profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
jeanouillz
89
Likes
Likers
jeanouillz
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 318
visites since opening : 558571
jeanouillz > blog
La prochaine Xbox sera-t-elle un simple PC estampillé 'Xbox' ?


Apparemment chez Microsoft ils ont beaucoup appris de leur partenariat avec Asus pour la Rog Ally qui est en réalité un PC nomade, avec Windows, Teams et cie et ça risque de servir de modèle pour la prochaine génération de Xbox...

Si c'est le cas, est-ce que l'on peut parier sur une sortie petit pas par petit pas de Microsoft de l'univers gaming puisque Xbox ne travaillera plus qu'avec des partenaires pour concevoir des PC et la marque Xbox juste un launcher et service Game Pass ?
Yong Yea - https://youtu.be/JrcmFf8xpQQ
    tags : xbox next gen
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/22/2025 at 09:33 PM by jeanouillz
    comments (4)
    jeanouillz posted the 10/22/2025 at 09:36 PM
    Au moins la bonne nouvelle c'est qu'on pourra ptete y installer SteamOS ou une autre distri linux qui fera un meilleur taff que Windows
    neptonic posted the 10/22/2025 at 09:49 PM
    je vois tellement ce truc partir en couille... et finir à 4/5 millions tout au plus au vu du probable prix. Ils n'arrivent déjà plus à écouler des consoles à 400€.

    les joueurs consoles ne veulent pas se taper des problèmes de driver, chargement des shaders, des retours abruptes sur l'écran windows... les bugs sur cette Rog ally annonce déjà la couleur.

    En suite quid du online payant ?
    Est ce que ça veut également dire que les jeux rockstars ne seront plus day one dessus ? bref bonne chance
    keiku posted the 10/22/2025 at 10:09 PM
    Il n'y aura pas de prochaine xbox, xbox c'est devenu un service internet de jeu via abonnement... ils pourront te sortir du hardware, ce ne sera plus une xbox... au mieux se sera un OS microsoft sur des hardware développer par d'autre constructeur
    5120x2880 posted the 10/22/2025 at 10:09 PM
    jeanouillz Tu pourras installer SteamOS si c'est un PC, mais du coup tu peux déjà l'installer maintenant si tu as un PC, mais spoiler, ça ne sera pas mieux que Windows.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo