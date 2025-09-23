accueil
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
kpax69
articles : 6
visites since opening : 14916
kpax69
Ananta Gameplay Trailer
Bonjour,
Playstation vient de sortir une nouvelle vidéo de Gameplay pour Ananta.
L'inspiration GTA/Spiderman est de plus en plus présente.
Par contre toujours pas de date de sortie.
https://youtu.be/BMzzXYQ8zoQ
gta
spiderman
ananta
tripy73
kpax69
aozora78
the 09/23/2025 at 09:07 AM
Wooo l'ambition, je ne joue pas aux jeu type "animé" hors Persona mais là ça envoie. Bon bien sur j'attendrai d'en voir plsu et le modèle économique et ça me gène que certaines animations soient clairement copiés de Spider-Man. On verra bien.
tripy73
the 09/23/2025 at 09:10 AM
Vraiment très cool, le jeu a l'air d'offrir un gameplay dynamique et varié, avec une ville vivante ambiance super héros qui donne envie d'être explorée. Clairement les développeurs asiatiques mettent la barre très haut et vont offrir une bonne alternative aux productions occidentales qui m'intéressent de moins en moins.
shambala93
the 09/23/2025 at 09:29 AM
Le charadesign n'a aucun intérêt, c'est du copier coller de toutes les daubes asiatiques sans âme.
akinen
the 09/23/2025 at 09:36 AM
Je regarderai ça sur ma TV. Sinon, je ferai malheureusement l'impasse sur le jeu. Les mécaniques de rétention sont si fortes, que l'on se retrouve embarqués sans s'en rendre compte
shido
the 09/23/2025 at 09:41 AM
shambala93
Fais gaffe ''il'' va venir comme une incantation maléfique
malroth
the 09/23/2025 at 09:51 AM
j'aime bcp
cette DA animé j'ai tjs adoré perso
choroq
the 09/23/2025 at 09:58 AM
Les gouts, perso si GTA ne me plait pas, celui est complément décalé, j'aime déjà plus, c'est manga, c'est japan, c'est pas mal, a voir le fun la dedans.
jowy14
the 09/23/2025 at 11:31 AM
Je découvre et j’ai aimé
Ce trailer m’a fait sourir
J’aime beaucoup l’aspect ville asiatique
kurosu
the 09/23/2025 at 11:45 AM
Intéressant, c'est un vrai jeu ou un f2p ?
bladagun
the 09/23/2025 at 11:49 AM
Je ne pensais pas qu'ils ferais quelques chose d'aussi abusé ! Ça donne vraiment envie, par contre il vont pas avoir des problème de copyrights sur les 100 jeux qu'ils pompent ?
bladagun
the 09/23/2025 at 11:53 AM
kurosu
f2p gacha
kurosu
the 09/23/2025 at 12:16 PM
bladagun
arf dommage, merci
taiko
the 09/23/2025 at 12:35 PM
bladagun
ah t'as refroidi tout le monde.
