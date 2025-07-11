« Les coûts de développement des jeux sont plus élevés et les délais de développement plus longs, ce qui rend plus difficile la sortie régulière de nouveaux titres.



La Nintendo Switch 2 peut également lire les jeux Nintendo Switch compatibles, c'est pourquoi nous recommandons également les jeux Nintendo Switch aux consommateurs qui achètent une console de jeux pour la première fois. Compte tenu de ces considérations, nous pensons pouvoir maintenir la dynamique de notre activité Nintendo Switch 2 en trouvant un bon équilibre entre le lancement de nouveaux titres et l'encouragement des consommateurs à jouer à des titres intemporels sur une longue période. »

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, affirme que le développement de la Switch 2 prendra plus de temps, ce qui rendra plus difficile la sortie régulière de nouveaux jeux. Il recommande donc aux nouveaux joueurs de jouer également aux jeux de la Switch 1 !