu les doutes portent sur des brevets servant aux gameplays des jeux Power Pros ou/et Tokimeki Memorial.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/konami-and-cygames-reach-settlement-in-patent-lawsuit-over-umamusume-pretty-derby/
    tags : konami cygames pretty derby umamusume
    burningcrimson
    posted the 11/07/2025 at 04:00 PM by masharu
    comments (2)
    liberty posted the 11/07/2025 at 04:03 PM
    Putain de brevet. J'espère que Konami ressortira de nouveau jeu avec cet argent
    burningcrimson posted the 11/07/2025 at 04:11 PM
    Ha ben je savais pas pour cette histoire. D'ailleurs récemment je suis tombé sur ça : https://www.all-nintendo.com/quand-nintendo-se-retrouve-piege-par-ses-propres-brevets-dans-laffaire-palworld/
