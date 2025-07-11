Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, affirme que le développement de la Switch 2 prendra plus de temps, ce qui rendra plus difficile la sortie régulière de nouveaux jeux. Il recommande donc aux nouveaux joueurs de jouer également aux jeux de la Switch 1 !
« Les coûts de développement des jeux sont plus élevés et les délais de développement plus longs, ce qui rend plus difficile la sortie régulière de nouveaux titres.
La Nintendo Switch 2 peut également lire les jeux Nintendo Switch compatibles, c'est pourquoi nous recommandons également les jeux Nintendo Switch aux consommateurs qui achètent une console de jeux pour la première fois. Compte tenu de ces considérations, nous pensons pouvoir maintenir la dynamique de notre activité Nintendo Switch 2 en trouvant un bon équilibre entre le lancement de nouveaux titres et l'encouragement des consommateurs à jouer à des titres intemporels sur une longue période. »
11/07/2025
C'est tout. Il y a pas lieu de polémiquer encore. Mais bon l'article va finir à 100 coms
A quoi servent les prochaines PS6 ou Xbox Series 2 ? Ça sera la même histoire. Autant rester sur des générations plus longue
Après si on ce tient à ce qu'il dit, ça sous entend qu'ils ne comptent pas ressortir tous leurs jeux Switch 1 sur Switch 2, ce qui est déjà pas mal.
axlenz : c'est clair que ce passage est important pour comprendre les propos, mais ça n'empêche pas que si tu as déjà fait ces jeux sur la Switch 1, tu veux surtout du neuf sur la Switch 2
liberty Pour l'instant ils continueront à soutenir la NS1. https://nintendoeverything.com/nintendo-says-it-will-still-ship-games-for-switch-1-talks-about-balance-with-game-releases/. On imagine que ça va duré 1 à 2 ans max.
Va falloir être patient pour les gros jeux a l'instar des autres constructeurs/éditeurs, plus qu'à l'accoutumé pour les gros jeux j'ai l'impression
Sauf que la Switch 1( 155 millions) ce n'est pas la Wii U
Autant l'excuse du recyclage pouvait passer avec le passage Wii U = > Switch 1 mais la non quoi...
Tous le monde a eu la Switch 1 et a fait les principaux jeux.
De la même manière que tout le monde s'en fiche des remaster PS4 sur PS5 ben pour la Switch 1 c'est pareil
neptonic exactement, on tacle Sony pour ses réédition et à juste titre, là on devrait rien dire...
J'ai la Wii U ( avec tous les jeux sortis sur Switch) et la Switch qui m'a pas mal déçu, vu le catalogue que j'ai sur Wii U, ça va pas m'emballer pour cette console
- les jeux vont prendre encore plus de temps sur Switch 2 en terme de dev
- au moins presque n'avait touché aux jeux Wii U donc c'était en quelque sorte des nouveautés pour le public.
- ici pas besoin de porter les jeux, et vu que le public les a majoritairement fait, on peut s'attendre a de simples patchs et DLC pour inciter les gens a rejouer aux jeux. Typiquement ce qu'ils ont fait avec Kirby Forgotten Land
Quand on voit qu'ils ont mis 5 ans pour faire Tears of Kingdom qui est à 80% des assets de Breath of the Wild... 8 ans pour Metroid 4....
On dirait qu'on va revenir à un rythme à la N64 avec 2-3 jeux par an
allez voir ce qui s'est passé avec la Saturn...
On aura moins de jeux switch 2 comparé à la switch 1, mais en contreparties ils doivent être meilleurs, je trouve pas DK bonanza vraiment mieux que Odyssey par exemple.
Quand la prochaine PS ou Xbox sortira ça sera la même chose.
Par contre ça :
"Les coûts de développement des jeux sont plus élevés et les délais de développement plus longs, ce qui rend plus difficile la sortie régulière de nouveaux titres."
C'est gonflé venant de Nintendo quand tu as les couts de dev de Pokémon qui est sortie.....
Nintendo parmis les trois ça doit être celui qui doit le plus rentabiliser le financement de leur jeu tellement ça coûte pinuts pour du JV.
Takahashi : À mesure que le matériel évolue, il est inévitable que le développement des logiciels prenne plus de temps. Mais je pense que nous réussissons à raccourcir les cycles de développement, par exemple en améliorant régulièrement l'environnement de développement après la sortie du matériel.
Tezuka : [...] En ce qui concerne les nouveaux titres à venir, certains prendront du temps à développer, tandis que d'autres seront réalisés dans un délai plus court. J'espère que vous attendrez avec impatience nos nouvelles offres.
Les propos de Doug Bowser l'été dernier sont eux vraiment polémiques comparé à cela, Bowser qui disait exactement les mêmes propos que Don Mattrick : "Achetez la NS1 si ça vous emmerde", je paraphrase.
Ici la question ici est de savoir par exemple si en 2026 ils vont sortir Rhythm Heaven Groove sur NS2 ou si ça restera sur NS1 et dans ce cas les propos Furukawa relayé par Genki_JPN (dont je veux une source SVP) ont un minimum de sens, en terme commercial : même si ça sort sur NS1, vous pouvez y jouer sur NS2. Autrement ils forcerait l'incompatibilité du dit-jeu sur NS2.
Maintenant personne ici va acheter Rhythm Heaven Groove ou Tomodachi Life 3... Ça veut du Zelda NS2 et Smash Bros en engueulant Sakurai tout en voulant le voir sur autre chose que Smash Bros...
Donc oui la Mario 3D on va devoir encore attendre pas mal, et surtout Zelda, celui là c'est pas avant 2030
51love oui je pense aussi
tripy73 je parles pas forcement que de remaster mais oui je me doute qu'il parle aussi de la rétro
Dans tous les cas c'est évident si tu veux pondre des jeux digne de la witch 2 ça va forcement prendre plus de temps
GF n'a absolument pas l'intention de faire mieux
Ils n'ont pas l'intention de prendre plus de temps
GF c'est sans doute l'entreprise qui crache le plus a la figures de ses fans dans l'univers du JV
Donc c'est sûr qu'ils pourront pas sortir autant de jeux que Switch 1 (hors portage/patch).
Ils doivent donc trouver d'autres solutions et la Wii U étaient au final du pain benis pour le catalogue de la Switch 1.
ouroboros4 c'est impossible que Nintendo développe 2 Zelda de l'envergure de BotW sur Switch 2. Déjà BotW était un jeu Wii U au lancement de la machine, puis ils ont fait quelques DLC et TotK, que des expériences qui permettent aux équipes de travailler rapidement sur un vrai nouveau gros jeu.
On peut imaginer qu'il sortira avec le film en 2027, si c'est le cas moins de 5 ans après TotK, autant dire que pour un AAA moderne c'est pas non plus une durée de dev super confortable, d'où l'idée de relaxer les équipes plus tôt avec TotK qui réutilise bcp de BotW.
Après on aura probablement au moins un Zelda 2D, et pourquoi pas un remake d'un OoT par exemple, et tout ca, ça me semble déjà bcp par rapport à leur capacité de développement
Alors oui mais certains constructeurs ont décidé de diviser leur bande passante entre un casque VR2, des portages PC et 15 GaaS, c'est un autre débat
Et l'autre a eu besoin de casquer 80 milliards pour compenser la baisse de qualité et de sorties de ses propres studios,...pour finir avec une croissance de 1% de xbox
Mais au final les 3 constructeurs vont voir leur prod ralentir
Ou alors un remake peut être
Mais bon vu comment ça se vend dans 10 ans on en sera encore au même point