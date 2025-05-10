« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Selon l’analyse de Digital Foundry donc, la Switch 2 utiliserait deux modèles différents de DLSS, avec des comportements visuels distincts.
Type 1 – Le modèle « classique », proche du DLSS PC
Fonctionne comme le DLSS CNN standard (celui de jeux comme Cyberpunk 2077)
Fournit un bon anti-aliasing en mouvement et sur les transitions de caméra
Gère correctement les zones nouvellement affichées (disocclusion)
Principalement observé sur des rendus en 1080p
Cette version est la plus stable et la plus propre visuellement, mais aussi la plus coûteuse en ressources. Elle serait donc réservée à des jeux exigeants graphiquement.
Type 2 – Une version plus légère, mais plus brutale
Image plus nette sur les plans fixes
Rendu brut ou « non filtré » lors des mouvements rapides
Aliasing visible sur les changements de plan
Pixels nouvellement affichés rendus sans traitement
Compatible avec des résolutions de 1080p à 4K
Ce second modèle, selon un développeur cité par Digital Foundry, coûterait deux fois moins de temps de calcul que le premier. En revanche, il donne parfois l’impression que le DLSS « s’éteint » temporairement dès que la caméra bouge, créant un effet de scintillement ou une perte de stabilité visuelle.
L’existence de ces deux modèles de DLSS n’est pas un hasard : elle s’inscrit dans la logique de Nintendo, qui privilégie toujours l’adaptabilité et la cohérence plutôt que la puissance brute. Les développeurs pourraient ainsi choisir entre une version plus qualitative mais plus lourde (pour les jeux AAA, cinématiques ou en mode docké) et une version plus légère mais moins impressionnante (idéale pour les jeux tournant déjà à 60 FPS ou en mode portable)
Switch Actu
PS : Le média s’est déjà trompé à plusieurs reprises sur les spécifications de la machine avant sa sortie, et certaines de leurs interprétations techniques ont parfois été contredites par les développeurs eux-mêmes.
Le média... Digital foundry ? Oui, ils se sont déjà trompés. Et lourdement. Ça n'empêche pas les médias de continuer à les citer comme: " les experts de l'image ".
Un cpu légèrement plus performant que celui de la ps4, un gpu proche de celui de la xboxsS, avec le dlss, le tout jouable en mode portable ou docké...
La switch 2 n'a pas vocation à proposer les mêmes performances que les consoles de salon actuelles ou que le pc.
Dans cette optique, non, elle n'est pas cheap du tout.
Par contre le résumé de l'article passe à côté d'un élément important rapporté par DF, c'est que les deux types de DLSS sont disponibles dans plusieurs pré-réglages, le type 2 dispose de plusieurs pré-réglages à l'image des modes "Qualité, Équilibré, Performance" du DLSS de type 1.
On a d'ailleurs la confirmation de ce qui était indiqué dans le brevet de Nintendo et que j'avais expliqué à wickette il y a quelques temps, la machine peut utiliser deux types de DLSS, le second étant une version dérivée qui a été développé directement par Nintendo avec l’aide de NVidia.