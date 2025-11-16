profile
[NS2] Kirby Air Riders sort cette semaine


Kirby Air Riders sort cette semaine
1) Day One
2) Plus tard, mais c'est sur que je le prendrais
3) J'attends les tests
4) Il ne m'intéresse pas

Rappel :
Kirby Air Ride avait obtenu Metacritic 61%
Curieux de voir la moyenne de ce Kirby Air Riders dont le contenu est bien plus enrichi ?
https://www.youtube.com/watch?v=Fs6fYLRfFMg
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 11/16/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (26)
    flom posted the 11/16/2025 at 05:32 PM
    Pour une fois, je suis très convaincu ! Day one !
    suzukube posted the 11/16/2025 at 05:34 PM
    1
    cjmusashi posted the 11/16/2025 at 05:48 PM
    4
    jenicris posted the 11/16/2025 at 05:54 PM
    4
    fdestroyer posted the 11/16/2025 at 05:56 PM
    Je pense 1, Sakurai semble vraiment l'avoir peaufiné comme à son habitude
    e3ologue posted the 11/16/2025 at 06:05 PM
    C'est pas du tout une critique envers le jeu ou la console, mais c'est fou à quel point j'oublie la sortie des jeux maintenant, tant c'est devenu commun
    yanssou posted the 11/16/2025 at 06:10 PM
    Raf
    burningcrimson posted the 11/16/2025 at 06:11 PM
    Je trouve le jeu hyper fun et technique mais l'univers Kirby ne m'attire pas du tout. J'hésite entre 2 et 4
    ducknsexe posted the 11/16/2025 at 06:12 PM
    e3ologue Ça me fait exactement le même effet avec la ps5, mais je crois que c'est une Gen vraiment étrange que nous vivons la.
    flom posted the 11/16/2025 at 06:19 PM
    E3ologue ducknexe on vieilli et l industrue ne nous correspond plus vraiment
    mercure7 posted the 11/16/2025 at 06:21 PM
    Ca a clairement l'air sympa, ça sera à tester, bcp de choses cependant qui font se demander pourquoi ne pas avoir fusionné certaines parties du jeu, assez innovantes, avec Mario Kart World, plutôt que de proposer 2 jeux de ce type à qqs mois d'intervalle, quand on a pas encore un Mario ou un Zelda sur la console.

    En tout cas, ça donne envie, au minimum, d'essayer le jeu, ne serait-ce que pour voir ce que Sakurai a concocté et si ça tient la route, ce qui est souvent le cas, il faut le reconnaître.
    narustorm posted the 11/16/2025 at 06:26 PM
    1 !!
    zanpa posted the 11/16/2025 at 06:31 PM
    4
    51love posted the 11/16/2025 at 06:38 PM
    J'aurais dit 4.

    Mais ils sont pas bêtes avec leur démo ma petite a voulu essayer le week-end dernier et c'était franchement bcp plus sympa et complet en terme de gameplay et de level design que ce que j'imaginais..

    Donc 2 très certainement.
    mazeroza posted the 11/16/2025 at 06:39 PM
    1 . J'étais pas spécialement emballé au premier N Direct dédié mais le deuxième m'a convaincu. Ça s'annonce très fun et riche en contenu.
    vieuxconsoleux posted the 11/16/2025 at 06:47 PM
    J’ai testé la démo est j’ai pas du tout été convaincu, trop bordélique pour moi et je comprends vraiment pas l’intérêt du mode city trial…
    Et comme benzaie, j’ai un problème avec l’image du jeu, que je trouve complètement cramé avec un vrai soucis de contraste
    edgar posted the 11/16/2025 at 06:52 PM
    e3ologue C’est dû à l’âge j’imagine.

    C’est pareil de mon côté, je ne fais plus du tout attention aux différentes sorties softwares.

    Même le prochain Metroid Prime 4 ne m’excite pas le moins du monde, alors que c’est pourtant l’une de mes sagas préférés.

    Et pour répondre à l’article, c’est évidemment 4.

    Il aurait dû être offert aux abonnés du service online, et même comme ça j’aurais hésité à le télécharger.
    forte posted the 11/16/2025 at 07:06 PM
    A 30 balles dans un cash, je ne le trouve pas si fou que ca
    derno posted the 11/16/2025 at 07:09 PM
    il y a du potentiel mais avec mario kart dans ma ludo, j'ai mon compte de jeu de course pour l'année à venir....priorité à l'aventure avec metroid.
    onsentapedequijesuis posted the 11/16/2025 at 07:11 PM
    1 alors que je comptais pas le prendre.Mais j'ai beaucoup aimer la beta !
    amario posted the 11/16/2025 at 07:40 PM
    4, ca me fait pas rêver
    altendorf posted the 11/16/2025 at 07:43 PM
    4
    rere1991 posted the 11/16/2025 at 07:47 PM
    4 , j'ai essayé la démo et j'ai vraiment pas accroché. Merci la démo car je devais le prendre jeudi.
    escobar posted the 11/16/2025 at 08:02 PM
    4
    drybowser posted the 11/16/2025 at 08:17 PM
    2) a bad prix en occase on verra ...
    A la base ne m'intéressait pas du tout , mais tous les retours de la démo parlent d'un jeu ultra fun donc ça m'a fait changer d avis ^^
    hyoga57 posted the 11/16/2025 at 08:25 PM
    Comme d’habitude un bon 4.
