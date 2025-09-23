profile
Ananta Gameplay Trailer
Bonjour,

Playstation vient de sortir une nouvelle vidéo de Gameplay pour Ananta.
L'inspiration GTA/Spiderman est de plus en plus présente.
Par contre toujours pas de date de sortie.

https://youtu.be/BMzzXYQ8zoQ
    tripy73
    posted the 09/23/2025 at 08:57 AM by kpax69
    comments
    aozora78 posted the 09/23/2025 at 09:07 AM
    Wooo l'ambition, je ne joue pas aux jeu type "animé" hors Persona mais là ça envoie. Bon bien sur j'attendrai d'en voir plsu et le modèle économique et ça me gène que certaines animations soient clairement copiés de Spider-Man. On verra bien.
    tripy73 posted the 09/23/2025 at 09:10 AM
    Vraiment très cool, le jeu a l'air d'offrir un gameplay dynamique et varié, avec une ville vivante ambiance super héros qui donne envie d'être explorée. Clairement les développeurs asiatiques mettent la barre très haut et vont offrir une bonne alternative aux productions occidentales qui m'intéressent de moins en moins.
    shambala93 posted the 09/23/2025 at 09:29 AM
    Le charadesign n’a aucun intérêt, c’est du copier coller de toutes les daubes asiatiques sans âme.
    akinen posted the 09/23/2025 at 09:36 AM
    Je regarderai ça sur ma TV. Sinon, je ferai malheureusement l'impasse sur le jeu. Les mécaniques de rétention sont si fortes, que l'on se retrouve embarqués sans s'en rendre compte
    shido posted the 09/23/2025 at 09:41 AM
    shambala93 Fais gaffe ''il'' va venir comme une incantation maléfique
    malroth posted the 09/23/2025 at 09:51 AM
    j'aime bcp

    cette DA animé j'ai tjs adoré perso
    choroq posted the 09/23/2025 at 09:58 AM
    Les gouts, perso si GTA ne me plait pas, celui est complément décalé, j'aime déjà plus, c'est manga, c'est japan, c'est pas mal, a voir le fun la dedans.
    jowy14 posted the 09/23/2025 at 11:31 AM
    Je découvre et j’ai aimé
    Ce trailer m’a fait sourir
    J’aime beaucoup l’aspect ville asiatique
    kurosu posted the 09/23/2025 at 11:45 AM
    Intéressant, c'est un vrai jeu ou un f2p ?
    bladagun posted the 09/23/2025 at 11:49 AM
    Je ne pensais pas qu'ils ferais quelques chose d'aussi abusé ! Ça donne vraiment envie, par contre il vont pas avoir des problème de copyrights sur les 100 jeux qu'ils pompent ?
    bladagun posted the 09/23/2025 at 11:53 AM
    kurosu f2p gacha
    kurosu posted the 09/23/2025 at 12:16 PM
    bladagun arf dommage, merci
    taiko posted the 09/23/2025 at 12:35 PM
    bladagun ah t'as refroidi tout le monde.
