Nintendo : "le dev sur Switch 2 prendra plus de temps, ce qui rendra difficile la sortie régulière de nouveaux jeux"
Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, affirme que le développement de la Switch 2 prendra plus de temps, ce qui rendra plus difficile la sortie régulière de nouveaux jeux. Il recommande donc aux nouveaux joueurs de jouer également aux jeux de la Switch 1 !

« Les coûts de développement des jeux sont plus élevés et les délais de développement plus longs, ce qui rend plus difficile la sortie régulière de nouveaux titres.

La Nintendo Switch 2 peut également lire les jeux Nintendo Switch compatibles, c'est pourquoi nous recommandons également les jeux Nintendo Switch aux consommateurs qui achètent une console de jeux pour la première fois. Compte tenu de ces considérations, nous pensons pouvoir maintenir la dynamique de notre activité Nintendo Switch 2 en trouvant un bon équilibre entre le lancement de nouveaux titres et l'encouragement des consommateurs à jouer à des titres intemporels sur une longue période. »

https://x.com/Genki_JPN/status/1986806713329299456?t=YuqRv6sZUgUTMvO0hbkFpg&s=19
    posted the 11/07/2025 at 04:27 PM by jenicris
    comments (44)
    neptonic posted the 11/07/2025 at 04:32 PM
    Phrase digne d'un certain Don.M
    rogeraf posted the 11/07/2025 at 04:40 PM
    Un patron qui recommande l'achat de son nouveau produit phare, il pourrait te faire avaler n'importe quoi
    axlenz posted the 11/07/2025 at 04:41 PM
    aux consommateurs qui achètent une console de jeux pour la première fois

    C'est tout. Il y a pas lieu de polémiquer encore. Mais bon l'article va finir à 100 coms
    liberty posted the 11/07/2025 at 04:41 PM
    Et bien pourquoi sortir la Switch 2 et ne pas plutôt continuer le développement sur Switch 1 ?

    A quoi servent les prochaines PS6 ou Xbox Series 2 ? Ça sera la même histoire. Autant rester sur des générations plus longue
    ducknsexe posted the 11/07/2025 at 04:44 PM
    Tout a fais logique, rien de choquant
    ouroboros4 posted the 11/07/2025 at 04:46 PM
    J'ai déjà tendu ça quelque part
    korou posted the 11/07/2025 at 04:50 PM
    C’est ce que j’ai fait. J’avais pas la switch 1 je suis direct passé à la 2 et j’ai largement de quoi faire
    zekk posted the 11/07/2025 at 04:50 PM
    axlenz ben non le début de son message n'a pas à être effacé... Pour ceux qui ont déjà la Switch, ce n'est pas spécialement un bon message
    tripy73 posted the 11/07/2025 at 04:50 PM
    Ce qui aurait été intéressant c'est d'avoir la question qui correspond à cette réponse, d'ailleurs dans le support de présentation ils indiquent qu’ils cherchent entre autres à acquérir d'autres compagnies de JV pour renforcer leur capacité de développement : https://mynintendonews.com/2025/11/05/nintendo-is-currently-considering-acquiring-video-game-companies/

    Après si on ce tient à ce qu'il dit, ça sous entend qu'ils ne comptent pas ressortir tous leurs jeux Switch 1 sur Switch 2, ce qui est déjà pas mal.

    axlenz : c'est clair que ce passage est important pour comprendre les propos, mais ça n'empêche pas que si tu as déjà fait ces jeux sur la Switch 1, tu veux surtout du neuf sur la Switch 2
    masharu posted the 11/07/2025 at 04:53 PM
    On le sait depuis 2024.

    liberty Pour l'instant ils continueront à soutenir la NS1. https://nintendoeverything.com/nintendo-says-it-will-still-ship-games-for-switch-1-talks-about-balance-with-game-releases/. On imagine que ça va duré 1 à 2 ans max.
    jenicris posted the 11/07/2025 at 04:56 PM
    zekk ouaip a savoir les 155 millions de client qui ont déjà fait les jeux principaux
    Va falloir être patient pour les gros jeux a l'instar des autres constructeurs/éditeurs, plus qu'à l'accoutumé pour les gros jeux j'ai l'impression
    neptonic posted the 11/07/2025 at 04:59 PM
    axlenz tripy73
    Sauf que la Switch 1( 155 millions) ce n'est pas la Wii U

    Autant l'excuse du recyclage pouvait passer avec le passage Wii U = > Switch 1 mais la non quoi...

    Tous le monde a eu la Switch 1 et a fait les principaux jeux.

    De la même manière que tout le monde s'en fiche des remaster PS4 sur PS5 ben pour la Switch 1 c'est pareil
    zekk posted the 11/07/2025 at 05:02 PM
    jenicris
    neptonic exactement, on tacle Sony pour ses réédition et à juste titre, là on devrait rien dire...

    J'ai la Wii U ( avec tous les jeux sortis sur Switch) et la Switch qui m'a pas mal déçu, vu le catalogue que j'ai sur Wii U, ça va pas m'emballer pour cette console
    ouroboros4 posted the 11/07/2025 at 05:03 PM
    neptonic Ah ben sur Switch 2 c'est une bonne chose mais sur PS5 oh mon dieu sacrilège
    jenicris posted the 11/07/2025 at 05:04 PM
    ouroboros4 c'est selon le constructeur et c'est tellement flagrant
    ouroboros4 posted the 11/07/2025 at 05:05 PM
    jenicris A peine voilé tellement ça en est ridicule effectivement
    51love posted the 11/07/2025 at 05:06 PM
    neptonic oui, en fait ils vont refaire ce qu'ils ont fait avec la Wii U lors du passage à la Switch 1, avec quelques subtilités :
    - les jeux vont prendre encore plus de temps sur Switch 2 en terme de dev
    - au moins presque n'avait touché aux jeux Wii U donc c'était en quelque sorte des nouveautés pour le public.
    - ici pas besoin de porter les jeux, et vu que le public les a majoritairement fait, on peut s'attendre a de simples patchs et DLC pour inciter les gens a rejouer aux jeux. Typiquement ce qu'ils ont fait avec Kirby Forgotten Land
    zoske posted the 11/07/2025 at 05:06 PM
    En gros encore plus de remaster à venir le temps d'avoir une vraie nouveauté à se mettre sous la dent!

    Quand on voit qu'ils ont mis 5 ans pour faire Tears of Kingdom qui est à 80% des assets de Breath of the Wild... 8 ans pour Metroid 4....
    On dirait qu'on va revenir à un rythme à la N64 avec 2-3 jeux par an
    jenicris posted the 11/07/2025 at 05:07 PM
    ouroboros4
    micheljackson posted the 11/07/2025 at 05:09 PM
    ...et on sait tous ce qui se passe quand une machine est chiante à coder,
    allez voir ce qui s'est passé avec la Saturn...
    ouroboros4 posted the 11/07/2025 at 05:09 PM
    zoske A mon avis, Zelda, horms remaster, on en aura sans doute que un sur cette console
    leonr4 posted the 11/07/2025 at 05:14 PM
    En résumé : "Attendez vous à moins de jeux sur Switch 2, mais ne vous inquiétez pas pour patienter il y a la rétro pour vos vieux jeux Switch 1 "
    wickette posted the 11/07/2025 at 05:14 PM
    Vous pouvez pas vous plaindre des jeux comme Legends ZA sans ambitions et un constructeur qui veut prendre plus de temps car la console est capable de beaucoup mieux (jusque 10 fois plus puissante, mémoire flash, DLSS on rappelle)


    On aura moins de jeux switch 2 comparé à la switch 1, mais en contreparties ils doivent être meilleurs, je trouve pas DK bonanza vraiment mieux que Odyssey par exemple.
    serve posted the 11/07/2025 at 05:15 PM
    En soit c'est comme n'importe qu'elle console.

    Quand la prochaine PS ou Xbox sortira ça sera la même chose.

    Par contre ça :

    "Les coûts de développement des jeux sont plus élevés et les délais de développement plus longs, ce qui rend plus difficile la sortie régulière de nouveaux titres."

    C'est gonflé venant de Nintendo quand tu as les couts de dev de Pokémon qui est sortie.....

    Nintendo parmis les trois ça doit être celui qui doit le plus rentabiliser le financement de leur jeu tellement ça coûte pinuts pour du JV.
    tripy73 posted the 11/07/2025 at 05:16 PM
    neptonic : Ben là c'est pas une question de recyclage, mais juste de profiter de la rétro-compatibilité. Après tous les acheteurs de la Switch 2 n'ont justement pas eu la Switch 1, 16% d'après Nintendo et ces propos s'adressent à eux ou ce qui n'auraient pas fait ces jeux sur la SW1. Maintenant comme je l'ai dit, j'attends du neuf sur la console et pas des remasters ou des jeux 1st party Switch 1 que je n'ai pas fait parce qu'ils ne m'intéressent pas
    mercure7 posted the 11/07/2025 at 05:16 PM
    Il recommande donc de jouer également aux jeux de la Switch 1 !

    jenicris posted the 11/07/2025 at 05:17 PM
    wickette a ce compte là faut raisonner pour les 3 constructeurs ainsi et je parle pas spécialement de toi.
    masharu posted the 11/07/2025 at 05:19 PM
    2024 : https://nintendoeverything.com/nintendo-talks-increased-length-of-game-development/

    Furukawa : Aujourd'hui, le développement des jeux vidéo est plus long, plus complexe et plus avancé. C'est inévitable. Pour y faire face, nous élargissons continuellement nos ressources de développement et réalisons les investissements nécessaires.

    Takahashi : À mesure que le matériel évolue, il est inévitable que le développement des logiciels prenne plus de temps. Mais je pense que nous réussissons à raccourcir les cycles de développement, par exemple en améliorant régulièrement l'environnement de développement après la sortie du matériel.

    Tezuka : [...] En ce qui concerne les nouveaux titres à venir, certains prendront du temps à développer, tandis que d'autres seront réalisés dans un délai plus court. J'espère que vous attendrez avec impatience nos nouvelles offres.


    Les propos de Doug Bowser l'été dernier sont eux vraiment polémiques comparé à cela, Bowser qui disait exactement les mêmes propos que Don Mattrick : "Achetez la NS1 si ça vous emmerde", je paraphrase.

    Ici la question ici est de savoir par exemple si en 2026 ils vont sortir Rhythm Heaven Groove sur NS2 ou si ça restera sur NS1 et dans ce cas les propos Furukawa relayé par Genki_JPN (dont je veux une source SVP) ont un minimum de sens, en terme commercial : même si ça sort sur NS1, vous pouvez y jouer sur NS2. Autrement ils forcerait l'incompatibilité du dit-jeu sur NS2.

    Maintenant personne ici va acheter Rhythm Heaven Groove ou Tomodachi Life 3... Ça veut du Zelda NS2 et Smash Bros en engueulant Sakurai tout en voulant le voir sur autre chose que Smash Bros...
    lz posted the 11/07/2025 at 05:19 PM
    En même temps c'est un secret de Polichinelle, quand tu vois comment la fréquence de sortie de Naughty Dog a fondu entre la PS3 et la PS4, et ne parlons pas de la PS5 ...

    Donc oui la Mario 3D on va devoir encore attendre pas mal, et surtout Zelda, celui là c'est pas avant 2030
    neptonic posted the 11/07/2025 at 05:20 PM
    ouroboros4 L'éternel débat

    51love oui je pense aussi

    tripy73 je parles pas forcement que de remaster mais oui je me doute qu'il parle aussi de la rétro
    Dans tous les cas c'est évident si tu veux pondre des jeux digne de la witch 2 ça va forcement prendre plus de temps
    ouroboros4 posted the 11/07/2025 at 05:22 PM
    wickette ça n'a rien a voir
    GF n'a absolument pas l'intention de faire mieux
    Ils n'ont pas l'intention de prendre plus de temps
    GF c'est sans doute l'entreprise qui crache le plus a la figures de ses fans dans l'univers du JV
    supasaiyajin posted the 11/07/2025 at 05:23 PM
    Quand je vois le résultat, je me demande vraiment ce qui coûte plus cher et prend plus de temps. Les jeux Nintendo ont plusieurs générations de retard... Franchement, ils se foutent de nous. Ou alors qu'ils arrêtent de claquer du fric en frais d'avocats à poursuivre les autres et qu'ils embauchent plus de développeurs.
    yanssou posted the 11/07/2025 at 05:25 PM
    Quoi cette blague, a l'entendre on dirai que ça bosse sur de l'unreal engine 5
    51love posted the 11/07/2025 at 05:25 PM
    serve gonflé ou non on peut tous avoir notre avis sur la question, ils sont impactés de la même façon par l'augmentation des coût de dev et la durée de développement aussi.

    Donc c'est sûr qu'ils pourront pas sortir autant de jeux que Switch 1 (hors portage/patch).

    Ils doivent donc trouver d'autres solutions et la Wii U étaient au final du pain benis pour le catalogue de la Switch 1.


    ouroboros4 c'est impossible que Nintendo développe 2 Zelda de l'envergure de BotW sur Switch 2. Déjà BotW était un jeu Wii U au lancement de la machine, puis ils ont fait quelques DLC et TotK, que des expériences qui permettent aux équipes de travailler rapidement sur un vrai nouveau gros jeu.

    On peut imaginer qu'il sortira avec le film en 2027, si c'est le cas moins de 5 ans après TotK, autant dire que pour un AAA moderne c'est pas non plus une durée de dev super confortable, d'où l'idée de relaxer les équipes plus tôt avec TotK qui réutilise bcp de BotW.

    Après on aura probablement au moins un Zelda 2D, et pourquoi pas un remake d'un OoT par exemple, et tout ca, ça me semble déjà bcp par rapport à leur capacité de développement
    zanpa posted the 11/07/2025 at 05:25 PM
    cette déclaration ... c'est genre on va continuer à vous faire les poches les nsex avec nos remaster de vieux jeux wii et switch merci d'être passé à la caisse maintenant il faudra être très patient sur switch 3
    wickette posted the 11/07/2025 at 05:27 PM
    jenicris
    Alors oui mais certains constructeurs ont décidé de diviser leur bande passante entre un casque VR2, des portages PC et 15 GaaS, c'est un autre débat

    Et l'autre a eu besoin de casquer 80 milliards pour compenser la baisse de qualité et de sorties de ses propres studios,...pour finir avec une croissance de 1% de xbox
    masharu posted the 11/07/2025 at 05:31 PM
    ouroboros4 Non. Le problème c'est Pokémon Company, l'éditeur. Game Freak doit faire au mieux avec les délais imposés en amont. C'est le même problème qu'on voit avec des éditeurs occidentaux en fait.
    jenicris posted the 11/07/2025 at 05:31 PM
    wickette pas faux non plus

    Mais au final les 3 constructeurs vont voir leur prod ralentir
    ouroboros4 posted the 11/07/2025 at 05:33 PM
    51love Du moment qu'on nous épargne le même genre d'open world
    Ou alors un remake peut être
    yukilin posted the 11/07/2025 at 05:35 PM
    De toute façon moins de jeux ne sera pas un mal, actuellement quelque soit le constructeur, on est dans la sur consommation de jeux.
    ouroboros4 posted the 11/07/2025 at 05:35 PM
    masharu Au moins les autres ne sortent pas un jeu avec 15 ans de retard
    Mais bon vu comment ça se vend dans 10 ans on en sera encore au même point
    amario posted the 11/07/2025 at 05:46 PM
    C'est pas comme ci toute l'industrie est au courant depuis 15 ans. Ils auraient pus le prévoir mille fois. Augmenter les équipes depuis la moitié de vie de la switch... mais non... ca se réveil maintenant.
    zephon posted the 11/07/2025 at 05:53 PM
    il devrait racheter playtonic et leur filer des licences en stase comme ils avaient fait avec rare on aurait ptet de bonnes surprises
    altendorf posted the 11/07/2025 at 05:53 PM
    Rendez-moi mes années 2000 où la PS2 avait des jeux de différents calibres quasiment tous les mois....
