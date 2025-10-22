Apparemment chez Microsoft ils ont beaucoup appris de leur partenariat avec Asus pour la Rog Ally qui est en réalité un PC nomade, avec Windows, Teams et cie et ça risque de servir de modèle pour la prochaine génération de Xbox...
Si c'est le cas, est-ce que l'on peut parier sur une sortie petit pas par petit pas de Microsoft de l'univers gaming puisque Xbox ne travaillera plus qu'avec des partenaires pour concevoir des PC et la marque Xbox juste un launcher et service Game Pass ?
posted the 10/22/2025 at 09:33 PM by jeanouillz
les joueurs consoles ne veulent pas se taper des problèmes de driver, chargement des shaders, des retours abruptes sur l'écran windows... les bugs sur cette Rog ally annonce déjà la couleur.
En suite quid du online payant ?
Est ce que ça veut également dire que les jeux rockstars ne seront plus day one dessus ? bref bonne chance