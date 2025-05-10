Type 1 – Le modèle « classique », proche du DLSS PC



Fonctionne comme le DLSS CNN standard (celui de jeux comme Cyberpunk 2077)

Fournit un bon anti-aliasing en mouvement et sur les transitions de caméra

Gère correctement les zones nouvellement affichées (disocclusion)

Principalement observé sur des rendus en 1080p



Cette version est la plus stable et la plus propre visuellement, mais aussi la plus coûteuse en ressources. Elle serait donc réservée à des jeux exigeants graphiquement.

Type 2 – Une version plus légère, mais plus brutale



Image plus nette sur les plans fixes

Rendu brut ou « non filtré » lors des mouvements rapides

Aliasing visible sur les changements de plan

Pixels nouvellement affichés rendus sans traitement

Compatible avec des résolutions de 1080p à 4K



Ce second modèle, selon un développeur cité par Digital Foundry, coûterait deux fois moins de temps de calcul que le premier. En revanche, il donne parfois l’impression que le DLSS « s’éteint » temporairement dès que la caméra bouge, créant un effet de scintillement ou une perte de stabilité visuelle.

Switch Actu

Selon l’analyse de Digital Foundry donc, la Switch 2 utiliserait deux modèles différents de DLSS, avec des comportements visuels distincts.L’existence de ces deux modèles de DLSS n’est pas un hasard : elle s’inscrit dans la logique de Nintendo, qui privilégie toujours l’adaptabilité et la cohérence plutôt que la puissance brute. Les développeurs pourraient ainsi choisir entre une version plus qualitative mais plus lourde (pour les jeux AAA, cinématiques ou en mode docké) et une version plus légère mais moins impressionnante (idéale pour les jeux tournant déjà à 60 FPS ou en mode portable)PS : Le média s’est déjà trompé à plusieurs reprises sur les spécifications de la machine avant sa sortie, et certaines de leurs interprétations techniques ont parfois été contredites par les développeurs eux-mêmes.