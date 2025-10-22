Apparemment chez Microsoft ils ont beaucoup appris de leur partenariat avec Asus pour la Rog Ally qui est en réalité un PC nomade, avec Windows, Teams et cie et ça risque de servir de modèle pour la prochaine génération de Xbox...Si c'est le cas, est-ce que l'on peut parier sur une sortie petit pas par petit pas de Microsoft de l'univers gaming puisque Xbox ne travaillera plus qu'avec des partenaires pour concevoir des PC et la marque Xbox juste un launcher et service Game Pass ?